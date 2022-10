Les batteries en fin de vie du Skoda Enyaq iV réutilisées dans des systèmes de stockage d'énergie

Lesdu Skoda Enyaq iV en fin de vie sont réutilisées dans des systèmes de stockage d'énergie.La prolongation de la durée de vie des batteries des véhicules électriques , après avoir été utilisées dans la voiture , réduit ainsi considérablement l'empreinte carbone des batteries.Dans un deuxième cycle de vie,Les batteries fournissent aux concessionnaires Skoda de l'électricité produite de manière durable dans des unités de stockage d'énergie stationnaires.Les concessionnaires Skoda peuvent utiliser ces systèmes de stockage d'énergie comme stations de recharge ou pour l'éclairage et la climatisation des salles d'exposition et des ateliers.La capacité des unités de stockage stationnaires peut atteindre 300 kWh, ce qui permet d'alimenter des stations de recharge rapide d'une puissance de 150 kW.Chaque unité de stockage d'énergie stationnaire est évolutive, et les batteries peuvent être remplacées en quelques étapes simples si nécessaire.Les systèmes. Cette électricité est alors disponible à tout moment, quelles que soient les conditions météorologiques ou la charge actuelle du réseau électrique.Les résultats d'un projet pilote mené à Prague par Skoda ont montré que la capacité des batteries des systèmes stationnaires ne diminue que d'environ 2% par an.Avec ce deuxième cycle de vie,Une fois le deuxième cycle de vie dans les stations de stockage terminé, Skoda introduit les batteries dans un processus de recyclage contrôlé.