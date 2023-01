Le sodium-ion performant pour les batteries dites « de puissance »

Poussée à marche forcée par les réglementations, l'électrification de la mobilité est en marche.La mobilité électrifiée engendre un: 4 500 GW (gigawatt-heure) en 2030 à l'échelle de la planète. En 2022, les besoins de stockage d'énergie s'élèvent à 400 GW (source McKinsey)., en l'occurrencemalgré les initiatives en cours d'augmentation des capacités d'extraction, de raffinage, de synthèse ou encore de recyclage.Pour répondre à la demande croissante de stockage d'énergie, il est nécessaire dequi ne reposent pas sur des matériaux en tension.Leest une solution pour lesL'un des avantages technologiques du sodium-ion est, ce qui lui confère des capacités de puissance et de charge élevées.Cette performance intrinsèque est particulièrement intéressante pour des applications d'pour lesquellesplus que l'autonomie.La batterie agit en booster du moteur électrique pendant l'accélération et réduit la consommation de carburant.La batterie sodium-ion est capable d'absorber et de restituer une forte quantité de courant sur une très courte période.Le principe de la batterie consiste à faire circuler des électrons en créant une différence de potentiel entre les deux électrodes, une négative et l'autre positive, plongées dans un liquide conducteur ionique appelle l'électrolyte.Une batterie est composée de « matière active positive » et de « matière active négative ». Lorsque du courant est chargé au sein de la matière activité positive, celle-ci génère des ions qui vont progressivement se loger dans la matière active négative, cette dernière agissant comme une sorte d'éponge.Quand la batterie alimente un appareil, les électrons accumulés dans l'électrode négative sont libérés au travers d'un circuit externe jusqu'à rejoindre l'électrode positive : c'est la phase de décharge.À l'inverse, quand la batterie est en charge, l'énergie transmise par le chargeur fait revenir les électrons de l'électrode positive vers la négative.Les batteries sodium-ion sont des batteries sûres :une température insuffisante pour déclencher une propagation à d'autres cellules.Cela permet de réaliser des packs batterie en plastique plus légers, avec un dispositif de sécurité simplifié. Au final, cela signifie réduction du poids, réduction des coûts et augmentation de la densité d'énergie du pack batterie.La batterie sodium-ion de Tiamat de « puissance » revendiqueElle permet de réaliser des petits packs batterie, légers, avec une durée de vie plus importante et dans des conditions de sécurité incomparables.La mise au point des batteries basées sur les échanges d'ions, Sodium et Lithium étaient en compétition dans les années 1990.Le lithium-ion promettait une densité d'énergie supérieure.À l'heure où tous les efforts étaient focalisés sur le lithium, des chercheurs du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) ont continué à travailler sur le sodium-ion.L'électrochimie à base de sodium-ion est adaptée aux systèmes batterie de forte puissance pour véhicules hybrides légers 48V, pour véhicules hybrides et pour les véhicules hydrogène.