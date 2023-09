Des batteries à électrolyte liquide aux performances rehaussées à partir de 2026

Des batteries à électrolyte liquide associant une puissance supérieure, une autonomie accrue, une charge plus rapide et un coût réduit attendues à partir de 2026

projette de proposer des, appréciés pour leurs performances Dans cette optique, Toyota mène des travaux de développement dédiés aux, qui sont celles les plus fréquemment utilisées sur les véhicules électriques à batterie à l'heure actuelle, afin d'améliorer leur densité énergétique, leur compétitivité et leur vitesse de charge.Takero Kato, Président de la BEV Factory, a indiqué que les véhicules électriques à batterie (BEV) de nouvelle génération arriveraient sur le marché en 2026 et qu'ils représenteraient 1,7 million des 3,5 millions de véhicules électriques à batterie (BEV) que Toyota prévoit de vendre d'ici 2030. Il a également souligné que la gamme de technologies de batterie jouerait un rôle clé dans l'attrait des véhicules électriques à batterie (BEV) auprès d'un plus large éventail de clients aux besoins divers.« Nous allons avoir besoin de différents types de batteries, tout comme nous disposons de diverses motorisations. Il est important de proposer en termes de batterie des solutions compatibles avec divers modèles et répondant aux différents besoins de la clientèle », a déclaré Takero Kato.associant une puissance supérieure, une autonomie accrue, une charge plus rapide et un coût réduit sont attenduessont actuellement mises au point par Toyota, lesquelles déboucheront sur trois versions de batterie à électrolyte liquide : « Entrée de gamme », « Performance » et « Haute performance ».1.Toyota développe des batteries à coût réduit afin de renforcer l'attrait des véhicules électriques à batterie (BEV) en proposant aux clients différents types de batteries, à l'image du choix offert en matière de motorisations.La batterie Entrée de gamme repose sur la technologie de structure bipolaire mise au point par Toyota et appliquée à ses batteries NiMh destinées aux véhicules hybrides , à laquelle s'ajoute l'emploi du phosphate de fer lithié (LiFePO). Le phosphate de fer lithié (LiFePO) est un matériau peu coûteux qui sert de matériau principal.La batterie Entrée de gamme Toyota devrait :- augmenter l'autonomie de 20% (par rapport au Toyota bZ4X),- réduire les coûts de 40% (par rapport au Toyota bZ4X),- offrir un temps de charge rapide de 10 à 80% de 30 minutes maximum,- être disponible dès 2026-2027.2.Associée à une aérodynamique améliorée et à un allègement du véhicule, la batterie lithium-ion Performance, destinée à être lancée avec les véhicules électriques à batterie (BEV) de nouvelle génération en 2026, permettra d'afficher une autonomie de plus de 800 km.En outre, la batterie Performance devrait :- réduire les coûts de 20% (par rapport au Toyota bZ4X),- offrir un temps de charge rapide de 10 à 80% de 20 minutes maximum,- être disponible dès 2026.3.Toyota développe une batterie Haute performance alliant la structure bipolaire au lithium-ion et à une cathode à haute teneur en nickel qui, associée à une aérodynamique améliorée et à un allègement du véhicule, permet d'obtenir une autonomie dépassant 1000 km.La batterie Haute performance devrait par ailleurs :- réduire encore les coûts de 10% par rapport à la batterie Performance,- offrir un temps de charge rapide de 10 à 80% de 20 minutes maximum,- être disponible dès 2027-2028.La batterie du Toyota bZ4X offre actuellement une autonomie de 500 km et permet un temps de charge de 10 à 80% en 30 minutes.