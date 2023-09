Des batteries à électrolyte solide offrant une autonomie de 1 000 km d'ici 2027-2028

projette de proposer des véhicules électriques à batterie aux spécifications évoluées, appréciés pour leurs performances Dans cette optique, Toyota mène des travaux de développement dédiés aux, qui sont celles les plus fréquemment utilisées sur les véhicules électriques à batterie à l'heure actuelle, afin d'améliorer leur densité énergétique, leur compétitivité et leur vitesse de charge.Takero Kato, Président de la BEV Factory, a indiqué que les véhicules électriques à batterie (BEV) de nouvelle génération arriveraient sur le marché en 2026 et qu'ils représenteraient 1,7 million des 3,5 millions de véhicules électriques à batterie (BEV) que Toyota prévoit de vendre d'ici 2030. Il a également souligné que la gamme de technologies de batterie jouerait un rôle clé dans l'attrait des véhicules électriques à batterie (BEV) auprès d'un plus large éventail de clients aux besoins divers.« Nous allons avoir besoin de différents types de batteries, tout comme nous disposons de diverses motorisations. Il est important de proposer en termes de batterie des solutions compatibles avec divers modèles et répondant aux différents besoins de la clientèle », a déclaré Takero Kato.Trois nouvelles technologies de batterie à électrolyte liquide associant une puissance supérieure, une autonomie accrue, une charge plus rapide et un coût réduit sont attendues à partir de 2026.Trois grandes technologies de batterie à électrolyte liquide sont actuellement mises au point par Toyota, lesquelles déboucheront sur trois versions de batterie à électrolyte liquide : « Entrée de gamme », « Performance » et « Haute performance ».Parallèlement, Toyota a mis au point une innovation technologique en cherchant à améliorer la durabilité desLes batteries à électrolyte solide [lithium-ion] ont longtemps été considérées comme(BEV).Jusqu'à présent, les batteries à électrolyte solide [lithium-ion] avaient pourToyota a mis au point une innovation technologique en cherchant à améliorer la durabilité des batteries lithium-ion à électrolyte solide.De récentes avancées technologiques réalisées par Toyota ont permis de supprimer cet inconvénient.Les batteries à électrolyte solide de Toyota intègrent un électrolyte solide,Ces caractéristiques leur permettent d'être a, et deToyota s'est orientée vers une production en série des batteries à électrolyte solide.L'entreprise japonaise s'est fixée l'objectif d'uneAlors que les batteries à électrolyte solide Toyota étaient destinées initialement à être lancées sur des véhicules hybrides (HEV), Toyota envisage désormais de les utiliser avant tout sur ses véhicules électriques à batterie (BEV) de nouvelle génération.La première batterie à électrolyte solide de Toyota devrait :Toyota travaille déjà au développement d'une batterie lithium-ion à électrolyte solide affichant des spécifications plus élevées avec, pour objectif, une augmentation de l'autonomie de 50% par rapport à la batterie Performance ().