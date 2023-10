La technologie électrique à batterie est-elle mature en 2023 ?

Lede la Commission Européenne vise laA ce titre, le paquet législatif pour le climat « Fit for 55 », au motif qu'ils ne sont pas « zéro émission de CO2 » au pot d'échappement.Un dispositif concernant les camions et les bus est en cours de discussion.Le transport aérien se trouve dans une dynamique différente en raison du caractère jugé moins mature de la technologie.La réglementation « Fit for 55 » reposeOn peut légitimement s'interroger sur la maturité de la technologie électrique à batterie en 2023.Et malgré les multiples incitations et obligations à passer à l'électromobilité,L'est permanente en matière d'électromobilité.Et dessont en vue sous 5 ans.En 2010, la mini-citadine Peugeot iOn électrique (au prix catalogue de 35 350 euros) offrait une autonomie en cycle standard européen NEDC de 150 kilomètres.En 2020, la citadine Peugeot e-208 (au prix catalogue de 32 100 euros) offrait une autonomie en cycle standard européen NEDC de 450 kilomètres.La vitesse de l'innovation technologique de la motorisation électrique a conduit à une autonomie multipliée par 3 sur une période de 10 ans.Sur une période plus courte, le rythme du progrès technologie est encore plus spectaculaire. Il touche l'autonomie de la batterie et le temps de la recharge électrique de la batterie.En 2011, la Nissan Leaf était vendue au prix de 35 990 euros avec une autonomie de 175 km selon la norme NEDC. Une recharge de douze heures sur une prise standard permettait de parcourir 175 km.En 2019, la Nissan Leaf (version 40 kWh 150 ch) était vendue au prix de 36 400 euros avec une autonomie WLTP de 270 km. La batterie lithium-ion d'une capacité de 40 kWh se recharge en 21 heures sur une prise domestique 220V ou en 7 heures sur une prise de 6,6 kW sur une wallbox 32A. Sur une borne de recharge de charge rapide de 50 kWh, il faut 40 minutes à la batterie de la Leaf électrique pour disposer de 80% de sa capacité. La Nissan Leaf reçoit en standard sur toutes les versions un chargeur de 6,6 kW, un câble de 6 mètres pour recharge sur une prise domestique 220V et un câble 32A de 6 mètres pour recharge sur une wallbox 32A.Le rythme spectaculaire du progrès technique de la voiture électrique ne va pas se poursuivre éternellement, mais des avancées technologiques majeures sont en cours sur les batteries (autonomie, puissance de charge, vitesse de recharge, prix). Toyota mène des travaux de développement dédiés aux batteries à électrolyte liquide, qui sont celles les plus fréquemment utilisées sur les véhicules électriques à batterie à l'heure actuelle, afin d'améliorer leur densité énergétique, leur compétitivité et leur vitesse de charge.Trois nouvelles technologies de batterie à électrolyte liquide associant une puissance supérieure, une autonomie accrue, une charge plus rapide et un coût réduit sont attendues à partir de 2026 chez Toyota.Les batteries haute tension sont couvertes à hauteur d'une capacité d'au moins 70 % par la garantie constructeur jusqu'à 8 ans ou 160 000 kilomètres.La batterie haute tension Toyota bénéficie d'une garantie à hauteur d'une capacité d'au moins 70 % pendant 10 ans ou 1 million de kilomètres parcourus sous réserve d'un bilan de santé annuel dans le réseau après-vente de Toyota (programme d'extension de garantie de la batterie).Desoffrant une autonomie de 1 000 km sont programmées pour une production en série par Toyota d'ici 2027-2028.La première batterie à électrolyte solide de Toyota devrait permettre un temps de charge rapide de 10 à 80% de 10 minutes maximum.En 2023, le prix moyen des véhicules électriques en France est supérieur à 40 000 euros.Hors des baisses de prix très significatives du coût de fabrication des batteries de traction sont prévues.La batterie Entrée de gamme Toyota repose sur la technologie de structure bipolaire mise au point par Toyota et appliquée à ses batteries NiMh destinées aux véhicules hybrides , à laquelle s'ajoute l'emploi du phosphate de fer lithié (LiFePO). Le phosphate de fer lithié (LiFePO) est un matériau peu coûteux qui sert de matériau principal.La batterie Entrée de gamme Toyota devrait réduire les coûts de 40% par rapport au Toyota bZ4X électrique lancé en 2023.Par ailleurs, après avoir lancé des véhicules électriques de gamme moyenne et supérieure, les constructeurs automobiles européens travaillent sur des véhicules électriques de gamme inférieure.Les annonces de véhicules électriques à partir de 25 000 euros se sont multipliées au cours des derniers mois chez Citroën Volkswagen , etc.attestent du manque de maturité de la technologie du véhicule électrique à batterie en 2023.Il est vraisemblable qu'une voiture électrique achetée en 2023 sera techniquement obsolète sous 4 à 5 ans (autonomie, temps de charge, prix).L'de la technologie électrique vaet générer deTout cela est le prix d'une décision politique visant à imposer la décarbonation de toute la mobilité routière dans des délais qui ne tiennent pas compte de la réalité de l'industrie automobile C'est le prix de la révolution industrielle « zéro carbone » qui est devant l'industrie automobile.