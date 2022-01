Volkswagen a livré 4 897 millions véhicules particuliers dans le monde en 2021

La marque allemandevoit ses volumes de ventessur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à 2020 dans un marché affecté par l'approvisionnement limité en semi-conducteurs.La marque allemande Volkswagen voit ses volumes de ventes baisser de 22,0% sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à 2019.Lesont entraîné des contraintes de production tout au long de l'année. L'impact de la situation des semi-conducteurs sur la production n'a pas pu être intégralement compensé.La marque Volkswagen a livré 4 897 millions de véhicules particuliers en 2021, toutes motorisations confondues, pour 5,33 millions en 2020, 6,28 en 2019, 6,24 millions en 2018, 6,23 millions en 2017, 5,99 millions en 2016, 5,82 millions en 2015 et 6,12 millions en 2014.Lesreprésentent plus de 40 % du total des livraisons de véhicules.Lareste néanmoins le best-seller en Allemagne en 2021, malgré les difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs.Plus de 369 000(263 000 véhicules électriques et 106 000 hybrides rechargeables) ont été livrés dans le monde en 2021.Volkswagen a doublé ses livraisons de véhicules 100 % électriques en 2021.Le modèle électrique le plus populaire de Volkswagen dans le monde est l'ID.4 avec 119 650 unités vendues, suivi de l'ID.3 (environ 76 000), de l'e-up! (environ 41 500) et de l'ID. proposée exclusivement sur le marché chinois 6 (un peu moins de 18 000 unités).Le pourcentage de véhicules électriques et de véhicules hybrides a presque doublé pour atteindre 7,5 % des livraisons totales.Le principal marché de Volkswagen est le marchéqui représente à lui seul 2 428 100 véhicules (en baisse de 14,8%).Volkswagen a livré 1 086 100 véhicules particuliers enen 2021, soit une baisse de 5,3%.Ent, les livraisons de Volkswagen ont baissé de 7,2% a 206 300 unités.Les livraisons de Volkswagen ont progressé de 13% en 2021 enà 529 100 véhicules. Volkswagen a généré pas moins de trois quarts de son chiffre d'affaires aux États-Unis grâce aux SUV, enregistrant son plus gros volume de vente de véhicules dans le pays depuis 2013.En, les ventes de Volkswagen enregistrent une baisse de 2,9% à 381 000 véhicules livrés en 2021.Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré 359 500 véhicules utilitaires dans le monde en 2021, soit une baisse de 3,2%.