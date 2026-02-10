Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Les ventes mondiales de Kia atteignent 3,13 millions d'unités en 2025

Les ventes mondiales de Kia ont atteint 3,13 millions d'unités (3 135 873 véhicules) en 2025, enregistrant une hausse de 1,5% en glissement annuel et un nouveau record.

Kia avait établi son précédent record de ventes annuelles en 2024, avec un total de 3 089 457 véhicules écoulés, dont 2 543 361 sur les marchés étrangers et 540 010 en Corée du Sud.

En 2025, Kia a vendu au total 749 000 véhicules électrifiés (hybrides, hybrides rechargeables et électriques), soit une hausse de 17,4% en glissement annuel. La part des modèles électrifiés dans les ventes totales de la marque coréenne a augmenté de 2,8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente pour atteindre 24,2%.

Cette hausse a été favorisée par une forte demande en faveur des modèles hybrides de la marque, avec 454 000 unités vendues, un chiffre en progression de 23,7% sur un an.

Portées par une forte demande en faveur des modèles hybrides aux États-Unis, les ventes mondiales du Kia Sportage Hybride et du Carnival Hybride ont progressé de près de 16 000 unités au niveau du Sportage Hybride et de 5 000 unités pour le Carnival Hybride.

Le constructeur coréen a vendu 238 000 véhicules électriques, soit une augmentation de 18,9% par rapport à l'année précédente.

En Corée du Sud, les ventes de Kia ont atteint 548 205 unités en 2025, soit une hausse de 1.1% (542 146 unités en 2024).

Les ventes de Kia sur les marchés hors Corée du Sud ont progressé de 1.6% en 2025 par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 587 668 unités (2 547 154 unités en 2024).

Par modèle, le SUV Kia Sportage se classe en tête des ventes de la marque coréenne au niveau mondial avec 569 688 unités vendues, suivi du SUV Kia Seltos avec 299 766 unités écoulées et le SUV Kia Sorento avec 264 763 unités.

Le record de ventes annuelles de la marque Kia s'explique par le lancement de nouveaux modèles tels que le crossover électrique de taille compacte Kia EV3, la berline Kia K4 et le MPV Carnival hybride.

Les chiffres de ventes de Kia sont basés sur les ventes aux distributeurs .

  Ventes 2025 (Évolution en glissement annuel)
   
Corée du Sud 548 205 (plus 1.1%)
Hors Corée du Sud 2 587 668 (plus 1.6%)
Monde 3 135 873 (plus 1.5 %)

Fl, écrit le 10/02/2026

