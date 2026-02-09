Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Toyota (y compris Daihatsu et Hino) enregistre en 2025 des ventes globales de 11,3 millions de véhicules

Toyota (y compris Daihatsu et Hino) enregistre en 2025 des ventes globales de 11,3 millions de véhicules

Toyota (y compris Daihatsu et Hino) enregistre en 2025 des ventes globales de 11,3 millions de véhicules

Toyota (y compris Daihatsu et Hino) enregistre en 2025 des ventes globales de 11,3 millions de véhicules

Toyota (y compris Daihatsu et Hino) a réalisé des ventes globales de 11,3 millions de véhicules en 2025, en progression de 4,6% par rapport à l'année précédente.

Les résultats commerciaux 2025 reposent sur l'approche multi-technologies de Toyota vers la neutralité carbone consistant à proposer un choix de motorisations durables adaptées à chaque marché

La stratégie de Toyota s'appuie sur une large gamme de motorisations, depuis l'hybride flex-fuel en Amérique du Sud jusqu'à la pile à combustible au Japon, en passant par l'électrique et l'hybride auto-rechargeable dont Toyota est le pionnier et le référent depuis près de trois décennies.

Toyota progresse sur ses principaux marchés : Asie (3,2 millions de véhicules, plus 2,2%), Amérique du nord (2,9 millions de véhicules, plus 7,3%), Japon (1,5 million de véhicules, plus 4,1%) et Europe (1,22 million de véhicules, plus 1%).

Les ventes de la marque Toyota atteignent 1,1 million d'unités en Europe, parmi lesquelles les véhicules utilitaires Toyota Professional ont enregistré un record historique à 158 270 unités, soit une hausse de 19%. Toyota Motor Europe couvre tous les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, y compris la Turquie, ainsi qu'Israël et un certain nombre de marchés d'Asie centrale (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et Kazakhstan).

Eric Houguet, écrit le 09/02/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : constructeurs - Retrouvez toute l'actu Ford