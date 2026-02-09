Toyota (y compris Daihatsu et Hino) enregistre en 2025 des ventes globales de 11,3 millions de véhicules

Toyota
(y compris Daihatsu
et Hino) a réalisé des ventes globales de 11,3 millions de véhicules en 2025
, en progression de 4,6%
par rapport à l'année précédente.
Les résultats commerciaux 2025 reposent sur l'approche multi-technologies de Toyota vers la neutralité carbone consistant à proposer un choix de motorisations durables adaptées à chaque marché
La stratégie de Toyota s'appuie sur une large gamme de motorisations, depuis l'hybride
flex-fuel en Amérique du Sud jusqu'à la pile à combustible au Japon, en passant par l'électrique et l'hybride auto
-rechargeable dont Toyota est le pionnier et le référent depuis près de trois décennies.
Toyota progresse sur ses principaux marchés : Asie (3,2 millions de véhicules, plus 2,2%), Amérique du nord (2,9 millions de véhicules, plus 7,3%), Japon (1,5 million de véhicules, plus 4,1%) et Europe (1,22 million de véhicules, plus 1%).
Les ventes de la marque Toyota atteignent 1,1 million d'unités en Europe, parmi lesquelles les véhicules utilitaires Toyota Professional ont enregistré un record historique à 158 270 unités, soit une hausse de 19%. Toyota Motor Europe couvre tous les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, y compris la Turquie, ainsi qu'Israël et un certain nombre de marchés d'Asie centrale (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et Kazakhstan).