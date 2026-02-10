Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Les ventes mondiales de Hyundai atteignent 4,14 millions d'unités en 2025

Les ventes mondiales de Hyundai ont atteint 4,14 millions d'unités (4 138 389 unités) en 2025, enregistrant ainsi une légère baisse en glissement annuel par rapport à en 2024 (4 141 791 véhicules).

Sur l'année 2025, Hyundai a vendu 961 812 véhicules électrifiés (275 669 véhicules électriques et 634 990 véhicules hybrides).

En Corée du Sud, les ventes de Hyundai ont progressé de 1,1% à 712 954 véhicules en 2025 (705 010 unités en 2024), la marque profitant du lancement du SUV Palissade et de sa variante hybride.

Les ventes de Hyundai sur les marchés hors Corée du Sud sont en baisse de 0,3% à 3 425 435 unités (pour 3 436 949 unités en 2024).

Hyundai a réalisé un record de ventes annuelles aux Etats-Unis en dépassant pour la première fois le million de véhicules vendus. Les ventes Hyundai ont été portées par les SUV et les véhicules hybrides (Elantra, Tucson, Santa Fe, Palissade, Ioniq 5 et Venue).

Les chiffres de ventes de Hyundai sont basés sur les ventes aux distributeurs.

  Ventes 2025 (Évolution en glissement annuel)
   
Corée du Sud 712 954 véhicules (plus 1.1%)
Hors Corée du Sud 3 425 435 véhicules (moins 0,3%)
Monde 4 138 389 véhicules (moins 0,1%)

Fl, écrit le 10/02/2026

