Lexus réalise des ventes mondiales record de 882 231 véhicules en 2025

La marque premium Lexus a vendu 882 231 véhicules dans le monde en 2025.

En 2025, les ventes de Lexus dans le monde ont battu un record.

Par rapport aux 851 214 véhicules vendus en 2024, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 3,6 %.

Par rapport aux 824 258 véhicules vendus en 2023, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 7,0 %.

Par rapport aux 625 365 véhicules vendus en 2022, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 41,1 %.

Par rapport aux 760 012 véhicules vendus en 2021, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 16,1 %.

Par rapport aux 718 715 véhicules vendus en 2020, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 22,8%.

Par rapport aux 765 330 véhicules vendus en 2019, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 15,3%.

Les ventes Lexus progressent dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Europe.

En Amérique du Nord, les ventes Lexus ont été tirées par les modèles RX, NX et TX, qui ont enregistré 408 070 unités vendues (en hausse de 8 % par rapport à 2024).

En Europe, Lexus a commercialisé 85 075 véhicules en 2025, porté par les bonnes performances de son SUV compact LBX, dont les ventes ont progressé de 19%.

Ventes monde par grandes régions Lexus 2025 (unités)

Régions Ventes 2025 Evolution 2025/2024 Ventes 2024
       
Amérique du Nord 408 070 107,5% 379 589
Asie 237 946 100,3% 237 335
Chine 182 458 100,3% 181 906
Japon 87 418 101,6% 86 070
Europe 80 686 97,7% 82 571
Moyen-Orient 45 645 101,4% 45 013
Asie de l'Est 44 145 103,0% 42 872
Océanie 16 297 106,7% 15 269
Amérique centrale et du Sud 4 684 113,8% 4 117
Afrique 1 485 118,8% 1 250

 

Fl, écrit le 09/02/2026

