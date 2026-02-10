Les ventes mondiales de Genesis s'élèvent à 221 482 unités en 2025 Les ventes mondiales de Genesis s'élèvent à 221 482 unités en 2025 ×

La marque de luxe Genesis réalise un record de ventes aux Etats-Unis avec 82 331 ventes en 2025, soit une progression de 10%.



Le GV70 est le premier modèle Genesis aux Etats-Unis avec 33 876 exemplaires vendus (en hausse de 26 pour cent), devant le GV80 avec 23 799 ventes (en hausse de 4 pour cent).

Fl, écrit le 10/02/2026