Volvo réalise des ventes mondiales de 710 042 véhicules en 2025

Volvo
a vendu 710 042 véhicules à l'échelle mondiale en 2025
, soit une baisse de 7%
par rapport à l'ensemble de l'année 2024. Pour mémoire, l'année 2024 constitue un record de ventes mondiales pour Volvo avec 763 389 véhicules vendus (pour 708 716 véhicules vendus en 2023).
La Chine, suivie par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède sont les cinq premiers marchés de Volvo en 2025.
En Europe, les ventes ont chuté de 10 % pour un volume de 332 667 véhicules. Les ventes de véhicules électriques
ont représenté 31,10 % du volume total des véhicules vendus (103 608 véhicules électriques).
Aux États-Unis, les ventes globales ont atteint 121 607 véhicules, soit une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente. Les ventes de véhicules électriques ont représenté 8,80 % du volume total des véhicules vendus (10 708 véhicules électriques).
Les ventes totales de Volvo en Chine se sont établies à 149 549 véhicules, soit une baisse de 4 %. Les ventes de véhicules électriques ont représenté 1,60 % du volume total des véhicules vendus (2 342 véhicules électriques).
Volvo a vendu 175 194 véhicules électriques dans le monde, en baisse de 13 % par rapport à 2024.Ventes Volvo 2025 dans le monde (en nombre de véhicules):
Europe: 332 667
Chine: 149 549
Etats-Unis: 121 607
Autres: 106 219
En 2025, le Volvo XC60
a été le modèle Volvo le plus vendu avec 230 655 unités vendues (pour 230 853 ventes en 2024 et 228 646 unités en 2023), suivi par le XC40/EX40 avec au total 166 920 unités vendues (pour 173 890 ventes en 2024 et 200 670 unités en 2023) et le XC90
avec 103 217 unités vendues (pour 108
621 ventes en 20224 et 107
549 unités en 2023).
Ventes Volvo 2025 par modèles (en nombre de véhicules)
|Modèles
|Ventes 2025
|Ventes 2024
|Evolution 2025/2024
|
|
|
|
|XC60
|230 655
|230 853
|-
|XC-EX40
|166 920
|173 890
|moins 4.0%
|XC90
|103 217
|108 621
|moins 5.0%
|EX30
|75 169
|98 065
|moins 23.0%
|S60
|26 283
|43 951
|moins 40.0%
|S90L
|25 120
|36 312
|moins 31.0%
|V60
|21 641
|27 310
|moins 21.0%
|EX90
|16 311
|1 806
|plus 803.0%
|XC70
|14 199
|-
|-
|EC40
|11 803
|20 380
|moins 42.0%
|V90
|5 833
|5 264
|plus 11.0%
|V60 Cross Country
|5 409
|6 828
|moins 21.0%
|EX30 Cross Country
|3 443
|-
|-
|V90 Cross Country
|2 325
|4 675
|moins 50.0%
|EM90
|809
|1 536
|moins 47.0%
|S90
|580
|3 898
|moins 85.0%
|ES90
|325
|-
|-
|
|
|
|
« Nous sommes heureux de conclure l'année sur une note positive, avec une croissance dans les régions clés grâce à l'augmentation des ventes de nos offres 100 % électriques et hybrides rechargeables »,
|Total
|710 042
|763 389
|moins 7.0%
a déclaré Erik Severinson, directeur commercial de Volvo Cars. « Malgré un marché difficile qui continue d'être sous pression sur de nombreux fronts, l'augmentation des livraisons de nos modèles tout électriques, notamment les EX90 et EX30, constitue un signal encourageant. Par ailleurs, la progression des ventes du nouveau XC70 hybride rechargeable à longue autonomie met en évidence la solidité du modèle dans le segment de l'électrification en forte croissance en Chine. De manière générale, 2025 a été une année difficile pour Volvo Cars et pour l'ensemble du secteur, mais nous avons pris les mesures nécessaires pour renforcer notre position sur les segments à croissance rapide des BEV et PHEV, notamment avec le lancement de l'EX60, un modèle important, qui sera dévoilé le 21 janvier. » Historique Ventes mondiales annuelles Volvo (en nombre de véhicules):
2025: 710 042
2024 : 763 389
2023: 708 716
2022: 615 121
2021: 698 693
2020: 661 713
2019: 705 452
2018: 642 253
2017: 571 577
2016: 534 332
2015: 503 127
2014: 465 866
2013: 427 840
2012: 421 951
2011: 449 255
2010: 373 525
2009: 334 808 2008
: 374 297
2007: 458 323
2006: 427 747
2005: 443 947
2004: 456 224
2003: 415 046
2002: 406 695
2001: 412 390
2000: 409 059