Les gros rouleurs peuvent économiser 200 euros par mois environ en carburant en passant à la voiture électrique

Une analyse de T&E montre à quel point les véhicules électriques protègent les conducteurs contre les chocs liés aux prix de l'énergie
.
Pour les gros rouleurs, le passage à l'électrique représente une économie très importante. Dans le contexte actuel, et en prenant seulement en compte les dépenses en carburant
, un véhicule électrique
qui roule 2 300 km par mois permet à son propriétaire d'économiser environ 200 euros par mois
par rapport à un modèle thermique.
L'analyse T&E prend pour hypothèse un coût de carburant de 14,4 euros aux 100 km pour une voiture thermique
, et un coût de recharge de 5,6 euros aux 100 km pour une voiture électrique
.
La logique est la même pour les conducteurs qui parcourent moins de kilomètres.
En moyenne, un automobiliste français qui roule 1 000 km par mois avec un modèle essence va dépenser 144 euros en carburant avec les prix actuels à la pompe. Un conducteur de voiture électrique qui se charge à domicile paiera quant à lui 56 euros mensuels pour parcourir la même distance. Au final, l'économie en carburant s'élève à environ 88 euros par mois.
Les estimations des dépenses mensuelles en carburant des automobilistes sont basées sur les prix moyens de l'essence et du diesel enregistrés au cours de la première semaine d'avril
. Depuis lors, les prix de l'essence ont fluctué de 0,05 euro par litre au maximum. Les prix moyens du gazole ont connu davantage de fluctuations, mais ils restent supérieurs de 30 % à leur niveau d'avant la crise.
L'analyse T&E ne prend en considération que les dépenses en carburant
. Le prix d'achat supérieur d'environ 30% du véhicule électrique du fait de la batterie haute tension n'est pas pris en compte
, ni sa dépréciation liée à la diminution des performances de la batterie haute tension au fil du temps
, jusqu'à devenir inutilisable dans un usage automobile
.
Par ailleurs, le coût de la recharge de 5,6 euros aux 100 km pris en compte pour une voiture électrique est peu représentatif pour un gros rouleur qui multiplie les recharges en itinérance sur des bornes de recharge rapides à des coûts proches de ceux du carburant fossile
(14,4 euros aux 100 km).
Bastien Gebel, responsable décarbonation de l'industrie automobile à T&E France, explique : « Les véhicules électriques protègent les conducteurs contre la flambée des prix du pétrole.»Source
: T&E