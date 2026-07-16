Plusieurs facteurs maintiennent les prix des carburants à un niveau élevé

Cette semaine, les prix de l»essence et du diesel
augmente de quelques centimes par litre. La hausse du prix du pétrole, liée à la situation tendue autour du détroit d'Ormuz n»est toutefois que l»un des nombreux facteurs qui maintiennent actuellement les prix des carburants et des autres produits pétroliers à un niveau élevé.
Les événements au Proche-Orient continuent de semer l'incertitude sur les marchés de l'énergie. À la fin de la semaine dernière, les prix de l»essence et du diesel ont augmenté de quelques centimes par litre et cette semaine, le prix augmentera encore de quelques centimes par litre. Le prix des carburants et des autres produits pétroliers restent élevés pour plusieurs autres raisons.Capacités de raffinage insuffisantes
Plusieurs raffineries, tant dans le golfe Persique qu»en Russie, ont été endommagées par des attaques, ce qui réduit les capacités de raffinage disponibles. Même si la route maritime passant par le détroit d»Ormuz redevenait entièrement praticable, les livraisons supplémentaires ne parviendraient en Europe qu»avec un certain décalage.
À cela s'ajoute le fait que la Chine avait temporairement fortement restreint ses exportations de carburants raffinés afin d»assurer l»approvisionnement du pays et de limiter les importations de pétrole brut. Ces restrictions sont actuellement progressivement assouplies. Toutefois, comme l»essence et le diesel, tout comme le pétrole brut, sont négociés sur les marchés mondiaux, les raffineries qui peuvent produire à pleine capacité obtiennent des prix plus élevés pour leurs produits.
Dans ce contexte tendu, d»importantes différences de prix subsistent entre les stations-service.
Les principaux facteurs qui influencent le prix des carburantsLes prix affichés dans les stations-service dépendent de nombreux facteurs nationaux et internationaux :
- le prix du pétrole brut sur les marchés internationaux ;
- le taux de change entre le dollar américain et l'euro, le pétrole étant négocié en dollars américains ;
- les capacités de raffinage et les marges des raffineries ;
- l»offre et la demande d»essence et de diesel sur les marchés internationaux ;
- les événements géopolitiques ;
- les coûts de transport et de logistique ;
- les taxes et redevances publiques, ainsi que la TVA ;
- la concurrence et les marges dans le commerce de gros et de détail, qui expliquent les écarts parfois importants entre les prix pratiqués par les différentes stations-service.
Source: Touring Club Suisse (TCS)
Photo mise-au-point-selective-pompes-a-essence-fermer-11116153 de Engin Akyurt sur Pexels