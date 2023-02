Le kit rétrofit électrique pour la Renault 4 facturé 17 900 euros

CetteLes performances du véhicule "électrique" après rétrofit sont particulièrementtant en matière de(vitesse, accélération) que d'Le rétrofit électrique à batterie se fait avec des, au même titre que la possibilité de la recharge rapide sur des bornes de 50 kW et plus.Rappelons que la recharge rapide sur des bornes de 50 kW et plus permet d'envisager la réalisation de longs trajets avec des temps de recharges contenus.A cela s'ajoute,La question du maintien de la qualité et de la conformité aux cahiers des charges du constructeur notamment en termes de sécurité, de durabilité et d'homologation doit être prise en considération.Il n'est pas nécessaire de refaire homologuer le véhicule après conversion dès lors que le kit de conversion a été homologué.L'entreprise homologuée pour réaliser le retrofit met en place un kit de conversion adapté au véhicule.Le rétrofiteur apose une plaque de transformation sur le véhicule converti, à côté de celle du constructeur avec nom du fabricant du kit, numéro VIN du véhicule, numéro de l'agrément du prototype, et un motif « conversion de la motorisation en électrique ».Après la conversion, l'installateur adresse au fabricant du kit une attestation de transformation.Le fabricant délivre et signe un certificat de conformité pour mettre à jour le certificat d'immatriculation C'est l'unique raison d'être du rétrofit électrique.Les restrictions d'accès en ville à venir vont contraindre, à terme, les propriétaires de véhicules thermiques récents à chercher une solution pour transformer des véhicules thermiques en véhicules zéro émission locale.La première interdiction de circulation de tous les véhicules thermiques concerne à ce jour la métropole du Grand Paris à l'horizon 2030.A cette date, seules les voitures électriques seront autorisées à circuler.Au vu des reports successifs intervenus dans les interdictions de circulation frappant les véhicules Crit'air 3, l'usage du conditionnel serait peut-être plus adapté.Le seul intérêt du rétrofit électrique (et il n'y en a aucun autre hormis rouler dans un véhicule sans émission locale) est de permettre d'accéder aux Zones à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m) des agglomérations qui vont bannir progressivement les véhicules thermiques.En d'autres termes, la raison d'être du rétrofit électrique est exclusivement règlementaire.Il s'agit de répondre aux besoins de mobilité dans le cadre des nouvelles exigences légales (Zones à Faibles Emissions-m).Dans le cadre réglementaire des Zones à Faibles Emissions-m (ZFE-m) des agglomérations, le rétrofit électrique est une solution zéro émission locale qui prolonge la durée de vie et l'utilisation du véhicule.Selon le Rapport sur la mobilité urbaine de l'EIT (European Institute of Innovation and Technology - Institut européen d'innovation et de technologie), le nombre des ZFE en Europe a augmenté de 40 % au cours des trois dernières années et continuera à augmenter avec l'entrée en vigueur des réglementations d'accès pour les véhicules urbains. L'objectif de cette hausse est de se conformer au Green Deal de l'Union Européenne dont le but est d'encourager la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement., pose comprise sans déduction des aides nationales (6 000 euros).Rappelons qu'une Renault Clio neuve est proposée à partir de 17 800 euros (Renault Clio SCe 65 ch Authentic) et qu'une Renault Zoé neuve est proposée à partir de 35 100 euros (Renault Zoé R110 Equilibre).En occasion , une voiture électrique de type Nissan Leaf , dotée d'une batterie de 40 kWh, est proposée à moins de 20 000 euros.En d'autres termes,Le kit rétrofit de la Renault 4 est proposéAyant passé les différents tests d'homologation à l'UTAC,, en lieu et place du moteur thermique et du réservoir d'essence du véhicule d'époque classique.Le véhicule rétrofité dispose de certificats d'homologation et d'immatriculation indiquant le type d'énergie « Electricité » (EL) à la place d'essence ( ES ).Convertie à l'électrique, la Renault 4 « électrique » rétrofitée n'émet pas de CO2 etLa durée de vie de la Renault 4 « électrique » rétrofitée est identique à celle d'un véhicule ancien avant remplacement du moteur thermique (à l'exception d'une panne moteur suite au remplacement du moteur thermique).Hugues Portron, Directeur de The Originals Renault - la collection souligne : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de lancer les kits rétrofit électriques qui permettront à la fois aux passionnés attachés à leur voiture et aux jeunes générations de circuler sur les routes françaises à bord de nos iconiques Renault 4, Renault 5 et Twingo . Au-delà de la démarche d'économie circulaire portée par ces nouvelles motorisations électriques, les kits rétrofit électriques sont une solution pour allier plaisir de conduite, économies et fiabilité, et ce, sans dénaturer le style ainsi que les lignes originelles indémodables de ces icônes populaires. ».L'enthousiasme ne résiste pas à l'examen de la facture (17 900 euros) et de la fiche technique après rétrofit.Les caractéristiques techniques de la Renault 4 « électrique » rétrofitée ramène son propriétaire au début de l'automobile.Les performances de la Renault 4 « électrique » rétrofitée sont d'un autre âge (- Transmission mécanique d'origine conservée- Moteur type Brushless synchrone- Batterie Lithium Fer Phosphate (LiFePo)- Répartition des masses identique à celle du véhicule thermique- Autonomie d'environ 80 km- Charge complète en 3 heures 30- Compteur électronique de charge- Rechargement via prise domestique 16A – 220V- Pack batterie 10,7 kWh avec un voltage de 105V- Puissance moteur 14,5 kWc/48 kWp- Garantie : 2 ansLa solution de rétrofit électrique, telle qu'elle est dimensionnée en 2023, n'est pas abordable au niveau économique pour les véhicules particuliers de gamme inférieure et moyenne.Les acteurs historiques du rétrofit sont encore au tout début de la mise en place de l'industrialisation des process de transformation.Rappelons que le marché automobile français se concentre sur les "petites voitures": les mini-citadines et les citadines représentent plus de la moitié du marché automobile (56% du marché en 2022).En 2023, le rétrofit électrique est une solution durable, mais pas abordable, pour les automobilistes qui souhaitent passer à une mobilité zéro émission locale et réduire leur coût d'usage (TCO) sans devoir remplacer leur véhicule.La pertinence économique du rétrofit électrique à batterie par rapport à un véhicule électrique d'occasion est inexistante en 2023 :L'investissement direct des constructeurs automobiles dans le rétrofit électrique pourrait aboutir à des solutions de grandes séries performantes et abordables à partir de 2025 pour les véhicules particuliers.Encore que d'ici là,