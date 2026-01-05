Le diesel ne représente plus que 4,9% du marché automobile français en 2025

Dans un marché automobile
de 1 632 154 voitures
particulières neuves immatriculées en France en 2025, le diesel voit sa part de marché baisse de 2,4 points par rapport à 2024.
La part du diesel
en France en 2025 tombe sous la barre des 5%
(4,9%).
L'essence de son côté baisse de 8,3 points pour représenter 21,2% du marché automobile français en 2025.
La motorisation essence (21,2%) dépasse de plus de 400% le carburant Diesel (4,9%) en 2025.
Les véhicules hybrides (dont mild hybride
, full hybride et hybride rechargeable) représentent 50,5% du marché (823 625 véhicules hybrides
dont 714 998 mild hybride et full hybride et 108
627 hybride rechargeable).
Dans cette classification hybride, un véhicule Mild hybride est un véhicule « hybride » doté d'une hybridation légère ne permettant de rouler en mode tout électrique.
Par rapport à 2025, la croissance des ventes de véhicules hybrides atteint 21,4% dans un marché en baisse de 5,0%.
Les véhicule électriques représentent 20,0% du marché (327 234 véhicules électriques
dont 311 véhicules à pile à combustible / hydrogène), poussés par des incitations fiscales à l'achat
en 2025, sous condition de ressources, sous la forme d'un bonus écologique
, d'un leasing social et d'une prime de conversion pour le remplacement de vieux véhicules diesel.
Les véhicules bicarburation GPL
-essence représentent 55 499 véhicules, soit 3,4% du marché.
Le GNV totalise 8 immatriculations.
Le superéthanol
(hors véhicules hybrides) représente 1 véhicule.
La structure du marché automobile français se concentre sur la motorisation essence à 21,2% et sur les véhicules hybrides (mild hybride, full hybride et hybride rechargeable) à hauteur de 50,5%.
Le marché est concentré à près de 56% sur les petites voitures de type mini-citadines
et citadines
.
Le non remplacement des mini-citadine
s Peugeot
(Peugeot 108) et Citroën
(Citroën C1
) en 2022 a entraîné le déclin de la catégorie des mini
-citadines en l'absence d'offre.
De nombreuses mini-citadines et citadines sont exclusivement proposées avec une motorisation essence ou hybride (Hyundai i10
, Kia Picanto
, Renault Twingo
, Toyota Aygo
X, etc.) ou électrique (Dacia Spring
, Hyundai
Inster, Leapmotor T03, Renault Twingo
E-Tech Electrique).
La rentabilisation du carburant diesel sur des voitures de type mini-citadines et citadines est peu évidente en raison de la faiblesse du nombre de kilomètres parcourus, de l'écart important de prix
diesel/essence à l'achat et d'un faible écart du prix à la pompe entre les carburant diesel et essence.
Les interdictions de circulation en ville avec une motorisation Diesel prévues dans certaines Zones à Faibles Emissions ZFE sont de nature à dissuader les acheteurs potentiels restants de la motorisation Diesel.
Sans oublier la nécessité impérieuse pour les constructeurs de passer sous le seuil des 95 g de CO2/km (en moyenne) afin de ne pas être lourdement taxés financièrement.
La tendance baissière du carburant Diesel est amenée à se poursuivre jusqu'à la disparition des véhicules à motorisation Diesel. On s'en approche à vive allure.Poids du diesel dans le marché automobile particuliers en France (%):
2009: 70%
2010: 71%
2011: 72%
2012: 73%
2013: 67%
2014: 64%
2015: 57%
2016: 52%
2017: 47%
2018: 39%
2019: 34%
2020: 31%
2021: 21%
2022: 16%
2023: 10%
2024: 7%
2025: 5%
: PFA
Photo mise-au-point-selective-pompes-a-essence-fermer-11116153 de Engin Akyurt sur Pexels