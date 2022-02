L’usine Smart de Hambach prête pour la production du Grenadier d'Ineos

Les premiers prototypes dusortent de la chaîne de production de Hambach en prévision du lancement de la production de série prévue à partir du mois de juillet 2022.Ineos aà Mercedes-Benz en janvier 2021.Depuis, le nouveau constructeur automobile britannique a investi plus de 50 millions d'euros, en plus des 470 millions d'euros investis par Mercedes-Benz en 2019 dans une nouvelle chaîne de production.Après avoir reconfiguré en 12 mois la chaîne de production pour le Grenadier, Ineos approche de la fin d'une(PTO1).La construction de 130 Grenadier PTO1 est essentielle pour définir le processus d'assemblage et permet aussi de fournir aux ingénieurs des véhicules représentatifs de la production destinés aux dernières phases d' essais et de certification.La phase PTO2 débutera en mars pour valider le processus d'assemblage et la qualité de construction, avant que la production des premiers véhicules de série démontre l'efficacité de la chaîne logistique et du taux de production.La chaîne de production désormais dédiée au Grenadier comprend un atelier de carrosserie entièrement automatisé, un atelier de peinture semi-automatisé et une installation d'assemblage.Le site Ineos d'Hambach bénéficie également d'un centre de contrôle qualité.« Environ 15 000 clients ont réservé leur Grenadier à travers le monde », déclare Dirk Heilmann, PDG d'Ineos Automotive. « Nous voulons proposer un véhicule finalisé et nous ne prendrons pas de raccourci. Grâce à l'équipe ultra-qualifiée et expérimentée de Hambach, ainsi qu'à notre expertise en sécurité et en qualité, nous sommes sur la bonne voie pour commencer la production en série au mois de juillet. »