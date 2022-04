Le vieillissement accéléré pour vérifier la qualité des polymères montés sur les véhicules

Connues pour leur accessibilité et leur fiabilité, les voitures Dacia sont aussi réputées pour la robustesse de leurs éléments.Il est fréquent de voir des Dacia Logan et des Dacia Duster afficher plusieurs centaines de milliers de kilomètres à leur compteur dans certains pays!Cette réputation n'est pas le fruit du hasard.Les secrets de la longévité des Dacia sont (encore) bien gardés dans deux laboratoires situés au Centre Technique de Titu. À 45 minutes au nord-ouest de Bucarest, en Roumanie, les ingénieurs de la marque automobile roumaine testent avec obstination la qualité et la résistance des matériaux intérieurs et extérieurs de tous les modèles. Leur objectif ? Garantir aux clients que leur voiture résistera aux attaques du temps. Leur méthode ? Le vieillissement accéléré.Découverte en immersion dans ces laboratoires spéciaux.Comment assurer aux conducteurs qu'une voiture sera capable de rester en bon état pendant de longues années et, potentiellement, plusieurs centaines de milliers de kilomètres ?La réponse pour Dacia se trouve à Titu, où des milliers de tests sont réalisés chaque année pourutilisées sur les Sandero , Duster et autre Jogger.Des laboratoires équipés de nombreux outils de vieillissementque les utilisateurs peuvent rencontrer dans la vie réelle.Grâce aux méthodes d' essais créées dans les laboratoires du Centre Technique de Titu, Dacia s'assure de la qualité des polymères montés sur les véhicules Dacia Le Centre Technique de Titu est situé près de Bucarest. Au cœur de la campagne roumaine, se dresse ce complexe inauguré en 2010. Six cents personnes, trois cent cinquante hectares d'espaces de tests et un réseau de pistes extérieures d'essais : tout est réuni pour assurer la qualité des nouveaux véhicules développés par Dacia.En son sein, deux laboratoires dédiés à la durabilité des matériaux leur font subirEn quelques semaines, des années de vie sont simulées sous diverses conditions climatiques. Ici, des experts analysent en détail chaque échantillon de chaque matière.Parmi les pièces testées par le centre de durabilité polymères et fluides, il y a lesFaçonné et moulé dans des formes très diverses, le matériau plastique est un composant majeur de l'habitacle des voitures., etc., il est partout ! S'il n'est pas de bonne qualité, c'est une grande partie du véhicule qui va se détériorer avec le temps.Dans ce laboratoire inauguré en 2017, Nicoleta (Référente vieillissement polymères) analyse l'impact que peuvent avoir les conditions atmosphériques et les différents usages sur l'aspect et la qualité des pièces. Nicoleta explique: "Grâce aux méthodes d'essais créées dans les laboratoires du Centre Technique de Titu, nous pouvons nous assurer de la meilleure qualité pour les pièces montées sur les véhicules Dacia.", peuvent provoquer le blanchissement, la perte de couleur ou altérer la brillance du plastique.Dans les cuves du laboratoire, des dizaines d'échantillons sontLes pièces absorbent ainsi des radiations équivalant à plusieurs années d'exposition au soleil.En outre, elles passent plusieurs semaines dans des cabines qui leur font subir des conditions de température et d'humidité extrêmes, allant de moins 40° à plus 100°.L'objectif est de tester la résistance des pièces dans tous les environnements.En conclusion de ces traitements, les pièces sont analysées et comparées à un échantillon témoin non vieilli.L'aspect du plastique est aussi menacé par le simple usage de la voiture.Un vélo, des clés ou une bague peuvent aussi créer des dégâts et laisser durablement des marques sur la carrosserie ou une pièce de l'habitacle.Pour éviter cela, tous les plastiques subissent les assauts d'un outil destiné àUne vis métallique s'acharne sur l'échantillon et effectue des allers-retours dans le sens de la longueur et de la largeur.Les rayures, inévitables, doivent rester superficielles et ne pas altérer les propriétés du plastique.Au cours du temps, les pièces peuvent aussi se tordre, se gondoler, voire casser.Dans le laboratoire de durabilité polymères et fluides, une machine à traction a pour mission d'étirer le plastique pour tester saCe n'est qu'une fois cette batterie d'examens passée avec succès que les pièces en polymères sont validés et peuvent intégrer les véhicules Dacia pour permettre à chaque possesseur d'atteindre lui aussi, pourquoi pas, le million de kilomètres la tête haute.Seuls les matériaux qui réussissent tous les tests sont retenus.