Un robot collaboratif aide les personnes handicapées aux travaux d'assemblage de précision

Chez Ford, un robot collaboratif (Robbie) change la vie des personnes handicapées et à mobilité réduite en s'attaquant aux travaux d'assemblage.



Oliver Färber, directeur d'usine, Cologne Powertrain Operations, Ford Europe explique : « Robbie le robot a aidé à démontrer le large éventail de rôles que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent remplir si l'on prend soin de concevoir un lieu de travail qui répond spécifiquement à leurs besoins. Les robots collaboratifs pourraient aider à créer plus d'emplois ainsi qu'à prolonger la carrière de nos employés actuels. »



L'employé de la chaîne de production Dietmar Brauner pensait sa carrière de 30 ans terminée après des problèmes de santé récurrents qui ont entraîné une mobilité réduite de son épaule et de son poignet. Désormais, il met son expérience au service d'un plus large éventail de tâches grâce à un robot collaboratif qu'il a surnommé Robbie.



“Robbie the Cobot” est conçu pour travailler avec les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes handicapées en prenant en charge des tâches que ces employés pourraient trouver difficiles voire impossibles. Après un essai réussi de 18 mois, Ford utilise Robbie de manière permanente.



Cette collaboration qui pourrait conduire à l'installation de nouveaux robots dans les usines de production de Ford afin d'élargir les opportunités de travail à un éventail plus diversifié de personnes.



« Au fil des années, il est devenu de plus en plus difficile pour moi de faire mon travail. Mais ce petit robot est arrivé, c'est comme avoir un bras supplémentaire, un bras surpuissant », a déclaré Dietmar. « Ça a tout changé. J'espère que cela ouvrira la porte à d'autres comme moi pour avoir la chance de faire ou de continuer à faire le travail qu'ils aiment. »



Dietmar et le robot collaboratif Robbie travaillent ensemble sur la chaîne de montage Ford à Cologne, en Allemagne, fixant des couvercles circulaires aux moteurs.



Dietmar place deux couvercles dans les supports et demande au robot Robbie de les prendre chacun et de les presser fermement en place. Cette tâche de précision nécessite d'aligner parfaitement les trous afin que Dietmar puisse utiliser un tournevis électrique pour fixer les couvercles et que le moteur se déplace le long de la ligne.



Le projet de recherche de Ford a été conçu pour démontrer que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite pouvaient occuper des emplois dans le secteur industriel sans avoir besoin de dispositifs de protection ou de barrières de sécurité.



Le robot Robbie ne bouge que lorsqu'il est activé par Dietmar et dispose de capteurs qui détectent quand ses mains ou ses doigts pourraient gêner.



Le projet de recherche Ford a été soutenu par l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle et Landschaftsverband Rheinland (LVR), le plus grand fournisseur de services aux personnes handicapées en Allemagne.



Auparavant, Ford a introduit d'autres robots qui ont été programmés pour aider les ouvriers de la chaîne de production sur des procédures complexes, telles que le polissage des véhicules, et a également introduit un robot autonome appelé "Survival".

Eric Houguet, écrit le 30/05/2022