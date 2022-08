Quelques serveurs centralisés et locaux prennent en charge le travail d'innombrables PC industriels

Des serveurs centralisés en lieu et place de centaines de PC industriels

Le contrôle central via des serveurs locaux rend les processus de production plus sûrs et réduit les coûts de maintenance informatique de centaines de PC industriels.mais pas décentralisé ; desmais pas de centaines de PC industriels ; dumais pas de hardware : grâce au serveur local Edge Cloud 4 Production, Audi amorce un changement de paradigme dans l'automatisation de la production automobile Après avoir été testés avec succès dans l'Audi Production Lab (P-Lab), trois serveurs locaux viendront assister les collaborateurs dans l'usine Audi de Böllinger Höfe. Si les serveurs continuent à fonctionner de manière fiable, Audi souhaite déployer cettepour la production en série à l'ensemble du groupe Volkswagen Avec le Edge Cloud 4 Production,. Cette solution permet deet une. La production gagne du temps, notamment en ce qui concerne le déploiement de logiciels informatiques, les changements de systèmes d'exploitation et les dépenses liées à l'informatique. "Ce que nous faisons ici est une révolution", déclare Gerd Walker, membre du conseil d'administration d'Audi pour la Production et la Logistique. "Auparavant, nous devions acheter du matériel lorsque nous voulions introduire de nouvelles fonctions. Avec Edge Cloud 4 Production, nous achetons uniquement des applications sous forme de logiciels. C'est l'étape cruciale vers une production basée sur l'informatique". Pour Henning Löser, responsable du Production Lab d'Audi, le projet est "une opération au cœur de notre technologie d'automatisation et de gestion de la production."L'avantage majeur de la production Edge Cloud 4 est queLaest grandement améliorée., alors qu'un PC industriel en panne doit être remplacé et cela prend du temps.Cette solution réduit la charge de travail des employés.À l'avenir, le Power-over-Ethernet donnera le ton. Ces terminaux obtiennent leur alimentation électrique via des câbles Ethernet et leur puissance de calcul via des serveurs locaux. Ils disposent de ports USB pour les périphériques de sortie. Cela permet aux responsables de production de regarder un écran et de voir ce qui doit être monté sur un véhicule. À l'avenir, un PC surdimensionné avec une capacité de traitement et de stockage ne sera plus nécessaire pour ces tâches."Les infrastructures basées sur des logiciels ont fait leurs preuves dans les centres de traitement des données. Nous sommes convaincus qu'elles fonctionneront parfaitement dans la production", déclare Henning Löser.Avec les experts du P-Lab, les responsables informatiques déploient la solution dans l'usine Audi de Neckarsulm. Avec un nombre d'unités et de cycles relativement faible, l'usine Audi de Neckarsulm est parfaitement adaptée pour fonctionner comme un véritable laboratoire permettant de tester le concept de serveurs centralisés et locaux dans une production en série. Edge Cloud 4 Production dispose d'une infrastructure hyperconvergée (HCI). Ce système combine tous les éléments d'un petit centre de traitement de données : stockage, informatique, réseau et gestion. Le logiciel définit des fonctionnalités telles que les serveurs Web, les bases de données et les systèmes de gestion. Le cloud peut également être rapidement mis à disposition pour s'adapter à l'évolution des exigences de production. L'utilisation d'un cloud public n'est pas envisageable en raison des exigences strictes en matière de sécurité. Les serveurs locaux permettent d'obtenir des délais de réponses très courts. "Ce sont les raisons pour lesquelles nous installons les serveurs près de chez nous. C'est aussi pour cela que nous appelons la solution Edge Cloud : parce qu'elle est proche de notre environnement de travail", explique Löser, le patron de P-Lab.Le processus basé sur des serveurs locaux améliore la facilité de maintenance et la sécurité informatique. Avec les PC industriels, les intervalles entre les mises à jour nécessaires sont généralement plus longs. De plus, celles-ci ne peuvent être installées que pendant les pauses de la production. Avec l'infrastructure basée sur le cloud, les experts informatiques peuvent déployer des correctifs dans toutes les phases en quelques minutes via les serveurs centraux.En outre, les experts informatiques installent en temps réel les mises à jour des fonctionnalités.Hagmüller explique que "le besoin de fonctionnalités supplémentaires sera de plus en plus élaboré et coûteux à l'avenir." Il estime que le coût d'une mise à jour - par exemple, de Windows 10 à Windows 11 - peut être réduit d'environ un tiers. "De plus, avec cette solution, nous ne sommes plus dépendants des délais approximatifs de la production. Cela nous donne une grande flexibilité afin d'assurer que nos logiciels et systèmes d'exploitation soient toujours à jour."