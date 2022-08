La production de l'hypercar dotée de la technologie de Formule 1 Mercedes-AMG One démarre

La production en petite série de l'dotée de ladémarre à Coventry au Royaume-Uni.Seulesseront construites en tout.Les premiers véhicules seront livrés au second trimestre 2022.La propulsion hybride de Formule 1 avec unest l'œuvre des ingénieurs de Mercedes-AMG High Performance Powertrains à Brixworth (Angleterre).La production du véhicule complet Mercedes-AMG sera effectuée parLa production de l'hypercar estrappellent la production dede haute qualité.Certainssont d'abord pré-assemblés et testés pour leur fonctionnement, puis désassemblés à nouveau et enfin installés dans le véhicule. C'est le cas du châssis monocoque en fibre de carbone avec toit intégré ainsi que de toutes les pièces détachables de carrosserie réalisées dans un matériau léger, stable et coûteux.L'ensemble du revêtement extérieur est le premier à être entièrement assemblé.Tous les assemblages sont minutieusement vérifiés et, si nécessaire, ajustés en fonction de la taille.C'est la seule façon de créer des joints parfaitement homogènes.Dans le processus, les spécialistes doivent prendre en compte le laquage final, qui ajoute sa propre épaisseur de matériau.Étant donné que l'épaisseur de paroi du carbone n'est que de 1,2 millimètre à certains endroits, c'est une tâche extrêmement pointue.Une fois que tout s'emboîte parfaitement, les pièces (y compris les portes et les capots) sont démontées à nouveau, puis peintes à la main pour chaque véhicule individuel.Le groupe motopropulseur et la caisse en blanc sont assemblés à l'étape suivante : Le moteur turbo V6 de 1.6 litre, la batterie haute tension et les quatre machines électriques ont tous été préalablement testés à chaud sur des bancs d'essai à Brixworth pour vérifier qu'ils sont sains et performants. Le processus suivi est exactement le même que pour les groupes motopropulseurs Mercedes de Formule 1.Mercedes-AMG High Performance Powertrains fournit les unités correspondantes : le moteur thermique hybride eTurbo, la batterie haute tension de l'hybride rechargeable, l'essieu avant avec les deux machines électriques et l'électronique de puissance incluant l'onduleur pour chacun des quatre moteurs électriques.Dans le flux de travail,• Postes 1 à 4 : Assemblage des pièces mécaniques et de tous les composants basse tension, et installation des composants essentiels du groupe motopropulseur, y compris l'électricité du véhicule.• Postes 5 à 6 : Assemblage de la batterie haute tension et des connexions haute tension, essais du moteur thermique et des moteurs électriques, et mise en service du véhicule.• Poste 7 : Installation intérieure.• Poste 8 : Début de l'installation du panneau de carrosserie extérieur, des portes et des panneaux latéraux. Au cours de ce processus, les panneaux de carrosserie préfinis (aile avant, aile arrière, panneaux latéraux et portes) rencontrent la ligne d'assemblage principale à partir de la sous-zone d'assemblage de l'installation.• Poste 9 : Poursuite de l'installation extérieure. Aile avant et arrière.• Poste 10 Installation finale de la carrosserie extérieure.• Poste 11 : Assemblage des roues et des panneaux de plancher.• Poste 12 : Réglage des roues et des phares.• Poste 13 : Banc à rouleaux pour l' essai du véhicule dans tous les modes de conduite.• Poste 14 : Quatre tests post NVH (bruit, vibrations, dureté), réglage si nécessaire.• Poste 15 : Essai de pluie de mousson.• Poste 16 : Cabine d'éclairage avec contrôle visuel de toutes les surfaces et essais de fonctionnement technique de tous les composants.En tout, plus de 50 spécialistes travaillent sur chaque Mercedes-AMG One.Chaque poste est suivi de contrôles de qualité approfondis basés sur des caractéristiques définies, ce qui se traduit par une documentation complète du processus de production.Ce processus de fabrication méticuleux est complété par les dernières méthodes de production de l'Industrie 4.0, que Mercedes-AMG utilise également sur le site d'Affalterbach pour la production de moteurs AMG.Les composants sont pré-triés dans des ensembles coordonnés dans des supports de matériaux et disponibles exactement au bon moment au bon endroit.L'étape finale de la production de l'hypercar hybride est marquée par un déploiement sur un terrain d'essai. Chaque Mercedes-AMG One est soumise à des tests de réception finaux par un pilote d'essai en usine.Après approbation, le véhicule est muni d'une protection de transport appropriée et transporté dans un camion fermé au siège de Mercedes-AMG à Affalterbach.C'est à Affalterbach que se déroulent à la fois le briefing technique du véhicule par les experts Mercedes-AMG One et la remise de l'hypercar dotée de la technologie de Formule 1 Mercedes-AMG à son propriétaire.« La Mercedes-AMG One est le projet le plus ambitieux que nous ayons jamais entrepris, du développement à la production. Elle marque un autre point culminant dans le développement stratégique couronné de succès de Mercedes-AMG vers un avenir électrifié de la Driving Performance. La production en petite série exclusive est un défi absolument unique. Pour la première fois, l'hypercar apporte la technologie hybride actuelle de Formule 1 quasiment à l'identique du circuit à la route et conjugue des performances époustouflantes avec une efficacité exemplaire. Cette première mondiale devient une réalité grâce au fantastique travail d'équipe de Mercedes-AMG à Affalterbach, des experts en Formule 1 de Mercedes-AMG High Performance Powertrains à Brixworth et de notre partenaire de production Multimatic. Toute l'équipe est extrêmement fière d'avoir démarré la production des premiers véhicules destinés aux clients », déclare Philipp Schiemer, Président du Conseil d'administration de Mercedes-AMG.