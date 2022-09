L'usine historique de Sochaux est la vitrine européenne des ambitions industrielles de Stellantis

Le site historique de, un des sites historiques de, a fait l'objet d'unepour. Il s'agit de la transformation la plus importante depuis 1930.Après cinq années de travail, le site historique franc-comtoisLe flux de production a été entièrement repensé etL'agglomération du Pays de Montbéliard s'est portée acquéreuse des 44 hectares de terrains libérés dans le cadre d'un projet d'aménagement de zones industrielles.Un nouvela été lancé en 2019, avecLe, hier installé dans cinq ateliers, a été repositionné au cœur du site et entièrement repensé pour une production efficiente avec une, ce qui en fait avec Stellantis Mulhouse les deux unités de production automobile les plus importantes en France.Afin d'optimiser l'enveloppe d'investissements et donc la performance économique des véhicules produits, les solutions les plus efficaces ont été privilégiées, comme l'implantation dans un bâtiment remis aux standards actuels ou la réutilisation des équipements industriels disponibles dans d'autres sites de production automobile.La logistique du site concentre les plus grandes avancées technologiques, avec la mise en place d'un, capable de gérer en temps réel les pièces qui arrivent chaque jour à Sochaux. Une première dans l'environnement industriel européen de Stellantis.La prochaine étape est le réaménagement déjà engagé d'uncapable d'accueillir la plateforme électrique STLA Medium et les futurs véhicules produits en Franche-Comté.Des réflexions sont également en cours pour un nouvelPrès de trois mille salariés ont changé d'environnement de travail dans la dernière année, pour rejoindre un atelier plus lumineux, plus agréable à vivre avec des postes de travail plus ergonomiques permettant un niveau de qualité optimum.Un plan de formation a permis d'accompagner cette transition et la mise en place de l'organisation Team2Win dans le cadre du Production Way, le système de production optimisé de Stellantis.Le site industriel de Sochaux abrite par ailleurs une partie des activités de développement et d'expérimentation de Stellantis, notamment sur le Centre Technique de Belchamp. Les équipes sochaliennes d'ingénierie sont ainsi investies dans le développement de la plateforme électrique STLA Medium de Stellantis.Ces transformations importantes ont fait l'objet d'un travail de co-construction avec les partenaires sociaux, associés très tôt à ce projet.L'usine de Sochaux est devenue le site Stellantis le plus performant d'Europe pour la fabrication de SUV multi-énergies.Le site historique de Sochaux témoigne du patrimoine industriel français depuis 1912 avec 24 millions de véhicules produits, des Peugeot 201, 402, 203 ou 504 aux derniers modèles 3008 et 5008 « Sochaux, site historique, se devait d'être un site d'excellence, vitrine des ambitions industrielles de Stellantis » a déclaré Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer de Stellantis. C'est dans cet esprit qu'a été porté le projet Sochaux 2022, projet de transformation visant à faire du site franc-comtois le site le plus performant en Europe pour fabriquer des SUV multi-énergies.