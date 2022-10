La livraison de composants par rail et non plus par camion réduit les émissions de carbone

Du camion au rail : la livraison de composants par voie ferroviaire et non plus par camion permet de réduire les émissions de carbone

Les modules et cellules de batteries destinés à la production de batteries chez Audi Bruxelles en provenance de Hongrie seront désormaisavec DB Cargo et non plus par camion.Le changement de mode de livraison entre la Hongrie et Bruxelles a débuté en mai 2022 et devrait être achevé au début de 2023.Le projet sert de modèle pour révolutionner, dans la mesure du possible, toutes les expéditions de composants de batteries du constructeur automobile Ce concept de chaîne d'approvisionnement permettra également à Audi d'économiser des sommes importantes.La réduction de l'empreinte écologique d'Audi est l'objectif central du programme environnemental entre les différents sites Mission:Zero."Bruxelles joue un rôle de pionnier, mais nous avons développé ce concept de logistique durable pour les modules et cellules de batterie dans l'ensemble du réseau de production d'Audi", déclare Dieter Braun, responsable de la chaîne d'approvisionnement chez Audi.Jusqu'à présent, les modules et cellules de batterie nécessaires en Belgique pour l'Audi e-tron et l'Audi e-tron Sportback étaient transportés par camion sur un trajet d'environ 1 300 kilomètres depuis le fournisseur en Hongrie. Pour répondre à la demande du site de fabrication belge, douze à quinze véhicules entièrement chargés roulent chaque jour à travers l'Europe. Ces camions sont désormais remplacés par le transport ferroviaire. Ce changement permettra de réduire les émissions de carbone d'environ 2 600 tonnes chaque année. Dans la mesure du possible, Audi utilise le service DBeco plus de DB Cargo. Ce service s'approvisionne en énergie exclusivement à partir de sources renouvelables telles que le vent, l'eau ou l'énergie solaire, ce qui rend le transport ferroviaire sans carbone.Actuellement, le service DBeco plus est disponible pour les étapes du trajet en Autriche et en Allemagne.En Hongrie et en Belgique, Audi utilise le service DBeco neutre. L'énergie utilisée pour le transport est compensée par des certificats climatiques.Volker Germann, président du conseil d'administration d'Audi Bruxelles, explique l'importance de cette démarche pour l'usine de Bruxelles : " Notre site est déjà neutre en carbone net depuis 2018. Par conséquent, nous nous efforçons également de rendre la chaîne d'approvisionnement durable afin de contribuer à la protection de l'environnement à tous les niveaux." Avantage supplémentaire, le changement permet également de réduire les coûts annuels des processus de plusieurs millions. Outre la réduction des émissions de carbone grâce au passage au rail, l'ensemble du processus de livraison à l'usine de Bruxelles a été optimisé.Le fournisseur des modules de batterie en Hongrie ne dispose pas de sa propre voie de garage. C'est pourquoi DB Cargo, partenaire de longue date d'Audi, a mis en service un centre logistique sur le site de Gyor. Dans ce centre protégé des intempéries, les modules de batteries sont rechargés des camions aux wagons pour être livrés. Les modules sont d'abord récupérés par camion chez le fabricant, puis transportés depuis le centre logistique de Gyor sur plus de 1 000 kilomètres par rail jusqu'à Bruxelles. Dans un premier temps, un hall léger a été construit à proximité immédiate de l'usine Audi de Gyor. Une extension est prévue. Une plateforme d'information numérique et une technologie de capteurs spéciale sont utilisées pour surveiller la température des modules et cellules de batterie et les chocs éventuels dans les wagons.Il est prévu d'étendre à l'ensemble de l'entreprise, dans un avenir proche, le changement initié par Bruxelles.Les composants à forte rotation, tels que les modules et les cellules de batteries, seront de plus en plus souvent livrés par le rail.D'ici 2025, Audi souhaite transporter ces composants exclusivement par train.A Ingolstadt, tout est prêt pour la production de batteries à partir de modules et de cellules expédiés par le rail.Les batteries seront ensuite utilisées pour la fabrication de modèles Audi sur place. De nouveaux équipements et processus ont été installés à cet effet.D'autres usines œuvrent déjà pour passer à la livraison par rail des composants de batteries.De même, une grande partie des produits finis est expédiée par voie ferroviaire :. Le chiffre ne fera qu'augmenter à l'avenir.