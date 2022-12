Le centre de recherche et d'innovation BMW de Munich produit la BMW iX5 Hydrogen

lance la production en petite série de la BMWBMW lance la production en petite série de la BMW iX5 Hydrogen.La fabrication endu modèle BMW fonctionnant à hydrogène a lieu dans l'usine pilote du Centre de recherche et d'innovation de Munich (FIZ).Cette usine représente l'interface entre le développement et la production où chaque nouveau modèle est fabriqué pour la première fois.Près de 900 personnes y travaillent, que ce soit dans les ateliers de carrosserie, de montage, d'ingénierie, de construction de véhicules et de fabrication de pièces détachées.Chacun d'entre eux travaille simultanément sur un maximum de six projets de véhicules et a pour mission de s'assurer que les produits et les processus de fabrication sont prêts pour une production en série.Dans le cas de la BMW iX5 Hydrogen, les spécialistes de la technologie hydrogène, du développement de véhicules et de la conception de modèles ont travaillé en étroite collaboration pour intégrer cette technologie innovante.L'usine BMW de Spartanburg aux États-Unis fournit les véhicules de série pour le modèle à hydrogène, qui ont été développés sur la plateforme de la BMW X5 Dans l'atelier de carrosserie de l'usine pilote, ils sont équipés d'un plancher qui permet de loger les deux réservoirs d'hydrogène dans le tunnel de transmission et sous la banquette arrière.Les systèmes électriques 12V et 400V spécifiques au modèle, la batterie haute performance ainsi que le moteur électrique et la pile à combustible sont tous intégrés lors de la phase d'assemblage, à côté des pièces de production standard.Positionné au niveau de l'essieu arrière à proximité immédiate de la batterie haute performance, le moteur électrique est issu de la technologie BMW eDrive de cinquième génération, également utilisée dans les modèles électriques à batterie et hybrides rechargeables de BMW.Les éléments de la pile à combustible placés sous le capot de la BMW iX5 Hydrogen, sont fabriqués dans le centre de compétence interne de BMW pour l'hydrogène à Garching, au nord de Munich.De nombreux composants sont produits exclusivement pour la BMW iX5 Hydrogen, dont certains sont fabriqués sur l'Additive Manufacturing Campus (le centre de compétences de BMW pour l'impression 3D).La BMW iX5 Hydrogen passe par toutes les étapes habituelles de la production, en commençant par l'atelier de carrosserie, puis l'atelier de peinture et l'assemblage avant de terminer par une inspection finale de chaque véhicule.Chaque véhicule produit est soumis à unau centre d' essai BMW à Aschheim.La BMW iX5 Hydrogen combine les avantages d'un système de propulsion sans émissions locales avec une capacité importante pour parcourir de longues distances. Cela fait de la technologie de pile à combustible à hydrogène une alternative aux moteurs électriques à batterie. Cela est particulièrement vrai pour les conducteurs qui doivent disposer d'une grande autonomie et faire de courts arrêts de ravitaillement.Le premier véhicule d'activité sportive (SAV) BMW doté de la technologie pile à combustible hydrogène a terminé son programme d' essais dans des conditions exigeantes au cours de la phase de développement.La BMW iX5 Hydrogen sera utilisée comme modèle de démonstration technologique pour une mobilité neutre en carbone à partir du printemps 2023.“L'hydrogène est une source d'énergie aux usages multiples qui a un rôle clé à jouer dans notre progression vers la neutralité climatique", déclare Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW chargé du développement. "Nous sommes convaincus qu'il gagnera aussi nettement en pertinence dans la mobilité individuelle et considérons donc qu'à long terme, un mélange de propulsions électriques par batterie et par pile à combustible est judicieux. De plus, la pile à combustible ne nécessite pas de matières premières sensibles telles que le cobalt, le lithium ou le nickel. En investissant dans ce type de technologie, nous renforçons également la résilience géopolitique de BMW Group. Notre flotte d'essai de BMW iX5 Hydrogen nous aidera à acquérir de nouvelles données essentielles, ce qui nous permettra de proposer à nos clients une gamme de produits attrayante lorsque la filière hydrogène deviendra une réalité à grande échelle.”“La production de la BMW iX5 Hydrogen et des systèmes de piles à combustible développés au sein de BMW Group démontre notre flexibilité et notre savoir-faire inégalés dans le domaine de la fabrication à petite échelle”, remarque Milan Nedeljkovic, membre du conseil d'administration de BMW responsable de la production. “Cela montre que nous disposons déjà de l'expertise nécessaire pour intégrer la technologie hydrogène dans le système de production de BMW iFACTORY en tant que type de motorisation supplémentaire.”