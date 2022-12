Le site Volkswagen de Hanovre va produire jusqu'à 130 000 ID. Buzz électrique par an

passe à la vitesse supérieure en matière de production dans l'usine deAvec la mise en production de l'ID. Buzz, l'usine Volkswagen de Hanovre devient le troisième site de production allemand pour les modèles de la gamme ID électrique.Les premiers exemplaires des nouveaux modèles électriques ID. Buzz et ID. Buzz Cargo, récemment mis en production, sont livrés aux clients. Volkswagen prévoit de produire environ 15 000 modèles ID. Buzz en 2022.Grâce à des systèmes numériques modernes et à la mise en œuvre de nouveaux processus, la capacité de production du site de Hanovre a été accrue.Volkswagen entend porter àla capacité de production annuelle de l'ID. Buzz de l'usine de Hanovre.Volkswagen produit désormais trois modèles dans l'usine de Hanovre.Les modèles sont basés sur trois plateformes différentes et peuvent être dotés de trois groupes motopropulseurs différents : l'ID. Buzz, un véhicule électrique à batterie, le Multivan doté d'une motorisation hybride rechargeable et le Multivan doté d'une motorisation hybride rechargeable et conventionnelle, ainsi que les variantes thermiques du T6.1.Lede l'ID. Buzz atteintDes ouvriers qualifiés pilotent une grande partie des installationsLes opérateurs et les machines sont en contact permanent : les systèmes robotiques rapportent en temps opportun les éventuels problèmes, qui peuvent alors être résolus pendant le travail.Depuis le site de Barsinghausen, près de Hanovre, Volkswagen Group Components (VGC) assure l'assemblage de l'ensemble des trains avant et arrière de l'ID. Buzz et de l'ID. Buzz Cargo. Ils sont ensuite livrés à Volkswagen sur le site de Hanovre.Les usines allemandes de Brunswick, Kassel, Salzgitter et Hanovre assurent la fabrication de composants clé pour l'ID. Buzz.L'usine de composants de Kassel produit lesde la plateforme MEB.Le site de Brunswick assure le développement et la fabrication desL'usine de Salzgitter est chargée de la fabrication des composants de base que sontpour le moteur électrique de la plateforme MEB.À partir de 2024, le système de batterie MEB de l'ID. Buzz, actuellement fourni par le site de production de composants de Braunschweig, sera également produit à Hanovre.Josef Baumert Josef Baumert, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge de la Production et de la Logistique résume ainsi le développement de la production : « Le site d'Hanovre est en train de devenir une “usine intelligente”. »Thomas Schmall, membre du Directoire de Volkswagen en charge de la technologie et CEO de Volkswagen Group Components, explique : « Nous avons fait oeuvre de pionniers en matière d'électromobilité, puisque nous contribuons à son avènement depuis 2015. Aujourd'hui, Volkswagen Group Components assure le développement et la fabrication de composants clé pour quasiment tous les modèles de voitures électriques construits par le Groupe, de la CUPRA Born à l'ID. Buzz. Nos sites allemands font ici figure de précurseurs dans un processus mondial qui se déploiera ensuite dans nos usines d'Europe, de Chine et des États-Unis. Notre objectif est de devenir un fournisseur leader en matière de systèmes destinés à l'électromobilité. »