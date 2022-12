L'usine Audi de Bruxelles assure la production du grand SUV électrique Q8 e-tron

est propriétaire du site de production automobile belge depuisAprès l'avoir acquis, le constructeur aux anneaux a converti l'usine automobile belge pourà partir de 2010.Le site industriel Belge est. Audi Bruxelles a installé un système photovoltaïque sur le site de l'usine, couvrant 107 000 mètres carrés. Le système photovoltaïque produit chaque année environ 9 000 Mégawattheures d'énergie renouvelable. Cela permet de recharger quelque 90 000 unités d'Audi Q8 e-tron et de réduire les émissions de carbone de 1 881 tonnes.Le site Audi Bruxelles a reçu le certificat dedélivré par le bureau d'homologation belge Vinçotte en 2018.2018 a vu la naissance de l': le premier véhicule de série entièrement électrique de la marque aux anneaux.A partir de 2019, le site bruxellois assure la production de l'Audi e-tron Sportback.Tous les processus de production sont couverts à l'aide d'énergies renouvelables (environ 95%) et toutes les autres émissions sont compensées par des projets environnementaux (environ 5%).En 2021, Audi Bruxelles a produitL'usine Audi de Bruxelles lanceen décembre 2022.L'usine de Bruxelles a produit 160 000 unités du premier modèle électrique haut de gamme e-tron d'Audi depuis 2018.Les moteurs de traction électriques destinés à la production du modèle haut de gamme de la gamme de SUV électriques Audi sont transportés de la Hongrie à Bruxelles par trains sur un trajet d'environ 1 300 kilomètres.L'usine belge possède sa propre unité de production de batteries. Les entreprises qui fournissent les cellules de batterie sont tenues d'utiliser uniquement des sources d'énergie renouvelables pour la production.Le site d'Audi de Bruxelles emploie plus de 3 000 employés.À partir du second semestre 2023, plus de 3 000 employés fabriqueront également dans cette usine l'Audi Q4 e-tron.Gerd Walker, membre du conseil d'administration d'Audi pour la production et la logistique, souligne le rôle du site de Bruxelles en tant que pionnier de la production durable Audi: "Bruxelles a accompli un précieux travail avant-gardiste. Nous tirons les leçons de l'expérience que nous avons acquise en livrant quelque 160 000 véhicules dans le monde. La prochaine étape consistera à tirer parti de cette expérience pour augmenter la production de batteries à Ingolstadt."