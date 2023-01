La Toyota Yaris Cross est la voiture la plus produite en France en 2022

Produite depuis juillet 2021 sur le site valenciennois de, lafigure dans le top 5 du segment des SUV citadins en Europe.Selon les volumes de production déclarés par les constructeurs au cabinet Inovev,tous modèles et marques confondus. La Toyota Yaris Cross succède à la Yaris au palmarès des véhicules les plus produits en France, la Yaris étant arrivée en tête de ce classement à sept reprises au cours des dix dernières années.Le site Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) d'Onnaing-Valenciennes, situé dans la région Hauts-de-France, a produitAu total 255 584 véhicules ont été produits en 2022 par Toyota Valenciennes avec la citadine Yaris et la citadine hybride sous badge Mazda Avec la production de ce deuxième véhicule, le site Toyota de Valenciennes a enregistré en 2022 son deuxième plus fort volume d'activité depuis son démarrage en 2001, derrière le record établi en 2007 avec 262 243 véhicules produits.La Yaris Cross a représenté 63% de la production annuelle du site valenciennois avec un ratio de motorisation hybride auto -rechargeable de 95%.Le site de Toyota Valenciennes compte un effectif de 5 043 personnes dont 3 747 en CDI et 824 CDD.« L'arrivée de la Yaris Cross sur notre ligne de production en complément de la Yaris 4ème génération marque un tournant dans l'histoire de notre site. Un véhicule Toyota sur quatre vendu en Europe est produit ici à TMMF. Ce qui fait de notre site le plus important pour le groupe en Europe. C'est une excellente nouvelle pour tous nos salariés ; notre ambition d'atteindre les 300 000 véhicules produits par an prend de plus en plus forme, » déclare Jim Crosbie, Président de Toyota Motor Manufacturing France.« La Yaris Cross, auréolée de la certification Origine France Garantie et voiture la plus produite en 2022, confirme son succès sur le marché français. Ce succès associé à celui de la Yaris fait de notre marque le leader du « Made in France » automobile sur le territoire français, » conclut Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France.