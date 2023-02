La reconnaissance d'images basée sur l'intelligence artificielle pour s'assurer du respect des process

utilise(IA) pour garantirAu sein de l'usine tchèque de, le Skoda FabLab a installéLe système est connecté àLe système basé sur l'intelligence artificielle utilise l'analyse d'images pour s'assurer du respect des process et permettre ainsi une maintenance prédictive.Miroslav Stejskal, Coordinateur de la maintenance prédictive chez Skoda Auto explique « Chez Skoda Auto, nous sommes attachés à la maintenance prédictive comme moyen de garantir l'état de nos équipements de production. Un système d'IA vérifie constamment l'avancement du processus d'assemblage et l'état de la ligne de production par rapport au fonctionnement normal qu'il connaît. Il a appris à identifier certains schémas, en enrichissant constamment sa base de connaissances et en reconnaissant immédiatement les changements. Cela nous permet de réagir rapidement, d'optimiser l'efficacité de nos processus et de garantir la meilleure utilisation possible de nos capacités de production. »par des caméras placées sur le convoyeur aérien de la chaîne de montage.Dès que l'ordinateur connecté à la caméra détecte des irrégularités dans le processus, ou une maintenance nécessaire, il les signale en temps réel.Lecompare instantanément ses photographies de haute précision à des milliers d'images stockées. Cela lui permet de détecter les écarts par rapport aux conditions de base optimales et d'identifier les sources d'erreur. L'utilisation de la lumière bleue permet à l'outil de différencier de manière fiable les fissures et les rayures et de poser les bons diagnostics.Le système élargit en permanence sa base de connaissances. Par exemple, s'il trouve un boulon usé, il identifiera l'endroit comme exempt d'erreur dès que la pièce aura été remplacée et contrôlée à nouveau.Pour évaluer les écarts détectés,Skoda utilise Lle système « Magic Eye » dans son usine de Mlada Boleslav, sur la chaîne de montage des Enyaq iV et Octavia Pour permettre une optimisation plus poussée du système et accélérer une intégration plus large sur les sites de Mlada Boleslav et de Kvasiny, le FabLab a simulé une section de la chaîne de montage. Cette simulation peut être utilisée pour expérimenter différents réglages de caméras, configurer les paramètres du système et simuler des dommages sur la chaîne de montage.