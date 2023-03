La production automobile en France s'élève à 1,383 million de véhicules en 2022

Les usines automobiles implantées en France ont assemblé(dont 1,010 million de véhicules particuliers), soit uneAlignée sur 2021, la production d'automobiles en France n'a pas réussi à redresser la barre sur 2022.Les sites de production automobile en France ont été confrontés en 2022 à la pénurie de semi-conducteurs.Par rapport aux niveaux d'avant crise 2020,et 8,5% de la production automobile européenne.Sur l'ensemble de l'Europe, la production automobile a reculé de 0,7% en 2022 pour atteindre 15,75 millions de véhicules, selon les données d'IHS Markit.L'Italie (756 700 voitures produites) et la Grande-Bretagne (849 300 véhicules produits) ont fléchi respectivement de 2,4% et 6,9%.La production a crû de 11,6% en Allemagne avec 3,61 millions de véhicules, et de 5,8% en Espagne avec 2,19 millions de véhicules.Comme en 2021,a limité la production de véhicules en 2022.L'impact de la pénurie a été la plus importante au cours du premier semestre de l'année, sachant qu'une croissance a été enregistrée au cours des deux derniers trimestres de 2022, entraînant une légère hausse sur l'ensemble de l'année.Le poids relatif de la production automobile européenne diminue mécaniquement en raison du poids croissant de la Chine qui représente désormais un tiers de la production automobile mondiale alors qu'elle ne produisait que 3,2 millions de véhicules légers il y a dix ans.Cette tendance lourde pourrait encore s'accentuer avec l'interdiction de vente de véhicules thermiques sur le marché européen.PFA - Plateforme automobile