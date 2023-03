La calibration de l'affichage tête haute nécessite une caméra spécifique ultra-moderne

Leembarque jusqu'à 32 aides à la conduite (ADAS), dont l'particulièrement choyé dans ses réglages.Le réglage de l'affichage tête haute a nécessité l'installation dedans l'usine Renault de Palencia en Espagne.Sergio, Responsable des nouveaux projets au département montage de l'usine de Palencia, explique que la mise au point de ces deux bancs n'a pas été simple.Retour sur cette expérience dont les productions de l'usine Renault de Palencia profitent désormais pleinement.Du début de la production au contrôle final, le même degré d'exigence est imposé dans toute l'usine de Palencia pour que le Renault Austral soit une référence en termes de qualité.L'utilisation d'outils ultra-performants ont permis de contribuer aux objectifs interne de qualité, garantis en sortie de chaîne par un processus de contrôle qualité draconien.Outre la qualité qui se voit, celle des ajustages et de la finition, les contrôles en statique et en dynamique, humains et mécaniques, garantissent aussi la qualité qui se ressent, celle du bon fonctionnement et de la fiabilité des équipements technologiques du Renault Austral, comme les 32 aides à la conduite (ADAS).Sergio, Responsable nouveaux projets au département montage, indique : « L'arrivée de Nouvel Austral a été un boom technologique nécessitant de gros investissements. L'usine de Palencia s'est modernisée en conséquence. Y produire Austral est une grande fierté. »L'affichage tête haute du Renault Austral (affichage des informations de conduite sur une surface de 9,3 pouces de diagonale, à l'intérieur du pare-brise) fait partie de ces aides à la conduite (ADAS) dont les process usine du site de Palencia visent une qualité de fonctionnement optimale.Sa calibration et le contrôle de son bon fonctionnement sont assurés en sortie de chaîne par deux bancs appelés en interne Renault « bancs ADAS ».« 100% des Renault Austral avec l'affichage tête haute passent sur l'un ou l'autre des deux bancs. En plus d'assembler l'affichage tête haute de Nouvel Austral, notre usine le paramètre et le contrôle. Nous montons en compétence pour garantir une qualité au meilleur niveau » explique Sergio, le responsable des nouveaux projets au département montage. Il précise avec fierté : « Ces bancs de calibration équipent les usines dotées de lignes ASL (Alliance Standard Line), le standard de production à la pointe de l'innovation au sein de l'Alliance. »Lors du passage de l'Austral sur le banc, la calibration de la projection des informations du cockpit sur le pare-brise est effectuée par l'introduction dans l'habitacle, côté conducteur, d'un bras articulé high-tech muni d'une caméra spécifique ultra-moderne. Celle-ci établit le centrage de l'image projetée par l'affichage tête haute en fonction de l'inclination du pare-brise (position 3D). Pour y parvenir, elle compare l'image projetée sur une matrice de 48 points par rapport à une position théorique. Si nécessaire, l'ordinateur central communique avec le calculateur de l'affichage tête haute pour recaler des points de la matrice et effectuer une nouvelle mesure. « Si les points ne correspondent pas avec la position théorique, le logiciel répète le cycle jusqu'à obtention de la position parfaite » commente Sergio.Sergio se rappelle aussi les difficultés rencontrées avec son équipe pour réussir la calibration de cette caméra du premier coup. Très technologiques, les deux bancs imposent des contraintes physiques spécifiques lors de leur paramétrage. « La difficulté était d'obtenir sur les bancs des conditions constantes d'éclairage de la caméra de contrôle de l'affichage tête haute. Ce critère était indispensable pour obtenir une calibration conforme garante d'un fonctionnement parfait quelles que soient les conditions de luminosité » précise Sergio. « Derrière le pare-brise, il nous fallait aussi une absence de champs. Sans quoi, avec la transparence du pare-brise, la calibration était faussée ».La solution a surgi d'une idée simplissime. « Nous avons procédé à une multitude de simulations, de tests, d'études. Et finalement, nous avons installé un rideau noir occultant et une source de lumière venant du sol. Lorsque la luminosité au sol a été fixée 300 lumens, ça a fonctionné ! » détaille Sergio. « Cela nous a permis d'éviter la construction coûteuse de cloisons amovibles et de garantir la fluidité de la zone de circulation ».Les équipements les plus high-tech nécessitent parfois des petits accessoires de perfectionnement.« Nous avons obtenu ce que nous cherchions : réussir la calibration du premier coup. Et elle se fait en seulement deux minutes. Nous sommes dans une situation optimale pour livrer des Renault Austral au meilleur niveau de qualité aux concessionnaires » se félicite Sergio. Les deux bancs tournent à plein régime. « Ils fonctionnent en permanence de 6h à 22h et comptabilisent déjà plus de 4 000 heures d'utilisation depuis leur installation. » précise Sergio.Les deux « bancs ADAS » de l'usine de Palencia pour la calibration de l'affichage tête haute dernière génération ont de l'avenir. « Polyvalents, tous nos techniciens sont formés à l'utilisation de ces bancs soit 20 personnes au total. Un effectif nécessaire pour pouvoir assurer la production actuelle de Renault Austral et accueillir prochainement Nouveau Renault Espace à Palencia. Nous sommes prêts et impatients ! » conclut Sergio.