La ligne d'assemblage de batteries Skoda de Mlada Boleslav peut produire 1 100 systèmes de batteries "cell-to-pack" par jour

La ligne d'assemblage de batteries Skoda de Mlada Boleslav
produit des systèmes de batteries "cell-to-pack"
(architecture intégrant directement les cellules dans le pack batterie afin d'optimiser l'espace
et la densité énergétique) destinés à des modèles électriques produits en grande série.
La ligne d'assemblage de Mlada Boleslav dispose d'une capacité de plus de 1 100 systèmes de batteries "Cell-to-pack" par jour
, soit jusqu'à 335 000 unités par an
. De quoi devenir le principal fabricant de systèmes de batteries pour véhicules électriques
du groupe Volkswagen
.
Les batteries, destinées à des modèles produits en grande série, se distinguent par une conception plus simple, une meilleure durabilité et des coûts de fabrication optimisée. L'internalisation complète du procédé "Cell-to-pack", l'usage de cellules standardisées et l'adoption de la chimie LFP ont permis de réduire d'environ 30 % le coût
des batteries par rapport aux systèmes Volkswagen MEB actuels.
Skoda a investi 205 millions d'euros dans cette installation de 55 000 m²
, construite en moins d'un an.
Le hall de production est doté d'un cycle de production de 60 secondes
, d'un taux d'automatisation de 84 %
et de 131 robots
. Le cycle de production intègre l'ensemble des étapes du procédé : manipulation et préparation des cellules, empilage, soudure et assemblage final.
Thomas Schäfer, Dirigeant de Volkswagen, explique: «
Avec cet investissement, Škoda devient le plus grand producteur de systèmes de batteries pour véhicules électriques au sein de Volkswagen Group et un pilier central de notre stratégie d'électrification. L'usine de Mladá Boleslav fonctionne à une véritable échelle industrielle et renforce la chaîne de valeur européenne des batteries. L'expertise, l'efficacité et l'état d'esprit unique de Škoda en font un acteur clé de la transformation engagée par le Brand Group Core »
Klaus Zellmer, Dirigeant de Škoda, ajoute: « Cette ouverture marque une étape importante pour Škoda Auto et pour notre engagement à décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur. La réduction des émissions ne se limite pas au véhicule : elle concerne aussi l'approvisionnement, la production et l'usage de l'énergie. Avec notre nouvelle ligne d'assemblage de systèmes de batteries, nous localisons la production à grande échelle, renforçons une chaîne européenne plus résiliente et compétitive, et rendons la mobilité électrique plus accessible. En tant que membre du Brand Group Core, nous sommes fiers d'apporter notre savoir-faire industriel à une alliance de marques généralistes engagées dans la transformation vers une mobilité durable. Nous remercions Volkswagen Group pour la confiance accordée, qui nous confie jusqu'à 335 000 systèmes de batteries par an pour les modèles électrifiés du groupe. Parallèlement, nous doublons notre gamme de modèles électriques et faisons évoluer nos sites vers des sources d'énergie plus durables, notamment en convertissant notre centrale thermique du charbon à la biomasse, ce qui permettra de réduire d'environ 274 000 tonnes les émissions de CO2 d'ici 2027. En développant notre expertise dans la production de batteries à grande échelle et en accélérant l'électrification, nous contribuons à un avenir plus durable pour Škoda Auto, la République tchèque et l'Europe. »
Andreas Dick, Membre du Directoire de Škoda Auto, en charge de la production et de la logistique, complète: « Après environ 1,4 million de systèmes de batteries produits à Mladá Boleslav depuis 2019, le lancement de la production de systèmes "Cell-to-pack" constitue une avancée majeure pour internaliser une part essentielle du processus industriel. Un taux d'automatisation d'environ 84 %, 131 robots et un cycle de 60 secondes par batterie garantissent un volume quotidien élevé et une qualité constante. Nous contribuons ainsi à sécuriser l'approvisionnement en systèmes de batteries, fabriqués en Europe, pour les modèles à forts volumes du Brand Group Core. C'est une reconnaissance du travail et du savoir-faire de nos équipes, ainsi qu'un engagement durable envers la République tchèque en tant que pôle industriel automobile européen. »