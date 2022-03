Le Kia Sportage Hybride Rechargeable affiche une autonomie électrique de 70 km

Conçu et développé pour l'Europe, lese distingue par un design extérieur à la fois fluide, athlétique et moderne et des formes racées, sophistiquées et organiques.La carrosserie affinée est parcourue de lignes tendues et acérées qui accentuent la silhouette élancée du SUV compact hybride rechargeable Kia Des surfaces sobres et musculeuses se combinent à des graphismes complexes.La face avant du Sportage Hybride Rechargeable arbore une calandre noire au graphisme sophistiqué qui s'étire sur toute la largeur de la proue. Résolument moderne, la calandre « Tiger Nose » / (Nez de tigre) de Kia relie les feux de jour à LED en forme de boomerang qui délimitent les contours des projecteurs Full LED matriciels.Le toit bi-ton noir rehausse le profil dynamique du montant C.Une ligne de ceinture de caisse chromée remonte au niveau de la partie arrière.Les feux arrière effilés sont reliés par une fine ligne horizontale.Long de, le Sportage Hybride Rechargeable est haut de 1 650 mm et large de 1 865 mm.L'habitacle du SUV hybride rechargeable Kia associe des technologies évoluées, des équipements premium, des matériaux haut de gamme et un style moderne, afin que ses occupants puissent rester connectés à chaque trajet.Le Kia Sportage Hybride Rechargeable bénéficie d'un intérieur centré sur le conducteur.L'intérieur du Sportage Hybride Rechargeable a été conçu afin de garantir un accès simple et rapide à toutes les commandes du véhicule. Il associe un style audacieux, des habillages doux au toucher et des technologies de pointe.Au centre de l'habitacle du Sportage Hybride Rechargeable, trône unet aux lignes finement sculptées, avec pavé tactile et ouïes de ventilation au design sportif.Le double écran incurvé s'étend sur toute la partie avant du poste de conduite.Lorsqu'il monte à bord, le conducteur est accueilli par un double écran incurvé (selon finition) qui regroupe le combiné d'instrumentation (12,3 pouces) et le système d'infodivertissement (12,3 pouces), qui lui permet d'offrir une expérience quasi-cinématographique.L'écran tactile HD de 12,3 pouces et l'interface de commande intégrée constituent le centre névralgique des équipements de connectivité et de commande. Le combiné d'instrumentation de 12,3 pouces est doté d'un affichage LCD TFT.Le combiné d'instrumentation doté de la technologie LCD se trouve directement dans le champ de vision du conducteur.Implanté au centre de la planche de bord, l'écran tactile sait répondre aux besoins du conducteur et des passagers en termes de connectivité, de fonctionnalité et d'agrément.Totalement connecté, le Sportage Hybride Rechargeable bénéficie de l'application pour smartphone Kia Connect qui permet à ses utilisateurs d'interagir avec le véhicule à distance.Le conducteur peut synchroniser son agenda, planifier ses trajets grâce à la navigation en ligne et accéder à plusieurs services embarqués clés, tels que les alertes de trafic en temps réel, les informations sur les stations-service à proximité et les prévisions météorologiques en temps réel. Il suffit au conducteur d'aller dans le menu « Statut » de l'application Kia Connect pour vérifier si les portes sont verrouillées et les vitres fermées, ou sur la carte pour connaître le lieu de stationnement de son véhicule.Chaque interface a été conçue pour offrir un fonctionnement intuitif et une grande facilité d'accès aux passagers. Le système d'infodivertissement et de chauffage/climatisation s'intègre au design du véhicule pour un look fluide et épuré, en garantissant au conducteur et au passager avant un accès facilité aux principales commandes sans avoir à parcourir de multiples menus (selon finition).Le frein de stationnement électrique est implanté à côté du volant, permettant ainsi de libérer davantage d' espace sur la console centrale.La console centrale ergonomique intègre (selon finition) un sélecteur de changement de rapport à commande électrique directement situé à portée de vue et de main (selon motorisation), ainsi qu'un socle de recharge pour smartphone d'une puissance de 15 W permettant une recharge rapide par induction.Le système de climatisation tri-zone (selon finition) permet de régler la température intérieure individuellement aux places avant et arrière pour un confort accru.L'habitacle embarque d'autres équipements d'agrément, depuis les ports de recharge USB et les crochets multi-usages situés sur les dossiers des sièges avant (selon finition), jusqu'à la banquette arrière fractionnable 40/20/40, qui facilite le chargement des objets encombrants.Le Sportage Hybride Rechargeable bénéficie de matériaux de haute qualité garants d'un toucher qualitatif et d'une extrême durabilité procurant une sensation d'exclusivité.L'éclairage d'ambiance (selon finition) contribue à créer un espace convivial pour tous les occupants.Les ouïes de ventilation en finition aluminium d'une grande finesse, ainsi que les inserts métallisés ou satinés (selon finition) qui s'étendent sur toute la largeur de la planche de bord et sur les panneaux de porte, confèrent au Sportage un caractère luxueux.Le Sportage Hybride Rechargeable bénéficie de mises à jour logicielles et cartographiques « Over the Air » / (A distance).La console centrale ergonomique est positionnée pour le conducteur et le passager avant.L'habitacle se pare de matériaux doux au toucher.Le Sportage Hybride Rechargeable offre une longueur aux jambes de 996 mm et une garde au toit de 998 mm aux passagers de la deuxième rangée.Le SUV hybride rechargeable Kia affiche un. Les sièges arrière sont rabattables 40/20/40, permettant de porter le volume de chargement à 1 715 litres.Reposant sur une nouvelle plateforme, le Sportage Hybride Rechargeable européen est le fruit d'un programme d'ingénierie qui a adapté l'empattement, les dimensions et les proportions de la version mondiale du SUV coréen aux routes européennes.Le Sportage Hybride Rechargeable est équipé d'un, d'un, d'uneet d'un pack dede 13,8 kWh.Le groupe propulseur délivre une puissance combinée depour unLe propulseur hybride bénéficie des dernières versions efficientes et performantes de l'alterno-démarreur hybride (HSG) et du module de gestion de la puissance hybride (HPCU) de Kia.Le module HSG contribue à assurer une efficience élevée et un niveau de bruits et de vibrations optimisé grâce à son agencement d'aimants permanents hautement sophistiqué.Le module HPCU garantit de meilleures performances , une efficience accrue et une réduction du niveau de bruit global.Le Sportage Hybride Rechargeable est équipé d'une transmission automatique à six rapports.Le pack de batterie du Sportage Hybride Rechargeable intègre unqui surveille l'état de la batterie en permanence, avec notamment des indicateurs tels que l'intensité, la tension, l'isolation et le diagnostic des anomalies. Ce pack est également équipé d'un système de surveillance des cellules, destiné à mesurer et à surveiller la tension et la température des cellules.La, sous la caisse du véhicule, garantissant ainsi une parfaite répartition des masses.Le Sportage Hybride Rechargeable associe puissance et performances à un mode de conduite tout électrique permettant d'accomplir la plupart des déplacements quotidiens (trajets domicile-travail-école ou courses du quotidien) sans émettre localement le moindre rejet polluant.L'aménagement intérieur du Sportage Hybride Rechargeable est sans impact sur l'habitabilité et le volume de chargement.Le Sportage Hybride Rechargeable deatteint uneet peut s'Le bloc quatre cylindres doit son rendement énergétique à un processus de combustion optimisé, à de nouvelles technologies de refroidissement et à des mesures de réduction des frottements, notamment l'adoption d'un système de gestion thermique intégré évolué et l'utilisation de roulements à billes à faibles frottements.Lasur route du Sportage Hybride Rechargeable s'élève àL'Le Sportage Hybride Rechargeable revendique uneet un niveau d'LeLaprend:5h27 de 10 à 100% sur une prise domestique (2,3 kW)2h44 de 10 à 100% sur un boîtier mural (4,6 kW)1h45 de 10 à 100% sur un boîtier mural (7,2 kW)La plateforme « N3 » a un impact déterminant sur les caractéristiques de conduite du Sportage Hybride Rechargeable, qui associe une conduite stable et confortable à un comportement agile et dynamique.Le Kia Sportage Hybride Rechargeable offre une conduite dynamique et performante en toutes circonstances adaptée aux routes européennes.La direction, les suspensions et les systèmes électroniques d' aide à la conduite ont été soigneusement calibrées pour s'adapter aux routes européennes.Le Sportage Hybride Rechargeable est équipé d'une direction assistée électrique (MDPS) communicative et connectée à la route qui procure d'excellentes sensations en conduite.La suspension, de type MacPherson à l'avant et à quatre bras à l'arrière, rehausse le confort et le plaisir de conduire du Sportage tout en accentuant son caractère sportif et dynamique.Le Sportage Hybride RechargeableLe conducteur peut ensuite choisir entre les réglages Confort, Eco et Sport (selon les versions) pour adapter au mieux l'expérience de conduite à ses besoins.Le mode Eco a été conçu pour garantir un rendement énergétique optimal.Lorsque le conducteur opte pour le mode Sport, il bénéficiera d'une plus grande réactivité de la direction et de l'accélération pour une expérience de conduite plus dynamique.Tous les modes de conduite s'affichent sur le combiné d'instrumentation numérique haute définition, et sont associés à des visuels spécifiques.Le Sportage Hybride Rechargeable à transmission intégrale dispose d'un mode de conduite Multi-terrain qui optimise la tenue de route dans des conditions difficiles (neige, boue et sable).Le mode Multi-terrain ajuste automatiquement les paramètres du Sportage Hybride Rechargeable afin d'offrir une motricité dans tous les environnements et conditions de conduite, y compris dans la neige, la boue et le sable.La transmission intégrale à commande électronique « Shift-by-Wire » (SBW) assure une répartition optimale de la puissance entre les roues avant et arrière en fonction des conditions et situations de conduite, ce qui contribue à améliorer les performances de conduite et à accroître la sécurité et l'efficience du Kia Sportage Hybride Rechargeable. La fonction de blocage de la transmission intégrale, disponible sur les modèles à moteur thermique et à hybridation légère, permet de verrouiller les quatre roues pour garantir une meilleure motricité dans la neige ou en tout-terrain.Toutes les versions du Sportage Hybride Rechargeable sont équipées de la technologie Idle Stop and Go (ISG) de Kia, qui coupe le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt. La fonction ISG peut être gérée via les technologies d'aide à la conduite de Kia, qui déterminent à l'avance dans quelles circonstances et à quel moment l'ISG doit être activé, notamment lorsque le véhicule approche un panneau stop ou une intersection. La combinaison de ces technologies permet d'éviter les coupures et redémarrages inutiles du moteur, et informe le conducteur du statut du dispositif ISG en temps réel.Le Sportage Hybride Rechargeable dissimule une structure de caisse renforcée et légère caractérisée par une rigidité torsionnelle élevée.Le Sportage Hybride Rechargeable est équipé de divers systèmes de retenue et structures de sécurité, tels qu'un airbag conducteur, un airbag passager, des airbags rideaux, un airbag central entre les sièges avant ainsi que des airbags genoux.Le Sportage Hybride Rechargeable intègre les systèmes d' aides à la conduite évolués DriveWise de Kia.Développés en interne, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de Kia permettent au Sportage d'éviter les dangers potentiels, et de protéger es occupants et les autres usagers de la route à chaque trajet.Le pack ADAS du Sportage Hybride Rechargeable intègre le système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec fonction intersection, qui permet d'éviter toute collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse lors d'un braquage à gauche à une intersection.Le système d'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) permet de conserver une distance et une vitesse données par rapport au véhicule qui précède et de maintenir le Sportage au centre de sa voie sur autoroute. Le système HDA peut également ajuster la vitesse du véhicule en fonction de la limitation en vigueur.Le régulateur de vitesse adaptatif couplé à la navigation (NSCC-C) fait appel aux données de navigation en temps réel pour permettre au Sportage de maintenir une vitesse de sécurité sur autoroute. Le système NSCC-C intègre une fonction qui, sur les portions d'autoroute comportant des virages, réduit automatiquement la vitesse du véhicule avant que ce dernier n'amorce un virage. Lorsque le véhicule se retrouve de nouveau en ligne droite sur l'autoroute, le système NSCC-C rétablit alors la vitesse préréglée à l'origine.Le Sportage Hybride Rechargeable intègre la technologie de reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA), qui émet une alerte lorsque le véhicule excède la vitesse autorisée.En cas de risque de collision avec un véhicule venant de l'arrière lorsque le conducteur indique son intention de changer de voie, le système anticollision avec détection des angles morts (BCA) émet un avertissement. Après cet avertissement, si le risque de collision augmente, le système BCA prend activement le contrôle du Sportage afin d'éviter toute collision. Le système s'active également dans d'autres situations, notamment lorsque l'on quitte son stationnement en créneau, permettant ainsi d'éviter toute collision avec les véhicules venant de l'arrière.Le Sportage Hybride Rechargeable hérite également du système de visualisation des angles morts (BVM), qui permet d'optimiser la sécurité et la visibilité du conducteur lors des changements de voie en affichant en temps réel une image de l'arrière du véhicule sur le combiné d'instrumentation.Le système d'aide au stationnement intelligent à distance (RSPA) permet au conducteur de stationner son Sportage ou de quitter une place de stationnement à distance, en commandant son véhicule depuis l'extérieur.Les manœuvres de stationnement sont facilitées grâce à l'ajout d'une caméra de recul (RVM) et d'un moniteur avec vision panoramique à 360° (SVM), qui affiche une vidéo du véhicule et de son environnement en temps réel.Le pack DriveWise Plus (en option sur la finition Design) du Sportage Hybride Rechargeable intègre le système de freinage d'urgence autonome avec fonction de croisement (FCA-JX), qui permet d'éviter toute collision avec un autre véhicule, un piéton ou un cycliste lors d'un braquage à gauche ou à droite à une intersection.Au sommet de la gamme trône la version GT-line Premium, dont la finition accentue le caractère sportif et dynamique du SUV.Cette version GT-line Premium propose une sellerie en suédine et cuir artificiel noir tandis que le ciel de pavillon noir et les inserts en suédine sur les panneaux de porte contribuent à rehausser le sentiment d'intimité qui se dégage de l'habitacle.Le volant à méplat orné de l'élégant logo GT-line assure une plus grande maniabilité et permet au conducteur de se sentir encore plus connecté à la route.Le Kia Sportage Hybride Rechargeable est proposé en versions Active, Design et GT-line Premium.Le Kia Sportage Hybride Rechargeable est commercialisé à partir de(1.6 T-GDi 265 BVA6 4x4 Active) assorti d'une garantie 7 ans ou 150 000 km.Lacouvre également la batterie haute tension et le moteur électrique.Le réseau de distribution de la marque en France s'étend à 217 points de vente.Le Sportage européen est fabriqué en Slovaquie dans l'usine de production de Kia à Zilina.La carte Kia Charge permet l'accès à unet 323 000 en Europe.Deux formules au choix, sans engagement, ni frais d'activation sont proposées.L'application Kia Charge permet de localiser et de vérifier la disponibilité des bornes en temps réel.La carte Kia Charge permet d'activer la charge.1.6 T-GDi 265 Hybride Rechargeable BVA6 4x4 Active: 43 290 €1.6 T-GDi 265 Hybride Rechargeable BVA6 4x4 Design: 46 490 €1.6 T-GDi 265 Hybride Rechargeable BVA6 4x4 GT-line Premium: 50 790 €• Aide au maintien dans la file (LKA)• Banquette arrière rabattable 40/20/40• Caméra de recul• Climatisation manuelle• Combiné d'instrumentation avec écran « Supervision » 4.2 pouces• Écran tactile 8 pouces avec compatibilité sans fil Android Auto et Apple CarPlay• Feux de jour avant à LED• Jantes en alliage 17 pouces• Rails de toit• Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement• Sellerie tissu noir• Système de freinage d'urgence autonome avec détection des voitures , piétons et cyclistes (FCA)(en plus de Motion)• Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)• Capteur de pluie• Climatisation automatique tri-zone• Ecran tactile 12.3 pouces avec système de navigation, services connectés Kia Connect Live et compatibilité via câble USB Android Auto et Apple CarPlay• Feux arrière à LED• Jantes en alliage 19 pouces• Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels à l'avant• Port USB intégrés aux sièges avant• Projecteurs antibrouillard à LED• Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C)• Système de freinage d'urgence autonome avec fonction croisement (FCA-JX)• Système Kia Connect - services télématiques(en plus d'Active)• Combiné d'instrumentation 100% digital 12.3 pouces• Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »• Projecteurs avant “Full LED” matriciels• Sellerie cuir artificiel/tissu noir• Sièges avant à réglages électriques• Sièges avant et arrière chauffants• Système de chargement du smartphone par induction• Vitres et lunette arrière surteintées• Volant chauffant(en plus de Design)• Assistance au stationnement à distance• Avertissement de sécurité de sortie du véhicule (SEW)• Boucliers avant/arrière GT-line• Coques de rétroviseurs noir laqué• Hayon électrique à ouverture mains libres• Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM)• Sellerie cuir artificiel/suède• Sièges avant ventilés• Siège conducteur à mémoire de position• Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)• Système audio Premium Harman Kardon• Toit ouvrant panoramique• Volant à méplat gainé cuir GT-line