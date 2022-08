La BMW Série 3 Touring restylée affiche un design très légèrement revu

Larestylée affiche unet unLa Série 3 Touring bénéficie d'unede ses organes d'affichage et de commande et d'une dotation en équipements de dernière génération.Les, opérées sur les boucliers avant et arrière mettent en exergue les performances dynamiques du break BMW Série 3 Touring.Lese démarque par l'agencement clairement structuré de ses surfaces, par ses lignes dynamiques et par ses entrées d'air généreuses, dévoilant le caractère sportif de la BMW Série 3 Touring.Le design repensé deset de laconfère au break BMW Série 3 Touring un caractère affirmé.Less'affinent nettement.Le contour des blocs optiques est clairement délimité.L'éclairage à l'avant se distingue par les feux de jour en L inversé.Disponibles en option, lessont agrémentés d'accents bleus à l'intérieur des optiques. Dans l'obscurité, un système d'éclairage logé sous les blocs optiques illumine le bouclier avant d'une lumière bleue. Les fonctionnalités offertes par les projecteurs LED adaptatifs comprennent les fonctions d'éclairage directionnel, de feux de route matriciels anti-éblouissement, de réglage dynamique de la portée d'éclairage et d'éclairage adaptatif.Laarbore des contours légèrement remaniés ainsi que des doubles barreaux. Positionnées sous la double calandre, les entrées d'air déclinées en noir brillant contribuent au refroidissement du système de freinage.Ledu break BMW Série 3 Touring affiche des surfaces peintes dans la teinte de carrosserie et des lignes claires.Les lignes horizontales, les blocs optiques affinés et les passages de roues accentuent la stature et le caractère athlétique de l'arrière du break de taille moyenne.La BMW Série 3 Touring peut être dotée en option du(avec la finition M Sport), agrémenté d'éléments visuels : grille de la double calandre BMW en nid-d'abeilles, boucliers avant et arrière redessinés, nouvelles jantes M de 18 pouces en alliage léger chaussées de pneumatiques en monte mixte.Le modèle BMW Performance de BMW M se démarque par une signature stylistique distinctive, caractérisée par une double calandre BMW au design maillé, par des jantes M de 18 pouces en alliage léger (ou 19 pouces en option), par des sorties d'échappement en forme de trapèze, et par des coques de rétroviseurs extérieurs M déclinées en noir brillant.Le Pack M Sport Pro est proposé en option. Disponible en complément de la finition M Sport et pour les modèles BMW Performance de BMW M, le pack comprend des éléments Shadow Line M brillant étendu, des Feux Shadow Line M et un système de freinage M Sport avec étriers rouges.Différents équipements issus du catalogue accessoires BMW M Performance peuvent être installés en post-équipement pour accentuer davantage le caractère dynamique de la BMW Série 3 Touring.L'du break BMW Série 3 Touring a été revisité. L'affichage numérique haute résolution incurvé (BMW Curved Display) se compose d'un écran d'information de 12,3 pouces situé derrière le volant et de l'écran de contrôle de 14,9 pouces en position centrale sur la planche de bord. L'emploi de technologies numériques permet de réduire sensiblement le nombre de boutons et d'organes de commande manuelle au profit des interfaces tactiles et vocales.Lequi commande la transmission automatique huit rapports a été redessiné. Il est positionné sur la surface de commande de la console centrale, à l'instar du bouton Start/Stop, du contrôleur iDrive, du sélecteur de mode de conduite ainsi que des boutons du frein de stationnement et des différentes fonctions permettant de commander la voiture La BMW Série 3 Touring est équipée de série de la climatisation automatique trois zones. Les fonctionnalités du système peuvent être pilotées au moyen de la commande vocale et de l'interface tactile de l'écran de contrôle central.Lade la Série 3 Touring s'enrichit avec le système BMW Live Cockpit Navigation Plus avec navigation BMW Maps.La BMW Série 3 Touring se distingue par une large gamme de motorisations. Des versions efficientes à moteur thermique, dotées de la technologie BMW TwinPower Turbo, aux variantes électrifiées, en déclinaison hybride rechargeable ou hybridation légère 48 V, la gamme de motorisation de la Série 3 Berline est équilibrée, pour un plaisir de conduire typique de la marque et une maîtrise optimisée de la consommation de carburant.La BMW Série 3 Touring se décline en quatre variantes hybrides rechargeables, deux modèles à motorisation essence et six modèles à motorisation diesel.La puissance développée par les différents modèles de la gamme BMW Série 3 Touring va de 122 ch à 374 ch.Des blocs à quatre ou six cylindres sont proposés sur la Série 3 Touring.L'offre comprend un moteur essence quatre cylindres doté d'un collecteur d'échappement intégré à la culasse et d'un turbocompresseur optimisé.Tous les moteurs de la BMW Série 3 Touring sont associés à une boîte huit rapports avec palettes de changement de rapports au volant.Disponible en option, la boîte Sport huit rapports assure des changements de rapport dynamiques.La boîte Sport huit rapports comprend une fonction Launch Control capable d'assurer un départ automatisé et une mise en action immédiate, et une fonction Sprint pour bénéficier d'accélérations ultrarapides en reprise.Le système BMW xDrive est inclus de série sur les modèles les plus performants.Le système de transmission intégrale intelligent est également disponible en option pour une des variantes essence, pour deux variantes diesel ainsi que pour les modèles hybrides rechargeables.Ladéveloppe une puissance de 156 ch et un couple de 250 Nm entre 1300 et 4300 tr/min. La 318i Touring de 1575 kg à propulsion atteint une vitesse de pointe de 218 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,8 secondes.Ladéveloppe une puissance de 374 ch et un couple de 500 Nm entre 1900 et 5000 tr/min. La M340i xDrive Touring de 1795 kg à quatre roues motrices atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,6 secondes.Ladéveloppe une puissance de 163 ch et un couple de 300 Nm entre 1350 et 3700 tr/min. La 320e hybride rechargeable Touring de 1825 kg à propulsion atteint une vitesse de pointe de 220 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,9 secondes.Ladéveloppe une puissance de 184 ch et un couple de 300 Nm entre 1350 et 4000 tr/min. La 330e hybride rechargeable Touring de 1825 kg à propulsion atteint une vitesse de pointe de 230 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,9 secondes.Ladéveloppe une puissance de 122 ch et un couple de 300 Nm entre 1500 et 2500 tr/min. La 316d Touring de 1660 kg à propulsion atteint une vitesse de pointe de 198 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,0 secondes.Ladéveloppe une puissance de 150 ch et un couple de 320 Nm entre 1500 et 3000 tr/min. La 318d Touring de 1630 kg à propulsion atteint une vitesse de pointe de 213 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,8 secondes.Ladéveloppe une puissance de 190 ch et un couple de 400 Nm entre 1750 et 2500 tr/min. La 320d Touring de 1635 kg à propulsion atteint une vitesse de pointe de 229 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,2 secondes.Ladéveloppe une puissance de 286 ch et un couple de 650 Nm entre 1500 et 2500 tr/min. La 330d xDrive Touring de 1825 kg à quatre roues motrices atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,2 secondes.Ladéveloppe une puissance de 340 ch et un couple de 700 Nm entre 1750 et 2250 tr/min. La M340d xDrive Touring de 1870 kg à quatre roues motrices atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,7 secondes.Avec ses nombreux systèmes de stationnement et de conduite automatisés, la BMW Série 3 Touring passe à la vitesse supérieure en matière de confort et de sécurité.La dotation de série du break Série 3 comprend l'Alerte de collision frontale avec intervention de freinage, capable de détecter la présence des cyclistes, des véhicules motorisés et des piétons, le Régulateur de vitesse avec fonction de freinage, l'Affichage des limitations de vitesse avec indicateur d'interdiction de dépassement, l'Assistant manuel de limitation de vitesse et l'Alerte de sortie de voie avec fonction de retour sur la voie.Le modèle Touring peut être équipé en option de l'Alerte de changement de voie, de l'Affichage tête haute HUD et du système Drive Assist Pro (disponible dans un premier temps pour la BMW M340i xDrive et la BMW M340d xDrive), qui comprend l'Assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire et le Régulateur actif de vitesse avec fonction Stop&Go, Assistant automatique de limitation de vitesse, fonction de suivi de l'itinéraire et fonction de détection des feux de circulation.Proposé en option, le système Park Assist inclut une caméra de recul ainsi que l'assistant de marche arrière Auto -Reverse.Le système Park Assist Plus doté des fonctionnalités de visualisation ParkView, Panorama View et Remote 3D View est également disponible en option, tout comme le système BMW Drive Recorder.Grâce à l'expérience multisensorielle BMW iDrive et la version 8 du système d'exploitation BMW, la BMW Série 3 Touring bénéficie de puissantes fonctions de connectivité et de traitement des données. L'écran incurvé BMW Curved Display et les fonctionnalités étendues de l'assistant personnel intelligent BMW sont au cœur de l'expérience de conduite. L'application My BMW constitue une interface numérique universelle entre le conducteur et la voiture.A l'intérieur, le conducteur peut utiliser unecompatible 5G et profiter du profil BMW ID offrant une expérience utilisateur personnalisée ainsi que de l'intégration optimisée des smartphones avec Apple CarPlay et Android Auto.La fonction Remote Software Upgrade permet de maintenir à jour les différents logiciels de la BMW Série 3 Touring. Ces mises à jour concernent autant les nouveaux services disponibles que l'amélioration des fonctions de la voiture.La nouvelle version de la BMW Série 3 Touring s'inscrit dans la continuité de ses devancières.Agile et affichant un design alliant sportivité et élégance, la BMW Série 3 Touring fait figure de référence en matière de plaisir de conduire dans la catégorie des breaks premium de taille moyenne.Le modèle Touring est produit dans l'usine BMW de Munich avec la Série 3 Berline.La nouvelle génération du break sportif BMW est proposé à partir de(318i 156 ch Lounge).318i 156 ch Lounge: 44 800 €318i 156 ch M Sport: 49 150 €M340i xDrive 374 ch: 71 700 €320e 204 ch Lounge: 54 350 €320e 204 ch M Sport: 58 200 €320e xDrive 204 ch Lounge: 56 800 €320e xDrive 204 ch M Sport: 60 650 €330e 292 ch Lounge: 58 300 €330e 292 ch M Sport: 62 150 €330e xDrive 292 ch Lounge: 60 750 €330e xDrive 292 ch M Sport: 64 600 €316d 122 ch Lounge: 46 100 €316d 122 ch M Sport: 50 450 €318d 150 ch Lounge: 48 250 €318d 150 ch M Sport: 52 600 €320d 190 ch Lounge: 52 100 €320d 190 ch M Sport: 56 450 €320d xDrive 190 ch Lounge: 54 000 €320d xDrive 190 ch M Sport: 58 350 €330d xDrive 286 ch Lounge: 60 550 €330d xDrive 286 ch M Sport: 64 900 €M340d xDrive 340 ch : 73 650 €EXTÉRIEUR.• 3ème feu stop sur la lunette arrière• Éléments extérieurs (poignées de porte, baguettes de toit) couleur carrosserie• Feux de croisement et feux de route à technologie Bi-LED• Feux de jour et clignotants avant et arrière à LED• Feux arrière à LED• Jantes en alliage léger 17 pouces (43 cm) style 778 à rayons en V• Rails de toit noir brillant BMW Individual• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, rabattables électriquement, chauffants avec rappels de clignotants intégrés• Sorties d'échappement simples, à gauche et à droite (Ø 90 mm pour 316d, 318d et 318i, Ø 100 mm autres motorisations)• Shadow Line brillant BMW IndividualINTÉRIEUR.• Accoudoir central avant coulissant• Accoudoir central arrière• Appuis-tête avant et latéraux arrière réglables en hauteur, rabattables à l'arrière• Banquette arrière rabattable 40/20/40• BMW Widescreen• Éclairage d'accueil• Filet de séparation du coffre• Inserts décoratifs "Quartz Silver" mat grainé• Kit éclairage• Portes-gobelets sur la console centrale• Rétroviseur intérieur électrochrome• Sellerie Tissu "Hevelius"• Sièges conducteur et passages réglables en hauteur et inclinaison du dossier• Tapis de sol en velours• Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctionsSÉCURITÉ ET DYNAMISME.• ABS, y compris assistant de freinage• Active Guard Plus• Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)• Airbag passager désactivable via la clé• Airbags frontaux conducteur et passager• Airbags latéraux avant• Airbags de tête à l'avant et aux places latérales arrière• Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places• Contrôle de freinage en courbe CBC• Contrôle Dynamique de la Stabiité DSC et Contrôle Dynamique de la Traction DTC• Direction à assistance électrique Servotronic• Écrous de roues antivol• Sélecteur de mode de conduite : Éco Pro, Comfort, Sport• Technologie BMW TwinPower Turbo avec injection directe et rampe commune de 3ème génération et turbocompresseur à géométrie variable (320d / 320d xDrive)Équipements spécifiques aux motorisations Hybrides Rechargeables :• Avertisseur sonore pour piétons• XtraBoost (330e et 330e xDrive)CONFORT ET FONCTIONNALITÉS• Capacité de réservoir augmentée (Diesel)• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile• Climatisation automatique 3 zones• Commande électrique du volet de coffre• Controller iDrive avec touches de raccourci• Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs• Éclairage d'accompagnement "Follow Me Home"• Frein de parking électromécanique avec fonction auto-hold• Éclairage dans le coffre• Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur• Kit rangement :- bac de portes avant et arrière (contient une bouteille de 1L)- prise 12 V en console centrale arrière et dans le coffre à bagages- double prise USB Type C dans la console centrale arrière- filets au dos des sièges avant et dans le coffre à bagages- crochets d'arrimage multifonction dans le coffre à bagages• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité enfant• Mesure individuelle de pression des pneumatiques Radars de stationnement avant et arrière PDC• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et limiteur de vitesse• Système de récupération de l'énergie au freinage• Système audio 6 hauts-parleurs• Verrouillage centralisé portes, coffre et trappe à essenceÉquipements spécifiques aux motorisations Hybrides Rechargeables :• Câble de recharge mode 2 pour recharge domestique• Câble public• Welcome Pack BMW avec carte BMW ChargingCONNECTIVITÉ.• BMW Live Cockpit Navigation Plus• Pack Connected Pro• Apps Véhicule (météo, actualités, recherche en ligne d'adresses, infos parking, prix carburants...) (3 ans)• Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive• Connexion multiple de téléphones• Prises USB :- 1 prise USB de type A (1,5 A) dans la console central- 1 prise USB de type C (3,0 A) dans l'accoudoir centralSERVICES CONNECTÉS• Système d'exploitation OS 8.0 avec mise à jour du logiciel à distance• BMW Widescreen affichage 12,3 pouces derrière le volant et écran tactile 14,9 pouces au dessus de la console centrale• Radio, lecteur MP3 et double tuner RDS• BMW Intelligent Personal Assistant• Assistant vocal intelligent pour piloter par la voix toutes vos fonctionnalités connectées, répondre à toutes vos questions sur les fonctions et l'état de votre BMW• Système de navigation BMW avec mise à jour des cartes de navigation Over the Air (3 ans)• BMW iDrive Controller - Molette avec pavé tactile intégré• Appel d'Urgence Intelligent- Transmission de la position et d'informations sur la gravité des dommages en cas d'accident- Peut être déclenché manuellement pour venir en aide à autre véhicule• Téléservices BMWServices de télémaintenance intégrés : envoi d'informations à votre concessionnaire, préparation de la prochaine échéance d'entretien, demande d'assistance en cas de panne,• Fonctions Intelligentes (3 ans)- Contrôle par les passagers via leur smartphone de l'Infotainment ou de la climatisation à bord- Appentissage des habitudes du conducteur, personnalisation de ses réglages d'accueilBMW Connected Passerelle entre votre smartphone et votre BMW :- Envoyer vos destinations à votre BMW via l'application My BMW.- Proposition automatique de l'itinéraire une fois à bord de la voiture• Connectivité sans fil (Bluetooth et Wifi)• Connexions (2 ports USB)En plus des éléments de la Finition Série 3:Design.• Ciel de pavillon anthracite• Inserts décoratifs en Aluminium Rombicle soulignés de chrome perlé• Jantes en alliage léger 18 pouces style 848 M bicolores à rayons doubles• Pack aérodynamique M• Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"• Volant M gainé cuirConfort et Fonctionnalités.• Direction DirectDrive à démultiplication variable (sauf motorisation hybride rechargeable)• Réglage siège en largeur côté conducteur• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant• Suspensions DirectDrive (sauf motorisation hybride rechargeable)