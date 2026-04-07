La Mercedes-Benz CLA Shooting Brake hybride 48 volts peut rouler à l'énergie électrique ainsi qu'en roue libre

La Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
combine l'élégance, la sportivité et l'intelligence du CLA
avec d'avantage d'espace
pour les passagers et les bagages ainsi qu'une de polyvalence intérieure accrue.
Le modèle CLA Shooting Brake est disponible avec des moteurs électriques et hybrides 48 volts.Système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS)
La Mercedes-Benz CLA Shooting Brake fonctionne entièrement grâce au système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS) développé en interne. Le système amélioré par l'IA permet d'équiper chaque véhicule d'un supercalculateur connecté au « Mercedes-Benz Intelligent Cloud ». Cela permet des mises à jour régulières en direct pour les fonctions les plus importantes du véhicule. Cela permet également à la CLA Shooting Brake de rester à jour pour les années à venir. Système d'info-divertissement digital MBUX hyper-personnalisé
Le système d'exploitation marque le début de la quatrième génération du système d'info-divertissement digital MBUX. La nouvelle génération du système d'info-divertissement embarqué MBUX intègre l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft et de Google. Plusieurs agents d'IA sont regroupés dans un seul système. Superscreen MBUX
Le MBUX Superscreen est alimenté par des puces hautes performances et des graphiques en temps réel du moteur de jeu Unity. Le MBUX « Zero Layer » affiche sur l'écran central les informations les plus importantes, des suggestions et les applications les plus récemment utilisées. Les applications peuvent être déplacées et regroupées dans des dossiers nommés individuellement, à la manière d'un smartphone. Lorsqu'une application est ouverte, un simple balayage vers la gauche permet de revenir à la vue de l'accueil. Un autre balayage ramène l'utilisateur à l'affichage « Zero Layer ».Assistant virtuel MBUX
Grâce à l'IA générative, l'assistant virtuel MBUX permet des dialogues complexes à plusieurs tours que l'on pourrait avoir avec un ami. Ceci est permis par une mémoire à court terme. Basé sur ChatGPT4o et les recherches avec Microsoft Bing, il réunit les connaissances collectives d'Internet. Grâce à Google Gemini, l'assistant virtuel connaît les questions liées à la navigation. Il peut accéder aux informations de la plateforme Google Maps pour fournir aux utilisateurs des réponses détaillées et personnalisées aux questions sur la navigation et les points d'intérêt. L'assistant virtuel MBUX est présent sur le Zero Layer sous la forme d'un avatar caché en l'étoile Mercedes-Benz. Navigation Google Maps
L'expérience de navigation est basée sur Google Maps dans le cadre du partenariat entre Google et Mercedes-Benz qui intègre l'agent d'IA automobile
de Google Cloud pour les services de conversation embarqués. La navigation avec intelligence électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique. Les visuels intégrés avec MBUX Surround Navigation intègrent la vue d'assistance à la conduite
avec une représentation 3D de l'environnement
et un guidage routier en temps réel sur l'écran du conducteur. Systèmes d'assistance à la conduite et de stationnement MB. Drive
Le modèle CLA Shooting Brake est équipé de série de fonctions de sécurité étendues et du régulateur de distance Distronic.
D'autres systèmes d'assistance à la conduite sont regroupés par Mercedes-Benz sous le nom de MB. Drive. Le système MB. Drive Assist complète le Distance Assist Distronic avec l'assistant directionnel actif (système d'assistance à la conduite SAE
de niveau 2). L'assistance au changement de voie facilite les changements de voie d'un simple clic sur le clignotant. Système hybride avec technologie 48 volts et moteur électrique intégré à la transmission
Le CLA Shooting Brake sera disponible en version hybride
avec technologie 48 volts et moteur électrique intégré à la transmission. Le moteur à combustion du CLA Shooting Brake hybride sera disponible en trois niveaux de puissance. Le CLA Shooting Brake hybride avec technologie 48 volts sera disponible en traction avant et avec une transmission intégrale 4Matic.
Le modèle CLA Shooting Brake hybride peut rouler en mode tout électrique à faible allure. Le moteur électrique, l'onduleur et la transmission forment une unité intégrée. Le moteur électrique fournit une assistance sur toute la plage de vitesse. À vitesse urbaine et lorsque moins de 20 kW sont nécessaires, le modèle hybride peut rouler uniquement à l'énergie électrique. Cela est possible à des vitesses allant jusqu'à environ 100 km/h. Une particularité du moteur à combustion est sa capacité à récupérer dans les huit vitesses, récupérant jusqu'à 25 kW d'énergie. Proportions
Les proportions sportives sont rehaussées par une structure basse, un long capot avec des dômes motorisés et de grandes roues. Les ailes musclées de la voiture
commencent au niveau des passages de roue avant et se prolongent jusqu'à l'arrière. Les lignes de caractère sur le flanc créent un jeu d'ombre et de lumière lorsqu'on les regarde de côté. Calandre
L'une des rares différences visuelles qui distinguent la CLA Shooting Brake hybride de la version électrique est sa calandre classique. Il est doté de série d'un motif Mercedes-Benz chromé, encadré par un guide de lumière LED. Phares à LED Multibeam en option
Avec les phares à LED Multibeam en option, les feux diurnes prennent la forme d'une étoile Mercedes-Benz. Les phares sont connectés par une bande de lumière. Les feux arrière, en forme d'étoile, sont reliés par un élément de design éclairé. Cette combinaison confère à la CLA Shooting Brake une présence visuelle forte. Associé aux phares à LED Multibeam en option, il constitue la nouvelle signature Mercedes-Benz. Toit panoramique
Le modèle CLA Shooting Brake est équipé de série d'un toit panoramique. Le toit en verre fixe monobloc s'étend sans couture du cadre du pare-brise à l'arrière, sans séparation centrale et. Il offre une vue dégagée vers le haut et un dégagement pour la tête plus généreux par rapport à son prédécesseur. Le becquet est peint en noir a l'intérieur et en couleur carrosserie a l'extérieur. Cela donne l'impression que le toit en verre se prolonge dans le pare-brise arrière. Le verre de sécurité feuilleté thermo-isolant, le film infrarouge et le revêtement à faible émissivité (LowE) protègent contre la lumière du soleil et la chaleur.
Le toit panoramique est disponible en option avec une nouvelle fonction. La transparence du verre peut être modifiée en 10 à 20 millisecondes. Les passagers peuvent choisir entre transparent pour une vue dégagée vers le haut ou opaque pour plus d'intimité. L'état opaque protège contre les regards de l'extérieur et offre une protection contre l'éblouissement en plein soleil. Il est commande via un menu correspondant dans les paramètres du véhicule dans l'unité principale.
Le toit panoramique est éclairé. Il est connecté a l'éclairage d'ambiance et offre un ciel étoilé illuminé. 158 étoiles sont intégrées dans sa surface vitrée, qui peut être éclairée dans une couleur choisie individuellement de l'éclairage d'ambiance. La lumière est transmise par l'avant par des modules LED. Le ciel étoilé est presque invisible pendant la journée. Dans l'obscurité, il offre aux passagers arrière une expérience visuelle inégalée. Design intérieur
L'intérieur du CLA Shooting Brake met l'accent sur quelques éléments « high-tech » emblématiques. Le point culminant est le Superscreen MBUX flottant (en option), qui s'étend sur toute la largeur de l'intérieur. Derrière la surface vitrée se trouvent l'écran du conducteur de 26 centimètres (10,25 pouces) et l'écran central de 35,6 centimètres (14 pouces). Après le lancement du CLA, le MBUX Superscreen sera disponible en option avec un écran supplémentaire de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant.
La console centrale attire également l'attention. Semblant flotter dans les airs, sa position haute renforce la sensation sportive. Comme pour les classes de véhicules supérieures, il est divisé en deux niveaux. La partie supérieure offre une grande surface de garniture tridimensionnelle avec un double porte-gobelet intégré et un socle de chargement sans fil pour smartphone en option. Le troisième élément high-tech est les grands panneaux centraux de porte recouverts de cuir, qui semblent flotter. Ils s'enroulent en trois dimensions sur le profil de la poignée de porte conçue dans une forme tubulaire. Dimensions extérieures
Avec ses 4 723 millimètres de long et ses 1 469 millimètres de large, la CLA Shooting Brake est plus long de 35 millimètres et plus large de 27 millimètres que son prédécesseur. Dimensions intérieures
Le toit plus long, avec une ligne de toit qui s'incline doucement vers l'arrière offre plus d'espace pour la tête a la deuxième rangée de sièges que dans la CLA Shooting Brake (plus 26 millimètres). L'accès a l'arrière est également plus confortable grâce aux découpes de porte plus grandes.
L'empattement augmente de 61 millimètres pour atteindre 2 790 millimètres.
Le conducteur et le passager avant ont un peu plus d'espace pour les jambes (plus 11 millimètres). Les passagers des deux rangées de sièges bénéficient également d'un plus grand dégagement pour la tête : une augmentation de 14 millimètres à l'avant (1 039 millimètres) et de 7 millimètres à l'arrière (962 millimètres). Volume de rangement
À l'arrière, la CLA Shooting Brake électrique propose un coffre à bagages d'un volume de 455 a 1 290 litres. La CLA Shooting Brake avec technologie EQ dispose d'un coffre avant. Il offre 101 litres d'espace de chargement supplémentaire.
Le coffre est équipe d'un hayon Easy-Pack, de quatre ancrages, d'un filet latéral et d'une prise de courant de 12 volts.Rails de toit
Les planches de surf ou les vélos s'adaptent sur le toit grâce aux rails de toit standard. Leur capacité de charge est de 75 kilogrammes.Remorque
Un jet ski ou deux motos peuvent être transportes sur une remorque.
La CLA Shooting Brake peut remorquer jusqu'a 1 500
kg en propulsion arrière et jusqu'a 1 800 kg en transmission intégrale (freiné).Prix
Les prix commencent à 49 750 euros (180 8G-eDCT Progressive Line).Les prix de la Mercedes-Benz CLA Shooting Brake:
180 8G-eDCT Progressive Line: 49 750 €
180 8G-eDCT AMG Line: 54 500 €
180 8G-eDCT Business Line: 50 950 €
180 8G-eDCT Business Line Executive: 57 500 €
200 8G-eDCT Progressive Line: 51 650 €
200 8G-eDCT AMG Line: 56 400 €
200 8G-eDCT Business Line: 52 850 €
200 8G-eDCT Business Line Executive: 59 400 €
200 8G-eDCT 4MATIC Progressive Line: 54 400 €
200 8G-eDCT 4MATIC AMG Line: 59 150 €
200 8G-eDCT 4MATIC Business Line: 55 600€
200 8G-eDCT 4MATIC Business Line Executive: 62 150 €
220 8G-eDCT Progressive Line: 54 950 €
220 8G-eDCT AMG Line: 59 700 €
220 8G-eDCT Business Line: 56 150 €
220 8G-eDCT Business Line Executive: 62 700 €
220 8G-eDCT 4MATIC Progressive Line: 57 450 €
220 8G-eDCT 4MATIC AMG Line: 62 200 €
220 8G-eDCT 4MATIC Business Line: 58 650 €
220 8G-eDCT 4MATIC Business Line Executive: 65 200 €Équipements de Série
Les équipements de série de la Mercedes-Benz CLA Shooting Brake :
EXTÉRIEUR
Calandre avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome et contour éclairé
Diffuseur arrière optimisé sur le plan aérodynamique
Double bosselage sur le capot
Feux arrière à LED au motif étoilé Mercedes-Benz
Peinture extérieur Noir nocturne uni
Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la
ceinture de caisse
Toit panoramique fixe
Rails de toit
Phares LED hautes performances
avec assistant de feux de route adaptatifs
INTÉRIEUR
Ciel de pavillon en tissu noir
Coffre à l'avant
Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé et deux compartiments de rangement ouverts
Dossiers des sièges arrière rabattables selon un rapport de 40/20/40
Filet à bagages sur le dossier des sièges avant
Filets latéraux dans le coffre
Garniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairée
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Porte-gobelet double dans la console centrale
Seuils de porte avec inscription MB, non éclairés
Tapis de sol en velours
Volant sport multifonctions en cuir
INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ
Affichage de l'intervalle d'entretien
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Écran média de 14 pouces avec saisie tactile et interface utilisateur Zero-Layer
Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25 pouces
Module de communication (5G) pour l'utilisation des services connectés
Pack USB Plus :
- 2 prises USB-C dans le vide-poches sous l'accoudoir de la console centrale
- 2 prises USB-C pour l'arrière sur l'accoudoir central
Pré-installation pour les services connectés
Prise 12 V pour le passager avant
Réception radio numérique DAB
Service connecté : Navigation MBUX Premium
Service connecté : Live Traffic Information MBUX
CONFORT ET FONCTIONNALITÉS
Caméra de recul
Caméra vidéo et selfie
Climatisation automatique Thermatic
Fermeture confort du couvercle de coffre
Fonction de démarrage Keyless Go
Pack Rétroviseurs :
- Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement, chauffant
- Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique
Reconnaissance faciale
Sièges réglables manuellement
Sièges avant chauffants
Soutien lombaire à 4 réglages électrique
Hayon de coffre Easy Pack
SÉCURITÉ ET DYNAMISME
ABS (antiblocage de roues), ASR (anti-patinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Affichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instruments
Airbag genoux pour le conducteur
Airbag central
Airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant
Airbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)
ATTENTION ASSYST
Assistant d'angle mort
Assistant d'angle mort plus
Assistant de franchissement de ligne actif
Assistant de manœuvre
Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement
Avertisseur de sortie
Avertisseur sonore pour les piétons
Boite de vitesse 8 rapports à double embrayage 8G-eDCT avec système hybride 48V
Capot actif pour la protection des piétons
Désactivation automatique de l'airbag passager avant
Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrière
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manœuvres d'évitement
Freinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)
Gilet de sécurité pour conducteur
Kit anti-crevaison Tirefit
Limiteur de vitesse variable
Notice d'utilisation en Français
Pneus été
Projecteurs LED hautes performances avec assistant feux de route
Rappel passif de présence de personnes
Sélection du mode de conduite Dynamic Select
Service connecté : assistant de régulation de distance Distronic
- Service connecté : fonction de limitation de vitesse
- Service connecté : fonction de redémarrage
- Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire
Service connecté : MB.Drive Parking Assist avec Parktronic et Assistant de stationnement
Service connecté : assistant de signalisation routière
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Système de contrôle de la pression des pneus
Train de roulement confortPROGRESSIVE LINE
en plus
Pack Progressive Line :
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
- Habillages de bas de caisse en finition noir brillant
- Jupe arrière finition noir brillant avec baguette décorative en chrome
- Jupe avant avec insert décoratif chromé
- Garniture en Artico/tissu Sortland noir
- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite
- Roues de construction allégée 43,2 cm (17 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant
- Sièges confort
- Tapis de sol en velours
- Volant sport multifonction en cuir
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Protège-radiateur éclairé avec Mercedes-Benz Pattern en chrome
- Reconnaissance faciale
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramiqueAMG LINE
en plus
Pack AMG Line :
- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir
- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
- Buses de ventilation en argent
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Eclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2
- Garnitures de siège en Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges
- Habillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chrome
- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
- Jantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant
- Jupe arrière AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chrome
- Jupe avant AMG avec splitter avant chromé
- Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants
- Tapis de sol AMG
- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure perforé dans la zone de préhension, touches de commande à gauche et à droite et palettes galvanisées
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Protège-radiateur éclairé avec Mercedes-Benz Pattern en chrome
- Reconnaissance faciale
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Pack Advanced Plus:
- Pack Advanced
- Accoudoir à l'arrière
- Eclairage d'ambiance
- Keyless-Go
- Poignées de porte affleurantes
- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avantBUSINESS LINE
en plus
Pack Progressive Line :
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
- Habillages de bas de caisse en finition noir brillant
- Jupe arrière finition noir brillant avec baguette décorative en chrome
- Jupe avant avec insert décoratif chromé
- Garniture en Artico/tissu Sortland noir
- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite
- Roues de construction allégée 43,2 cm (17 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant
- Sièges confort
- Tapis de sol en velours
- Volant sport multifonction en cuir
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Protège-radiateur éclairé avec Mercedes-Benz Pattern en chrome
- Reconnaissance faciale
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX
Peinture métalliséeBUSINESS LINE EXECUTIVE
en plus
Pack AMG Line :
- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir
- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant
- Buses de ventilation en argent
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Eclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2
- Garnitures de siège en Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges
- Habillages de bas de caisse AMG en noir brillant avec inserts en chrome
- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
- Jantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant
- Jupe arrière AMG avec application façon diffuseur en noir brillant avec baguette décorative en chrome
- Jupe avant AMG avec splitter avant chromé
- Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants
- Tapis de sol AMG
- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure perforé dans la zone de préhension, touches de commande à gauche et à droite et palettes galvanisées
Pack Sport Black :
- Baguettes de ligne de ceinture et entourages de vitres noir brillant
- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
- Jupes avant et arrière avec éléments de design en noir brillant
- Vitrage latéral arrière et arrière athermique teinté foncé
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Protège-radiateur éclairé avec Mercedes-Benz Pattern en chrome
- Reconnaissance faciale
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Pack Advanced Plus:
- Pack Advanced
- Accoudoir à l'arrière
- Eclairage d'ambiance
- Keyless-Go
- Poignées de porte affleurantes
- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avant
Pack Mémoires :
- 3 possibilités de mémorisation des réglages pour conducteur et passager
- Programmation de mémoire avec enregistrement des possibilités électriques : hauteur et longueur de siège, inclinaison d'assise et du dossier, rétroviseurs extérieurs gauche et droit, position de stationnement du rétroviseur extérieur côté passager, affichage tête haute
- Réglage manuel de la profondeur d'assise
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX
Peinture métallisée
Multibeam LED