La berline fastback électrique Xpeng P7 plus affiche une capacité de recharge ultra-rapide

La berline fastback électrique Xpeng P7
associe un design aérodynamique statutaire, un immense espace
intérieur, une intelligence embarquée alimentée par la puce Turing et pilotée par l'IA et une capacité de recharge ultra-rapide de 10 à 80% en 12 minutes.
Les tarifs de la Xpeng P7 plus débutent à partir de 45 990 euros
(Autonomie Standard).
La P7 plus arrive à un moment où l'industrie automobile
passe de la puissance « mécanique » à l'intelligence embarquée.
Conçu comme un fastback défini par l'IA, le P7 plus associe une architecture avancée intelligente et un grand confort pour le voyage.
M. He Xiaopeng, Fondateur & Président-directeur général de Xpeng, a déclaré : « Le lancement de la Nouvelle P7 plus illustre notre engagement constant à rendre les technologies de pointe accessibles au plus grand nombre. Avec des puces Turing prêtes pour l'avenir et un design raffiné et haut de gamme, nous sommes impatients de permettre aux conducteurs de découvrir un véhicule conçu pour la prochaine ère de la mobilité intelligente. »Une intelligence tournée vers l'avenir pour la conduite d'aujourd'hui
Reposant sur la dernière plateforme de calcul intelligent de XPeng et sur son architecture propriétaire de puces IA Turing, la XPeng P7 plus délivre jusqu'à 750 téra-opérations par seconde (TOPS) de puissance de calcul IA. Elle établit une base matérielle conçue pour les besoins actuels de la conduite, mais aussi pour les capacités futures définies par logiciel. Cette plateforme permet une perception améliorée, un traitement rapide des données et des systèmes avancés d'aide à la conduite
(ADAS) dans une grande variété de situations réelles.Architecture de puce IA Turing
Véhicule défini par l'IA, le P7 plus permet des changements de voie fluides, une conduite assistée et des manœuvres de stationnement sans effort, en gérant des conditions de circulation et de route complexes. Les mises à jour logicielles continues à distance (OTA) garantissent une évolution permanente du véhicule électrique
, avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités et améliorations tout au long du cycle de vie du véhicule.Habitacle
À l'intérieur, une expérience numérique fluide est proposée grâce à un écran central de 15,6 pouces, un combiné d'instrumentation de 8,8 pouces et un système interactif piloté par l'IA. Un affichage tête haute W-HUD projette les informations essentielles directement dans le champ de vision
du conducteur.Recharge ultra-rapide
Compatible avec la recharge ultra-rapide 5C, la XPeng P7 plus peut passer de 10 % à 80 % de charge en 12 minutes (446 kW de puissance de charge DC).Silhouette fastback
La silhouette fastback affiche l'élégance d'une berline, tandis que l'habitacle allongé et le large volume de chargement offrent un espace intérieur et une capacité de rangement de premier ordre, comparables à ceux des grands breaks
. Design intérieur
À bord, la P7 plus propose un niveau de confort élevé grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme. Un ciel de toit en velours microfibre, à la texture douce et agréable rappelant le cachemire, est associé à des sièges en cuir Nappa perforé. Technologie de revêtement respectueuse de l'environnement
Tous les éléments de garniture intérieure utilisent une technologie de revêtement respectueuse de l'environnement.Acoustique
La XPeng P7 plus intègre un important travail d'isolation acoustique, comprenant jusqu'à 62 points ciblés de réduction du bruit, 26 matériaux de cloisonnement des cavités et 36 éléments d'absorption sonore.Espace de chargement
La P7 plus bénéficie d'un coffre à hayon d'un volume de chargement de 573 litres. Sièges arrière rabattus, le volume de chargement passe à 1 931 litres, soit de quoi transporter 33 bagages cabine.Comportement
Conçue pour les conditions de conduite variées des routes européennes, la XPeng P7 plus est équipée d'une suspension avant à double triangulation et d'une suspension arrière multibras à cinq bras.Sécurité
Une cellule de sécurité en acier ultra-haute résistance de 2 000 MPa, une protection multicouche de la batterie et 14 systèmes de sécurité active travaillent de concert pour assurer la détection des dangers sur la route et l'évitement des collisions.Produite en Europe pour l'Europe
La production de la XPeng P7 plus est réalisée dans l'usine de Magna Steyr à Graz, en Autriche, dans le cadre d'un partenariat industriel. Gamme
La gamme est composée de trois versions :
- Autonomie Standard
- Autonomie Etendue
- PerformancePrix
Les tarifs de la P7 plus débutent à partir de 45 990 euros (Autonomie Standard).
- Autonomie Standard : 45 990 €
- Autonomie Etendue : 49 990 €
- Performance : 53 990 €