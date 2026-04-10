La Zeekr 001 Shooting Brake arrive sur les routes françaises

La marque chinoise de mobilité électrique Zeekr (marque automobile
et de technologies du groupe Geely Auto
) accélère son expansion européenne avec son lancement en France.
Tous les modèles Zeekr sont conçus au centre de design global de la marque, à Göteborg, en Suède, et reposent sur l'architecture Sustainable Experience Architecture (SEA) de Geely.
A partir du 2 avril, le Shooting Brake Zeekr 001
est disponible en France, marquant la poursuite de l'expansion de la marque chinoise en Europe, après les lancements des marchés italien, espagnol et portugais, plus tôt cette année.
La France bénéficie d'un intérêt croissant pour les véhicules électriques
, avec 1 voiture neuve
sur 4 étant électrique (Données d'immatriculation 2026) et environ 2 millions de véhicules électriques en circulation sur les routes françaises (Données d'immatriculation), renforçant la position de la France comme moteur clé de l'avenir électrique de l'Europe.
Le marché français est l'un des marchés de véhicules électriques à la croissance la plus rapide en Europe.
Le lancement du Shooting Brake Zeekr 001 intervient dans un contexte d'adoption accélérée des véhicules électriques en France, les données récentes mettant en évidence une forte croissance de la demande et une dynamique croissante à mesure que les consommateurs se tournent vers une mobilité électrifiée.
Les véhicules électriques représentent environ un quart des immatriculations de voitures neuves
(Données d'immatriculation 2026) en France, avec un tournant notable au dernier trimestre 2025 où les immatriculations de véhicules électriques ont dépassé pour la première fois celles des moteurs à essence.
Les conducteurs
français de véhicules électriques afficheraient également des niveaux de satisfaction record (98 %), soulignant le rapport qualité-prix comme un facteur déterminant pour une adoption accélérée des véhicules électriques.
Le prix
du Shooting Brake Zeekr 001 débutent à partir de 59 990 euros
.Les prix du Zeekr 001:
Long Range RWD: 59 990 €
Performance AWD: 65 990 €
Privilege AWD: 70 990 €
Sport Edition AWD: 72 990 €Les principales caractéristiques du Zeekr 001:Long Range RWD
Chaîne cinématique: Propulsion
Puissance: 200 kW / 272 ch
Vitesse de pointe: 200 km/h
Accélération 0-100 km/h: 7.2 secondes
Taille de la batterie: 100 kWh
Autonomie: Jusqu'à 620 km
Capacité de charge rapide en courant continu (kW): 200
Chargement rapide DC (Données constructeur): 10-80% 30 minutesPerformance AWD
Chaîne cinématique: Transmission intégrale
Puissance: 400 kW / 544 ch
Vitesse de pointe: 200 km/h
Accélération 0-100 km/h: 3.8 secondes
Taille de la batterie: 100 kWh
Autonomie: Jusqu'à 594 km
Capacité de charge rapide en courant continu (kW): 200
Chargement rapide DC (Données constructeur): 10-80% 30 minutesPrivilege AWD
Chaîne cinématique: Transmission intégrale
Puissance: 400 kW / 544 ch
Vitesse de pointe: 200 km/h
Accélération 0-100 km/h: 3.8 secondes
Taille de la batterie: 100 kWh
Autonomie: Jusqu'à 585 km
Capacité de charge rapide en courant continu (kW): 200
Chargement rapide DC (Données constructeur): 10-80% 30 minutesLes dimensions extérieures:
Longueur: 4 955 mm
Largeur y compris rétroviseurs: 2 225 mm
Hauteur: 1 560 mm
Empattement: 2 999 mmLes principaux équipements de série:Long Range RWD
Écran central HD de 15,4 pouces et combiné d'instruments HD de 8,9 pouces
Affichage tête haute de 14,7 pouces
Sièges avant à 12 réglages électriques avec fonction mémoire
Sièges avant, sièges de la deuxième rangée et volant chauffants
Volant en cuir à réglage électrique : 4 directions avec panneau tactile haptique
Toit panoramique
Chargeur de téléphone sans fil
Phares LED matriciels
Pompe de chauffage
Climatisation à 2 zones
Chargeur embarqué 22 kW ACPerformance AWD
Principales caractéristiques (en plus de la version Long Range RWD)
Mode de conduite : 7 modes différents, dont le mode tout-terrainPrivilege AWD
Principales caractéristiques (en plus de la Performance AWD)
Écran tactile multifonction de 5,7 pouces pour les passagers arrière
Sièges avant ventilés avec réglage lombaire électrique en 4 directions
Sièges avant avec fonction de massage
Suspension pneumatique active avec contrôle continu de l'amortissement
Appui-tête latéral de la deuxième rangée
Toit et becquet arrière noirs
Système de parfumage de la qualité de l'air
Deuxième rangée : USB A (18W) et USB C (60W)
Climatisation à 3 zones
Les premiers points de vente ouvriront à Aix-en-Provence, suivis d'un déploiement dans des villes clés telles que Paris et sa région, Lyon, Fréjus, Saint-Étienne et Rennes, avec des plans visant à développer un réseau national et à établir une forte présence sur l'ensemble du territoire.
Les premières livraisons clients sont prévues à partir de mai 2026.
Le Shooting Brake Zeekr 001 bénéficie d'une garantie de 10 ans limitée à 200 000 km.Les différentes garanties:
Garantie de la batterie haute tension: 8 ans
Garantie de la peinture: 4 ans
Garantie anticorrosion: 12 ans
Assistance routière
: 3 ans
Depuis le début des livraisons en octobre 2021, Zeekr a livré plus de 650 000 véhicules électriques dans le monde à ce jour.
La marque Zeekr développe ses propres technologies de batteries, systèmes de gestion de batterie, technologies de moteurs électriques ainsi que sa chaîne d'approvisionnement pour véhicules électriques.
Zeekr Europe est présent en Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Grèce, Croatie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal.
Lothar Schupet, CEO de Zeekr Europe, a déclaré : « La France est un marché clé dans notre stratégie d'expansion européenne. Face à une demande croissante pour les véhicules électriques premium, nous sommes convaincus que notre approche — combinant un savoir-faire innovant, des technologies de pointe et des performances enthousiasmantes — saura séduire les clients français. »