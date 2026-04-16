Le Mercedes-Benz GLB Electrique repose sur une architecture à 800 volts

Le Mercedes-Benz GLB Electrique
à technologie EQ repose sur une architecture à 800 volts
permettant de rajouter jusqu'à 260 kilomètres d'autonomie (WLTP) en dix minutes.
Disponible en 5 ou 7 places
, le SUV
Mercedes-Benz GLB Electrique revendique un design tout-terrain frappant.Proportions puissantes
Des proportions puissantes de SUV, avec un avant droit et un pare-brise droit, ainsi que de courts porte-à-faux, caractérisent la vue latérale. Le revêtement des passages de roues et la protection visuelle de la base des pare-chocs avant et arrière accentuent le caractère tout-terrain. Des roues affleurantes, ainsi que des accotements musclés, donnent au GLB électrique une apparence puissante. Un total de 94 étoiles LED animées individuellement dans un look chromé constitue les points distinctifs de la calandre du radiateur. Selon les réglementations légales spécifiques à chaque pays, l'étoile centrale est également illuminée en tout ou en partie. Design
La caractéristique remarquable à l'avant du GLB Electrique est la calandre avec un motif Mercedes Benz illuminé. Cet élément de design intègre la grande étoile emblématique de Mercedes-Benz. Un total de 94 étoiles chromées forment un motif distinctif. La calandre du radiateur illuminée accueille et laisse le conducteur avec diverses animations. Selon les réglementations légales spécifiques à chaque pays, l'étoile centrale est également illuminée en tout ou en partie.
Le design clair, ainsi que les lignes réduites contribuent à une apparence sportive et moderne. Les épaules musclées du véhicule, avec leur jeu de lumière et d'ombre, accentuent le caractère athlétique, tandis que des éléments chromés de haute qualité soulignent l'exclusivité du GLB Electrique.
Les phares LED, reliés par une bande lumineuse, offrent une apparence émotionnelle de jour comme de nuit, ainsi qu'un éclairage optimisé de la route. Les phares haute performance à LED de série présentent l'étoile comme élément de design chromé. Avec les phares LED Multibeam en option, les feux de jour sont conçus en forme d'étoile Mercedes-Benz.
Les feux arrière à design étoilé sont reliés par une bande lumineuse entièrement éclairée en combinaison avec les projecteurs Multibeam LED. La bande lumineuse peut être animée avec des scénarios d'accueil et départ. La plaque d'immatriculation est intégrée au pare-chocs arrière.
Le GLB Electrique peut être personnalisé avec les lignes d'équipement Progressive Line, AMG Line et AMG Line Plus ainsi que le Pack Sport Black.Dimensions
Le GLB Electrique est long de 4 732 millimètres, large de 1 861 et haut de 1 687 millimètres.Espace
Le GLB Electrique est disponible soit en cinq places, soit en sept places. La version sept places offre deux sièges supplémentaires au troisième rang, avec une rangée de sièges réglable longitudinalement au deuxième rang.
Les deux sièges individuels supplémentaires de la troisième rangée optionnelle peuvent accueillir des personnes atteignant jusqu'à 1,68 mètre de haut. La profondeur de réglage plus longue de 23 millimètres de la fonction Easy Entry et les découpes agrandies des portes arrière rendent plus facile l'installation dans la troisième rangée de sièges que sur le modèle précédent.
Par rapport à son prédécesseur, l'empattement a augmenté de 60 millimètres pour atteindre 2 889 millimètres. Cela profite aux passagers arrière : l'espace accru pour les jambes dans la deuxième rangée, jusqu'à 68 mm, rend le déplacement plus confortable. Comparé à l'EQB Electrique, l'espace maximal pour la tête a été augmenté de 35 mm pour le conducteur et le passager avant, et de 64 mm10 et 10 mm respectivement pour les passagers arrière dans les deuxième et troisième rangées.Volume de coffre
Le coffre arrière a une capacité allant jusqu'à 540/470 litres (cinq sièges sur sept places). Avec les dossiers arrière rabattus, le chiffre passe à 1 715/1 605 litres.
Le coffre avant (« frunk ») permet de loger 127 litres (104 litres selon l'ISO 3832). Il y a assez de place pour une caisse de boissons, trois ballons de football, ou une tente compacte
. L'ouverture du coffre est généreusement dimensionnée pour un chargement pratique.
Les sièges arrière sont divisés en 40/20/40 et les dossiers peuvent être rabattus individuellement.
Pour augmenter le compartiment à bagages, les sièges optionnels de la troisième rangée peuvent être abaissés dans le plancher de chargement. Dans le GLB Electrique cinq places, le plancher du compartiment de charge à réglage en hauteur peut être utilisé de différentes manières. Il peut être utilisé pour maximiser la hauteur de chargement ou pour stocker de petits objets dans le double fond.Banquette arrière coulissante
Une banquette arrière coulissante ajustable longitudinalement est disponible en option sur le GLB Electrique cinq places, tandis qu'il est de série sur le GLB sept places. Grâce à cette caractéristique, la deuxième rangée peut être déplacée de 140 millimètres de long, et les dossiers peuvent être inclinés en plusieurs étapes. Cela permet soit de maximiser le confort des passagers, soit d'augmenter l'espace du coffre en plusieurs étapes jusqu'à 140 litres.Version 4Matic
Lorsque la traction est nécessaire, le moteur électrique de l'essieu avant s'active. Les modèles 4Matic proposent le Mode Terrain. Ce programme de conduite pour les champs et les routes de gravier ajuste les caractéristiques
de la transmission, de la direction et des freins pour soutenir le conducteur. La fonction « Capot Transparent » offre une vue virtuelle sous l'ensemble du véhicule électrique
, facilitant la manœuvre sur des terrains accidentés. La capacité de remorquage peut atteindre deux tonnes. Cela rend le modèle électrique GLB adapté pour tracter des caravanes. Grâce à une charge élevée de barre d'attelage de 100 kilogrammes, les vélos électriques peuvent également être emportés.Transmission intégrale
Le modèle GLB Electrique 350 4Matic à transmission intégrale est équipé d'une transmission de 80 kW sur l'essieu avant. Cette unité est équipée d'un onduleur en carbure de silicium (SiC) pour l'efficacité et est conçue comme un moteur synchrone (PSM) à aimant permanent. Le moteur électrique avant fonctionne comme un entraînement « boost », activé lorsque de la puissance ou de la traction supplémentaire est nécessaire, selon la situation ou le programme de conduite. Cette tâche est assurée par l'Unité de Déconnexion (DCU). Le DCU peut rapidement découpler le moteur électrique avant sous faible charge, ce qui fait que le moteur électrique et certaines parties de la transmission restent immobilisés. Cela réduit les pertes sur l'essieu avant jusqu'à 90 % et augmente l'autonomie.Sécurité
Le GLB Electrique dispose d'une gamme complète de systèmes d'assistance à la conduite
, sous le nom MB.Drive, incluant le contrôle de distance Distronic de série en Europe. Le matériel comprend huit caméras, cinq capteurs radar, 12 capteurs ultrasoniques et un ordinateur haute performance refroidi par eau, avec des réserves d'énergie suffisantes pour des fonctions futures et des mises à jour régulières en direct « Over The Air ». Sécurité passive
Les systèmes d'assistance à la conduite peuvent prévenir de nombreux accidents. Cependant, en cas d'accident, les zones de déformation, la cellule de sécurité stable et les systèmes de contention sont conçus pour minimiser le risque de blessures graves. Les groupes ciblés vulnérables bénéficient d'une protection particulière. La biomécanique des occupants plus âgés prise en compte avec des valeurs limites particulières.
La carrosserie offre une protection renforcée en cas d'impact latéral. Une structure compacte en nid d'abeilles est intégrée dans les jupes latérales pour mieux absorber l'énergie.
Le GLB Electrique est équipé d'un airbag central de série. En cas de choc latéral violent, il est déployé entre le conducteur et le passager avant.
Les dispositifs de sécurité complets à l'arrière incluent des appuie-têtes et des ceintures de sécurité réglables avec tendeurs de ceinture et limiteurs de force sur tous les sièges extérieurs. Jusqu'à quatre sièges enfants peuvent être installés à l'arrière, deux modèles iSize à la deuxième rangée et deux sièges Isofix à la troisième rangée. Des airbags latéraux avant et des airbags de fenêtre de chaque côté sont installés. Ils se déploient comme un rideau, couvrant une grande zone des montants A aux montants D sur les fenêtres latérales avant et arrière. Des airbags latéraux pour la rangée arrière sont disponibles en option, pour la protection des passagers en cas d'impact latéral.
Le système de sécurité anticipée Pre-Safe (en option) peut réagir aux dangers avant qu'un accident ne survienne. Les fonctions incluent la fermeture des vitres et la pré-tension des ceintures de sécurité avec des tendeurs de ceinture réversibles dans certaines situations critiques de conduite avant une collision imminente, ou la mise en position plus verticale du siège passager avant si le siège est équipé d'une fonction mémoire. Système de protection haute tension multi-étages
Le boîtier de la batterie est intégré au concept de collision dans la structure du véhicule. Pour la nouvelle génération de batteries haute tension, Mercedes-Benz a pris des précautions complètes contre d'éventuelles réactions thermiques. Cela inclut un espacement approprié entre les cellules de batterie haute tension ainsi que des adaptations à la structure des cellules et des modules de cellules. Le système de surveillance renforcé alerte les occupants et déclenche des mesures de protection supplémentaires à l'intérieur du véhicule. Cela inclut la fermeture automatique des fenêtres latérales et des volets de ventilation.
En cas d'accident grave, le système haute tension est automatiquement arrêté, avec une distinction entre arrêt réversible et irréversible.
L'arrêt réversible survient lors d'accidents mineurs. Si le conducteur tente de redémarrer la voiture
après l'arrêt automatique, une mesure d'isolation est automatiquement effectuée en arrière-plan. Un redémarrage n'est possible que si le système est sans erreur, garantissant que les véhicules encore utilisables restent opérationnels. Dans les accidents graves, où le véhicule n'est généralement plus utilisable, le système haute tension est irréversiblement arrêté. Seul un atelier spécialisé peut réactiver le véhicule.
Lors d'un arrêt automatique, la décharge ciblée des composants garantit qu'ils ne présentent aucun danger. Pour les secouristes, il existe également des points de coupure où ils peuvent débrancher manuellement le système haute tension.Système d'entraînement électrique
Le GLB Electrique se décline en trois niveaux de puissance: (GLB Electrique 200 : 224 ch / GLB Electrique 250 plus : 272 ch / GLB Electrique 350 4Matic: 354 ch).
L'Unité de Propulsion Électrique (EDU) 2.0 résout le conflit entre couple maximal (GLB Electrique 200 : 335 Nm / GLB Electrique 250 plus : 335 Nm / GLB Electrique 350 4Matic: 515 Nm), vitesse de pointe et efficacité. Le couple élevé garantit des performances
de conduite dynamiques. Il est aussi utile pour affronter les pentes sur les cols de montagne ou le remorquage de charges.
L'électronique de puissance est équipée d'un onduleur en carbure de silicium (SiC) pour une utilisation énergétique efficace. Le contrôle de la transmission et l'onduleur sont intégrés en un seul composant.
L'efficacité batterie-roue ou rendement sur de longues distances est de 93 %.Boîte de vitesses à deux vitesses
L'architecture d'entraînement comprend une boîte de vitesses à deux vitesses sur l'essieu arrière. La première vitesse a un rapport court de 11:1, permettant une vive accélération dès le départ, une capacité de remorquage élevée et une grande efficacité en trafic urbain. La deuxième vitesse (rapport : 5:1) est conçue pour la délivrance de puissance à haute vitesse et une grande efficacité sur autoroute. La vitesse maximale est atteinte en seconde vitesse.Performances
Le GLB Electrique 200 (2 185 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h sur circuit avec un zéro à 100 km/h réalisé en 8,2 secondes.
Le GLB Electrique 250 plus (2 195 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h sur circuit avec un zéro à 100 km/h réalisé en 7,4 secondes.
Le GLB Electrique 350 4Matic (2 275 kg) atteint une vitesse de pointe de 210 km/h sur circuit avec un zéro à 100 km/h réalisé en 5,5 secondes.Batterie
Le GLB Electrique 200 de 165 kW (224 ch) avec technologie EQ est équipé d'une batterie lithium-ion
avec une consommation
d'énergie utilisable de 58 kWh.
Le GLB Electrique 250 plus de 200 kW avec technologie EQ et le GLB Electrique 350 4MATIC avec technologie EQ sont équipés de batteries lithium-ion (Nickel manganèse-cobalt) avec une consommation d'énergie utilisable de 85 kWh.Récupération d'énergie
Le GLB Electrique est équipé d'un système de freinage One Box. Le système optimise la récupération de l'énergie de freinage. Le concept by-wire garantit une sensation de pédale de frein constante, assurée et transparente pour le conducteur, que le freinage se fasse par récupération ou freinage par friction. Presque tous les processus de freinage sont réalisés entièrement par récupération. La puissance de récupération peut atteindre 200 kW. Le GLB Electrique peut freiner électriquement jusqu'à l'arrêt, récupérant ainsi l'énergie cinétique. La forte décélération (jusqu'à 3 m/s² par essieu) signifie plus d'énergie récupérée et, une autonomie plus longue. La récupération est possible même lors du freinage ABS ou sur des routes glacées.
Le conducteur peut utiliser le levier de sélection derrière le volant pour ajuster la puissance de récupération et sélectionner un niveau de récupération. Il existe quatre niveaux de récupération possibles :
• D Auto
: récupération intelligente
• D plus : pas de récupération (rouler en mode roulant)
• D : récupération standard jusqu'à 1 m/s2
• D moins : récupération améliorée jusqu'à 3 m/s2
Les quatre niveaux de récupération sont disponibles en « Last Mode ». Au niveau de récupération D Auto, l'Eco Assistant est automatiquement actif. Selon l'équipement, il peut utiliser les données stockées sur la carte de navigation ainsi que les informations provenant de capteurs et de caméras pour déterminer l'itinéraire anticipé du véhicule électrique. Ce système aide à optimiser le comportement de conduite pour la situation à venir, minimisant la consommation d'énergie et maximisant la récupération d'énergie. Les événements de l'itinéraire (ronds-points, virages serrés, carrefours, intersections en T, pentes et limitations de vitesse) peuvent être détectés. L'Eco Assistant peut également intervenir à d'autres intersections ou jonctions si le clignotant est activé à temps.
Lorsque le système détecte un événement à venir ou un véhicule devant lui et que le GLB Electrique s'approche de l'événement, l'Assistant Eco calcule le profil de vitesse optimisé en fonction de la distance, de la vitesse actuelle et des informations disponibles sur l'itinéraire. Le symbole « Pied hors de la pédale » apparaît sur l'affichage du transducteur. Suivre cette invitation active une récupération intelligente en mode roulement. Si l'assistant Eco détecte un véhicule devant ou un véhicule stationnaire, il peut arrêter complètement le GLB. Cela peut se produire en arrivant sur un embouteillage ou avant un feu de circulation.Consommation
Le GLB Electrique 200 affiche une consommation énergétique combinée de 15,4 - 17,8 kWh/100 km.
Le GLB Electrique 250 plus affiche une consommation énergétique combinée de 15,8 - 18,3 kWh/100 km.
Le GLB Electrique 350 4Matic affiche une consommation énergétique combinée de 15,9 - 18,6 kWh/100 km.Autonomie
Le GLB Electrique 200 affiche une autonomie WLTP de 374-431 kilomètres.
Le GLB Electrique 250 plus affiche une autonomie WLTP de 543-633 kilomètres.
Le GLB Electrique 350 4Matic affiche une autonomie WLTP de 522-616 kilomètres.Architecture 800 volts
Le GLB Electrique est conçu sur une architecture 800 volts.Recharge
La capacité de recharge en courant alternatif (AC) est de 11 kW de série et peut atteindre 22 kW en option.
Le GLB Electrique peut être rechargé pour une autonomie WLTP allant jusqu'à 260 kilomètres en 10 minutes.
La recharge rapide en courant continu est possible sur des stations de recharge de 800 volts avec une capacité de charge allant jusqu'à 320 kW sur les GLB Electrique 250 plus et 350 4Matic.
Le GLB Electrique peut utiliser une infrastructure de recharge 400 volts. Un convertisseur DC permettant une puissance de charge maximale de 100 kW sur les bornes 400 volts est disponible en option. Recharge bidirectionnelle
Le GLB Electrique est préparé pour la mise en réseau des véhicules électriques
avec le réseau électrique. Lorsque le véhicule est connecté
à une station de recharge DC bidirectionnelle compatible, il devient une unité de stockage d'énergie pouvant stocker de l'énergie solaire pour une utilisation ultérieure. Le GLB peut également servir de fournisseur d'énergie, que ce soit pour le véhicule à domicile (V2H) ou le véhicule vers le réseau (V2G).
La fonction de recharge bidirectionnelle sera disponible ultérieurement via une mise à jour Over The Air. Suspension dynamique
La suspension avec amortissement adaptatif, de série combinée à des jantes de 20 pouces, permet une expérience de conduite confortable ou alternativement sportive. Les conducteurs
peuvent utiliser les programmes de conduite Dynamic Select pour modifier les caractéristiques d'amortissement du véhicule. Ils peuvent choisir entre le mode Confort avec des caractéristiques d'amortissement plus confortables ou le mode Sport pour un réglage sportif et ferme.Quatre emplacements pour sièges enfants
Le GLB Electrique sept places permet d'installer un total de quatre sièges enfants dans les rangées deux et trois, plus un siège passager avant.Toit panoramique
Le toit panoramique standard crée une sensation spacieuse et ouverte. En quelques millisecondes, la surface vitrée du toit panoramique Sky Control (en option) peut être alternée entre transparente pour une vue dégagée vers le haut et opaque (laiteuse) pour plus d'intimité. La transparence du verre peut être modifiée segment par segment en 10 à 20 millisecondes. Les passagers peuvent choisir entre transparent pour une vue dégagée vers le haut et opaque (laiteux) pour plus d'intimité. Le réglage opaque protège contre les regards indiscrets venus de l'extérieur, et offre une meilleure protection contre l'éblouissement en plein soleil. Il est utilisé via un menu correspondant dans les paramètres du véhicule sur l'écran central, où un symbole de toit avec les segments est affiché. Il existe trois réglages prédéfinis: « clair », « opaque » et « motif ». Le GLB propose une expérience visuelle unique la nuit, lorsque les 158 étoiles du toit sont illuminées. La lumière est alimentée via des modules LED. Le ciel étoilé est presque invisible pendant la journée. Dans le noir, le toit en verre illuminé surprend par une expérience visuelle unique pour les passagers arrière.Superscreen
Le design intérieur met l'accent sur quelques éléments de haute technologie, comme le MBUX Superscreen apparent flottant (optionnel). Derrière sa grande surface vitrée se trouvent un écran de 26 centimètres (10,25 pouces) pour le conducteur, un écran central de 35,6 centimètres (14 pouces) et un écran de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant. Console centrale flottante
Une autre caractéristique est la console centrale flottante, sportive et haute avec un compartiment de rangement supplémentaire. Volant
Le volant est conçu de façon ergonomique et intuitive à utiliser. En réponse à de nombreuses demandes, Mercedes-Benz a réintroduit un interrupteur à bascule pour le limiteur et le Distronic, ainsi qu'un rouleau pour le contrôle du volume.Système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS)
Le GLB fonctionne entièrement avec le système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS). Le système amélioré par IA permet d'équiper chaque véhicule de superordinateurs connectés au Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Cela permet des mises à jour régulières Over the air pour les fonctions les plus importantes du véhicule, y compris les systèmes d'assistance à la conduite. Cela permet au GLB de rester à jour et attractif pendant de nombreuses années. MBUX
La quatrième génération du MBUX ouvre un monde d'expériences personnalisées et d'interactions intuitives entre humain et véhicule. Le système d'info divertissement embarqué de quatrième génération MBUX intégre l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft et Google. Cela combine plusieurs agents IA dans un seul système. Assistant Virtuel MBUX
Avec l'IA générative, l'assistant virtuel MBUX révolutionne la relation entre le véhicule et le conducteur. Il permet des dialogues complexes et à plusieurs tours que l'on pourrait avoir avec un ami et possède une mémoire à court terme. Basé sur ChatGPT4o et les recherches avec Microsoft Bing, il unit la connaissance collective d'Internet. Grâce à Google Gemini, l'assistant virtuel maîtrise les questions liées à la navigation. Il peut accéder aux informations de la plateforme Google Maps pour fournir aux utilisateurs des réponses détaillées et personnalisées à des questions sur la navigation et les points d'intérêt.Navigation basée sur Google Maps
L'expérience de navigation est basée sur Google Maps. La solution de navigation Google intègre l'Automotive Agent IA de Google Cloud pour les services de conversation embarqués avec Google Maps. Mercedes-Benz Navigation avec Intelligence Électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les arrêts de recharge, selon de nombreux facteurs. La communication visuelle de la navigation MBUX Surround Navigation intègre la vue d'assistance à la conduite avec une représentation 3D des environs et des indications de route en temps réel sur l'écran du conducteur.Confort
Les portes s'étendent au-dessus des seuils. Cela augmente le confort d'entrée et permet de garder les seuils de porte sans saleté.
Le confort d'assise dans la deuxième rangée a été amélioré. Les passagers s'assoient plus confortablement car l'angle d'assise a été amélioré de 9 degrés, offrant une plus grande surface de contact pour les cuisses sur le siège. De plus, Mercedes-Benz a amélioré la mousse des sièges et optimisé le contour pour le soutien latéral.Keyless-Go
Le GLB Electrique est disponible avec la fonction optionnelle Keyless-Go. Le véhicule se verrouille ou se déverrouille automatiquement lorsque l'utilisateur avec la clé du véhicule s'approche ou s'éloigne. Le Keyless-Go est disponible en option avec un accès mains libres, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques du coffre via un mouvement de coup de pied sous le pare-chocs arrière.Système d'essuie-glace Vision Control
Le GLB Electrique est équipé de série du système d'essuie-glace Vision Control qui nettoie le pare-brise rapidement et en profondeur. L'eau est projetée depuis l'essuie-glace directement devant la lame en caoutchouc. Le liquide est utilisé exclusivement pour le nettoyage. Le système Vision Control maintient propre la zone située en haut du pare-brise, où se trouvent les caméras et capteurs des systèmes d'assistance à la conduite.
Le système Vision Control offre une fonction de trempage pour la saleté tenace. Cela permet d'éliminer les résidus d'insectes. Les essuie-glaces passent à la position verticale et le liquide lave-glace est pulvérisé tandis que l'essuie-glace est déplacé en position inférieure. Après un trempage de 30 secondes, la saleté détachée est essuyée du pare-brise en un seul cycle. La fonction s'active en appuyant et en maintenant le bouton du levier de la colonne de direction pendant un cycle de lavage alors que le véhicule est à l'arrêt. Système de chauffage
Le processus de chauffage démarre automatiquement dès que quelqu'un monte dans le GLB Electrique. La stratégie de Mercedes Benz est de chauffer d'abord le haut du corps et les mains. Cela garantit un confort thermique rapide, même sans pré-conditionnement. Que les occupants soient en train de charger, de rester assis dans le véhicule ou de faire une sieste, le système régule sans interruption le chauffage et la climatisation.
À des températures glaciales, le système de chauffage doit dégivrer les fenêtres glacées aussi rapidement que possible. Les tests réalisés dans la chambre froide de Sindelfingen démontrent l'efficacité du processus de dégivrage dans le GLB. À une température extérieure de moins 15° Celsius, il faut 15 minutes pour que le pare-brise soit suffisamment dégagé pour démarrer. Cela est réalisé uniquement grâce au réglage de dégivrage du système de chauffage, sans aucune action supplémentaire de la part du conducteur.Pompe à chaleur
En tant qu'unité multi-sources, la pompe à chaleur peut utiliser trois sources d'énergie en parallèle : la chaleur résiduelle du propulseur électrique et de la batterie, ainsi que l'air ambiant. En utilisant cette chaleur « gratuite », la pompe à chaleur contribue à l'efficacité du GLB Electrique.Aérodynamique
Le GLB Electrique affiche une valeur de Cx de 0,28. Bien que sa surface frontale (A = 2,6 m²) soit légèrement plus grande que celle de son prédécesseur, la résistance de l'air, calculée comme le produit de la valeur cx et de la surface frontale, est plus faible. La composante aérodynamique de la résistance à la conduite est donc réduite.
En plus des dimensions aérodynamiques, les mesures les plus importantes incluent des boucliers avant et arrière profilés, l'étanchéité des joints à l'avant, une conception avantageuse des montants A et des rétroviseurs extérieurs, une caisse lisse presque complètement fermée, des roues et pneus aérodynamiquement optimisés. Les passages de roues avant et arrière ont également été retravaillés.Prix
Le GLB Electrique démarre à partir de 46 950 euros
dans sa version GLB 200 Progressive Line.Les prix du Mercedes-Benz GLB Electrique:
200 Progressive Line: 46 950 €
200 Business Line: 48 950 €
200 AMG Line: 52 600 €
200 Business Line Executive: 55 600 €
250 plus Progressive Line: 55 900 €
250 plus Business Line: 57 100 €
250 plus AMG Line: 60 700 €
250 plus Business Line Executive: 63 700 €
350 4Matic Progressive Line: 61 100 €
350 4Matic Business Line: 62 300 €
350 4Matic AMG Line: 65 900 €
350 4Matic Business Line Executive: 68 900 €Equipements de sérieLes équipements de série du Mercedes-Benz GLB Electrique:BASE
EXTERIEUR
Baguettes de haut de glace et de bas de glace en aluminium brillant
Calandre avec motif Mercedes-Benz éclairé et double lamelle chromée horizontale
Clapet de prise électrique du véhicule
Diffuseur optimisé sur le plan aérodynamique
Double bosselage sur le capot
Etoile Mercedes partiellement éclairée
Peinture noir uni
Rails de toit
Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse
Toit panoramique fixe
INTERIEUR
Ciel de pavillon en tissu noir
Console centrale en deux parties avec un espace de rangement fermé et deux espaces ouverts
Double porte-gobelet dans la console centrale
Insert décoratif planche de bord passager avec motif étoilé rétroéclairé Mercedes-Benz
Pare-soleils éclairés avec miroir
Seuils de porte siglés Mercedes-Benz
Styles d'ambiance intérieur
CONFORT ET FONCTIONNALITES
Banquette arrière 40/20/40
Climatisation automatique 1-zone
Coffre arrière d'un volume de 540L à ouverture électrique
Coffre avant d'un volume de 127L à ouverture mécanique
Crochets (x4
) dans le coffre
Filets latéraux dans le coffre
Fixation siège enfant i-Size
Fonction de démarrage Keyless-Go
Hayon Easy Pack
Pompe à chaleur
Projecteurs LED avant et arrière hautes performances avec Service connecté :
assistant de feux de route adaptatifs
Réglage des sièges manuel (16 directions) avec réglage lombaire électrique (4 directions)
Rétroviseur central a occultation automatique
Sièges avant chauffant
INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITE
Caméra vidéo et selfie
Combiné d'instrumentation 10,25 pouces
Connexion Bluetooth
Ecran central 14 pouces
Module de communication 5G
Prises USB-C (x4) 100W
Prise 12V sous la boîte à gants
Radio digitale
Reconnaissance faciale
Service connecté : équipements de série
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX (7ans)
Service Connecté : Navigation MBUX (7 ans)
SECURITE ET DYNAMISME
ABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbag avant pour le conducteur et le passager
Airbag central avant
Airbag genoux pour le conducteur
Airbags latéraux
Assistant de manœuvre
Assistant d'angle mort inclus l'avertisseur de sortie
Assistant d'angle mort plus
Assistant de franchissement de ligne
Avertisseur sonore pour les piétons
Boîte de vitesses à deux rapports
Caméra de recul
Désactivation automatique de l'airbag passager
Détection de présence de personnes active
Dynamic Select
Fonction directionnelle pour les manœuvres d'évitement
Fonction d'Arrêt d'urgence
Freinage d'urgence assisté
Gilet de sécurité pour le conducteur
Mode Terrain pour les moteurs 4MATIC
Pneus été
Protection piétons
Service connecté : assistant de régulation de distance Distronic
Service connecté : assistant de signalisation routière
Service connecté : MB.Drive Parking Assist (sauf GLB 200 progressive Line)
Système de contrôle de la pression des pneus
Système d'appel d'urgence
Témoin de bouclage des ceintures arrière dans le combiné d'instrumentation
Témoin de l'intervalle d'entretien ASSYST
Témoin de niveau des fluides
Tirefit
Train de roulement confort
RECHARGE
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m (type 2, courant triphasé, 32 A)
Chargeur courant alternatif (AC) intégré jusqu'à 11 kW
Service connecté : MB.CHARGE Public avec « Charge & Pay »
Service connecté : pré-équipement pour la charge bidirectionnelle
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800V uniquement
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m (type 2, courant
triphasé, 32 A)PROGRESSIVE LINE
En plus de BASE
Pack Progressive Line :
- Protection anti-encastrement à l'avant et à l'arrière galvanisée au design chromé argenté
- Partie inférieure de la jupe avant et arrière grainée noir
- Habillage des bas de caisse noir grainé avec baguette de seuil en chrome argenté
- Habillage de passage de roue, finition noire grainée
- Rampes de toit en chrome argenté
- Jantes 45,7 cm (18 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant optimisées sur le plan aérodynamique
- Sièges confort
- Garnitures de siège en Artico/tissu Sortland noir
- Volant sport multifonction en cuir, boutons de commande à gauche et à droite
- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite
- Tapis de sol en velours
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Hayon Easy Pack
- Navigation MBUX (7ans)
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramiqueAMG LINE
En plus de BASE
Pack AMG Line :
- Jupe avant AMG avec grandes prises d'air latérales, enjoliveur chromé et partie inférieure en noir brillant
- Habillage de bas de caisse AMG dans le ton carrosserie
- Jupe arrière AMG avec partie inférieure dans le ton carrosserie
- Habillage de passage de roue dans le ton carrosserie
- Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant
- Éclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2
- Pack Sièges sport AMG Line : Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants
- Garnitures de siège en Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges
- Graphiques d'affichage spécifiques AMG sur le système multimédia
- Univers chromatiques spécifiques AMG pour l'éclairage d'ambiance : Racing yellow et Racing orange
- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat, perforé, avec palettes de changement de rapport au volant et boutons de commande à gauche et à droite
- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
- Tapis de sol AMG
- Buses de ventilation en argent
- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Hayon Easy Pack
- Navigation MBUX (7ans)
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Pack Advanced Plus:
- Pack Advanced
- Accoudoir à l'arrière
- Eclairage d'ambiance
- Pack Confort Keyless-Go
- Poignées de porte affleurantes
- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avantBUSINESS LINE
En plus de BASE
Pack Progressive Line :
- Protection anti-encastrement à l'avant et à l'arrière galvanisée au design chromé argenté
- Partie inférieure de la jupe avant et arrière grainée noir
- Habillage des bas de caisse noir grainé avec baguette de seuil en chrome argenté
- Habillage de passage de roue, finition noire grainée
- Rampes de toit en chrome argenté
- Jantes 45,7 cm (18 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant optimisées sur le plan aérodynamique
- Sièges confort
- Garnitures de siège en Artico/tissu Sortland noir
- Volant sport multifonction en cuir, boutons de commande à gauche et à droite
- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite
- Tapis de sol en velours
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Hayon Easy Pack
- Navigation MBUX (7ans)
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX
Peinture métalliséeBUSINESS LINE EXECUTIVE
En plus de BASE
Pack AMG Line :
- Jupe avant AMG avec grandes prises d'air latérales, enjoliveur chromé et partie inférieure en noir brillant
- Habillage de bas de caisse AMG dans le ton carrosserie
- Jupe arrière AMG avec partie inférieure dans le ton carrosserie
- Habillage de passage de roue dans le ton carrosserie
- Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant
- Éclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2
- Pack Sièges sport AMG Line : Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants
- Garnitures de siège en Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges
- Graphiques d'affichage spécifiques AMG sur le système multimédia
- Univers chromatiques spécifiques AMG pour l'éclairage d'ambiance : Racing yellow et Racing orange
- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat, perforé, avec palettes de changement de rapport au volant et boutons de commande à gauche et à droite
- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
- Tapis de sol AMG
- Buses de ventilation en argent
- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir
Pack Sport Black :
- Éléments de design en noir : protection anti-encastrement design à l'avant et à l'arrière (Progressive Line), Insert décoratif de la jupe avant (AMG Line), Insert sur les bas de caisse, Boîtiers de rétroviseurs extérieurs, Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace, Rampes de toit, buses de ventilation (AMG Line)
- Vitrage latéral arrière et arrière athermique teinté foncé
- Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches (Progressive Line) / Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches (AMG Line)
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Hayon EASY PACK
- Navigation MBUX (7ans)
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Pack Advanced Plus:
- Pack Advanced
- Accoudoir à l'arrière
- Eclairage d'ambiance
- Pack Confort Keyless-Go
- Poignées de porte affleurantes
- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avant
Pack Mémoires :
- 3 possibilités de mémorisation des réglages pour conducteur et passager
- Programmation de mémoire avec enregistrement des possibilités électriques : hauteur et longueur de siège, inclinaison d'assise et du dossier, rétroviseurs extérieurs gauche et droit, position de stationnement du rétroviseur extérieur côté passager, affichage tête haute
- Réglage manuel de la profondeur d'assise
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX
Peinture métallisée
Projecteurs Multibeam LEDLIMITED EDITION
En plus de BASE
Pack Progressive Line :
- Protection anti-encastrement à l'avant et à l'arrière galvanisée au design chromé argenté
- Partie inférieure de la jupe avant et arrière grainée noir
- Habillage des bas de caisse noir grainé avec baguette de seuil en chrome argenté
- Habillage de passage de roue, finition noire grainée
- Rampes de toit en chrome argenté
- Jantes 45,7 cm (18 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant optimisées sur le plan aérodynamique
- Sièges confort
- Garnitures de siège en Artico/tissu Sortland noir
- Volant sport multifonction en cuir, boutons de commande à gauche et à droite
- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite
- Tapis de sol en velours
Pack AMG Line :
- Jupe avant AMG avec grandes prises d'air latérales, enjoliveur chromé et partie inférieure en noir brillant
- Habillage de bas de caisse AMG dans le ton carrosserie
- Jupe arrière AMG avec partie inférieure dans le ton carrosserie
- Habillage de passage de roue dans le ton carrosserie
- Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant
- Éclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2
- Pack Sièges sport AMG Line : Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants
- Garnitures de siège en Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges
- Graphiques d'affichage spécifiques AMG sur le système multimédia
- Univers chromatiques spécifiques AMG pour l'éclairage d'ambiance : Racing yellow et Racing orange
- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat, perforé, avec palettes de changement de rapport au volant et boutons de commande à gauche et à droite
- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone
- Tapis de sol AMG
- Buses de ventilation en argent
- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir
Pack Sport Black :
- Éléments de design en noir : protection anti-encastrement design à l'avant et à l'arrière (Progressive Line), Insert décoratif de la jupe avant (AMG Line), Insert sur les bas de caisse, Boîtiers de rétroviseurs extérieurs, Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace, Rampes de toit, buses de ventilation (AMG Line)
- Vitrage latéral arrière et arrière athermique teinté foncé
- Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches (Progressive Line) / Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches (AMG Line)
Pack Advanced :
- Caméra à selfie et vidéo
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Climatisation automatique Thermatic
- Ecran central
- Ecran conducteur
- Pack Rétroviseurs
- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs
- Hayon Easy Pack
- Navigation MBUX (7ans)
- Soutien lombaire à 4 réglages
- Toit panoramique
Pack Advanced Plus:
- Pack Advanced
- Accoudoir à l'arrière
- Eclairage d'ambiance
- Pack Confort Keyless-Go
- Poignées de porte affleurantes
- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avant
Service connecté : MB.Drive Parking Assist 360°
Peinture métallisée
Projecteurs Multibeam LED
Liens vidéos:
Mercedes-Benz GLB électrique (Statique) https://youtu.be/5NNtGJnk4QY
Mercedes-Benz GLB électrique (Dynamique) https://youtu.be/CKl1vGB7aBM