La Porsche 911 GT3 S/C embarque une capote entièrement automatique

La gamme Porsche
GT s'enrichit d'une variante cabriolet
qui place l'émotion au premier plan.
La 911 GT3 S/C
offre aux amateurs du moteur six cylindres à plat à haut régime la possibilité de profiter de la sonorité d'un moteur atmosphérique à ciel ouvert. Elle réunit bon nombre des caractéristiques
de conduite des 911 Speedster et 911 S/T, toutes deux produites en série limitée.
La Porsche 911
GT3 S/C, conçue spécialement pour offrir un maximum de plaisir de conduire, combine les composants allégés de la 911 S/T avec le moteur Boxer atmosphérique de 4.0 litres développant 510 ch (375 kW) et 450 Nm issu de la 911 GT3. Les ailes et les portes au design caractéristique de la 911 S/T, associées au cadre de pare-brise noir, confèrent à la 911 GT3 S/C un look unique. La 911 GT3 S/C est uniquement disponible avec une boîte manuelle sport allégée à six rapports courts. La 911 GT3 S/C est la seule variante décapotable de la gamme 911 (actuelle) conçue comme une pure biplace. « La nouvelle 911 GT3 S/C répond à la demande de nos clients en quête de voitures de sport axées sur le plaisir de conduire. Le groupe motopropulseur exaltant de la 911 GT3 se révèle encore plus intensément à ciel ouvert, notamment sur les routes de campagne sinueuses. Nous avons réussi à maintenir le poids de la 911 GT3 S/C à un niveau particulièrement bas, soit 1497 kilogrammes, malgré la capote entièrement automatique. Cela représente à peine 30 kg de plus que la 911 Speedster de la génération 991 »
, déclare Frank Moser, Vice-President des gammes 911 et 718.Une construction allégée
La combinaison de matériaux légers garantit que la 911 GT3 S/C se démarque par l'agilité propre aux modèles GT. Les éléments de carrosserie allégés empruntés à la 911 S/T sont reconnaissables au premier coup d'œil. Le capot, les ailes et les portes sont en fibre de carbone. Les barres anti-roulis et le renfort de soubassement en fibre de carbone sont repris de la 911 S/T. Les freins et les jantes s'inscrivent dans la philosophie d'allègement de la S/T : le système de freinage PCCB, qui pèse plus de 20 kilogrammes de moins que le système de freinage en fonte, est monté sur la 911 GT3 S/C. Les jantes à verrouillage central de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière, présentes sur la 911 S/T, sont fabriquées en magnésium ultra léger et permettent un gain de poids de neuf kilogrammes. Le magnésium est utilisé dans la capote entièrement automatique de la 911 GT3 S/C. Une batterie lithium-ion compacte
et légère de 40 Ah contribue à l'allègement grâce à un gain de poids d'environ quatre kilogrammes par rapport à la batterie installée dans une Porsche 911 Carrera Cabriolet.Un habitacle sportif
La logique d'allègement se poursuit dans l'habitacle. On y retrouve des moquettes légères et des panneaux de porte allégés empruntés à la 911 S/T, dotés d'une poignée en fibre de carbone.
La 911 GT3 S/C est une pure biplace. Les sièges Sport Plus (4 positions, électriques) sont proposés de série.
Des sièges baquets sport allégés à dossier rabattable et coque en fibre de carbone sont disponibles en option sur la 911 GT3 S/C. Le siège est équipé d'un airbag thoracique intégré, d'un réglage électrique de la hauteur et d'un réglage longitudinal manuel. Un chauffage du siège à trois niveaux est disponible en option pour le siège baquet rabattable.
L'habitacle est revêtu de cuir noir de série, y compris les pare-soleil et les garnitures des montants A. Le logo GT3 S/C est brodé au centre de la plage arrière. Les parties centrales des sièges sont revêtues de cuir perforé, tout comme le volant. À l'instar des autres variantes de la 911 GT3, la 911 GT3 S/C ne démarre pas à l'aide d'un bouton, mais grâce à un contacteur d'allumage situé à gauche du volant. L'écran numérique central offre au conducteur une interface lisible et une logique d'utilisation intuitive. Le mode d'affichage « Track Screen » réduit les affichages numériques, situés à gauche et à droite du compte-tours, aux données essentielles concernant les pneus, l'huile, l'eau et le carburant, et indique au conducteur le moment optimal pour changer de rapport grâce à un clignotement. L'affichage du compte-tours peut être modifié pour que la limite de 9 000tr/min se trouve à la position 12 heures.Moteur atmosphérique à haut régime développant 510 ch
Le moteur atmosphérique de 4 litres de la 911 GT3 S/C est conçu pour répondre aux dernières normes d'émissions et est équipé de deux filtres à particules et de quatre catalyseurs. Malgré ce système de dépollution extrêmement efficace, Porsche parvient à créer une ambiance sonore qui s'intensifie lorsque la capote est ouverte. Les culasses ont été revues par rapport à la 911 GT3 de la génération précédente ; les arbres à cames plus performants de la 911 GT3 RS garantissent une puissance plus réactive à haut régime. Des soupapes d'étranglement simples à débit optimisé et des refroidisseurs d'huile optimisés sont utilisés. Le moteur Boxer six cylindres développe une puissance de 510 ch (375 kW). La boîte manuelle Sport GT à 6 rapports dispose d'un rapport de transmission final court et sportif, identique à celui de la 911 S/T et de la 911 GT3. La 911 GT3 S/C accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 313 km/h sur circuit.Arceau plat en magnésium pour la capote entièrement automatique
La capote légère entièrement automatique de la gamme 911 a pu être installée à la place d'une capote manuelle. Grâce à l'utilisation d'arceaux plats en magnésium, la capote en tissu, une fois fermée, présente une courbure de toit semblable à celle d'un coupé
. Avec des lignes presque identiques, la capote en tissu s'étire entre le cadre du pare-brise et le compartiment de rangement de la capote. Il n'y a pas d'arceaux sous la toile, ni de sections qui rompent la fluidité de la Flyline typique de la 911. Grâce à un système d'entraînement hydraulique du toit léger, la capote peut être ouverte et fermée jusqu'à une vitesse de 50 km/h en une douzaine de secondes environ. Outre les deux arceaux plats, le cadre avant du toit et le cadre de la lunette arrière sont en magnésium. Le filet anti-remous intégré et à commande électrique garantit un plaisir de conduite à ciel ouvert prolongé, même à des vitesses plus élevées et par temps frais. D'une simple pression sur un bouton, le filet coupe-vent s'ouvre en deux secondes. Il peut être ouvert et fermé automatiquement d'une simple pression sur un bouton de la console centrale jusqu'à une vitesse de 120 km/h.Une silhouette unique
Assorti à la capote noire, le cadre du pare-brise est habillé de noir et confère à la 911 GT3 S/C un caractère unique. Il peut être commandé, en option, dans la couleur de la carrosserie. Le film de protection anti-gravillons sur le panneau latéral est noir (finition satinée). Les phares matriciels à LED regroupent toutes les fonctions d'éclairage de la 911 et rendent superflus les feux supplémentaires situés dans la jupe avant. Cela permet d'obtenir une prise d'air large et une apparence clairement structurée. L'aileron arrière rétractable est orné d'une lèvre de spoiler (Gurney Flap), comme sur la 911 S/T et la 911 GT3 équipées du pack Touring. La lame de spoiler avant et le diffuseur arrière sont identiques à ceux de l'actuelle 911 GT3.Le plaisir de conduite à ciel ouvert d'une décapotable« Nous avons déjà constaté, avec la 911 Speedster et le 718 Spyder RS, à quel point notre moteur atmosphérique à haut régime, un châssis très dynamique et une construction allégée minutieuse se marient à merveille pour créer une véritable décapotable conçue pour le plaisir de conduite »
, déclare Andreas Preuninger, Directeur de la gamme GT. « Pour la première fois, la 911 GT3 S/C utilise l'essieu avant à double triangulation sur une 911 décapotable. Associée à des pneus sport à adhérence particulièrement élevée et à un poids réduit, la voiture procure un plaisir de conduite sur routes sinueuses d'un niveau pratiquement inédit avec une voiture décapotable. »
La configuration du châssis de la 911 GT3 S/C est identique à celle de la 911 GT3 équipée du pack Touring. Comme sur tous les modèles 911 GT3, des pneus 255/35 ZR 20 à l'avant et 315/30 ZR 21 à l'arrière sont montés de série.Prix
La Porsche 911 GT3 S/C est commercialisée au prix de 276 500
euros.