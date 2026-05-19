La Volkswagen ID. Polo électrique 155 kW 52 kWh revendique une autonomie WLTP jusqu'à 453 km

Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde, la Polo
est l'un des modèles les plus emblématiques de l'histoire de Volkswagen
.
La Volkswagen ID. Polo électrique
entame un nouveau chapitre de cette histoire.
La citadine
Volkswagen a été entièrement repensée, avec un regard résolument tourné vers l'avenir.
Développée à Wolfsburg, la Volkswagen ID. Polo électrique se distingue par ses lignes claires, son espace généreux, ses équipements
et son rapport qualité-prix.
Déclinée exclusivement en version électrique, la Polo de nouvelle génération bénéficie d'une autonomie maximale de 453 km en cycle WLTP. L'autonomie a été déterminée sur banc d'essai roulant selon le protocole WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) avec une configuration des équipements optimisée pour étendre l'autonomie. La valeur réelle de l'autonomie mesurée selon le protocole WLTP est susceptible de varier en fonction des équipements. L'autonomie varie en fonction du style de conduite, de la vitesse, de l'utilisation des fonctions de confort et d'équipements auxiliaires, de la température extérieure, du nombre de passagers / de la charge et de la topographie.
La citadine électrique allemande dispose de la recharge rapide en courant continu de 90 kW, de la fonction de conduite à une seule pédale (« One Pedal ») et de la fonction « vehicle-to-load ».
La conduite à une pédale (« One Pedal Driving ») se traduit par une forte décélération de la citadine simplement en régulant la pression exercée sur la pédale d'accélérateur.
La fonction « vehicle-to-load » permet d'alimenter des équipements électriques externes, comme des vélos électriques, directement depuis la batterie du véhicule, avec une puissance jusqu'à 3,6 kW. La recharge s'effectue via une prise de 230 V dans l'habitacle ou à l'aide d'un adaptateur séparé branché sur le connecteur de la prise de recharge de mode 3.
La citadine électrique Volkswagen
est équipée de l'assistant de conduite semi-autonome
connecté (« Connected Travel Assist ») avec reconnaissance des feux de signalisation.
Les premières livraisons de la Polo électrique interviendront dans le courant du mois de septembre 2026.
Thomas Schäfer, membre du Directoire de Volkswagen AG, CEO de Volkswagen Véhicules Particuliers et responsable du groupe de marques Core, explique : « Avec l'ID. Polo, nous faisons entrer un modèle phare de Volkswagen dans l'ère de l'électromobilité. La Polo fait partie du quotidien des gens depuis des décennies. Avec l'ID. Polo, Volkswagen entend rendre l'électromobilité accessible au plus grand nombre. La citadine électrique combine un design affirmé et intemporel, un concept de commande intuitif, des équipements de qualité et des technologies habituellement réservées à des modèles positionnés dans des segments supérieurs. En bref : il s'agit d'un modèle authentiquement Volkswagen, conçu pour répondre aux attentes de nos clients. »Design extérieur « Pure Positive »
La Polo électrique affiche le nouveau langage stylistique baptisé « Pure Positive », conçu par Andreas Mindt, designer en chef de Volkswagen.
La petite citadine Volkswagen se caractérise par des proportions équilibrées et des lignes claires.
L'ID Polo hérite d'un détail stylistique caractéristique de la première Golf
: le dessin du montant arrière (custode).
L'ID. Polo affiche une allure sympathique à l'avant.
L'arrière dégage une impression de puissance, avec un design intemporel et un caractère affirmé. Dimensions
La Volkswagen ID. Polo mesure 4 053 mm de long, 1 816 mm de large et 1 530 mm de haut. Son empattement est de 2 600 mm. Basée sur la plateforme MEB plus (la plateforme modulaire électrique Volkswagen), l'ID. Polo optimise l'espace
utile par rapport à la génération précédente à moteur thermique. Volume de coffre
La capacité du coffre atteint 441 litres. Avec les sièges arrière rabattus, la capacité de chargement de l'ID. Polo est portée à 1 240 litres.Design intérieur
L'habitacle de l'ID. Polo adopte également le langage stylistique « Pure Positive ». Le modèle se caractérise ainsi par une architecture intérieure optimisée, des matériaux d'un bon niveau de qualité perçue et une ergonomie retravaillée. Tableau de bord numérique
L'ID. Polo dispose d'un nouveau concept d'affichage et de commande à bord. Le tableau de bord numérique (« Digital Cockpit ») mesure 26,0 cm (10 pouces) en diagonale et il disposé dans l'axe du champ visuel. Situé au centre de la planche de bord, l'écran tactile du système d'infodivertissement « Innovision » est facilement accessible au conducteur et au passager avant. Il mesure 32,77 cm (13 pouces) en diagonale, soit une taille comparable à celle d'une tablette. Sur le plan visuel, le tableau de bord numérique peut s'afficher en mode rétro et adopter l'aspect visuel d'un tableau de bord de la Golf I restylé.Groupe motopropulseur électrique
L'ID. Polo électrique est dotée d'une nouvelle transmission avant, avec une motorisation électrique déclinée en trois puissances : 85 kW (116 ch), 99 kW (135 ch) et 155 kW (211 ch). Batteries
Les versions de 85 kW (116 ch) et de 99 kW (135 ch) sont dotées d'une batterie haute tension d'une capacité nette de 37 kWh utilisant la chimie de LFP (lithium-fer-phosphate).
La version de 155 kW est alimentée par une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) d'une capacité nette de 52 kWh, qui offre une autonomie maximale de 455 km. Performances
L'ID. Polo 155 kW 52 kWh délivre un couple de 290 Nm. D'un poids de 1 576 kg, elle atteint une vitesse maximale limitée à 160 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes.Consommations
La version de 155 kW affiche une consommation
électrique en cycle mixte WLTP de 14,6-13,3 kWh/100 km.Autonomies
L'autonomie WLTP de la batterie LFP de 37 kWh peut atteindre jusqu'à 329 km.
La batterie NMC de 52 kWh offre une autonomie WLTP maximale de 455 km.Recharge
Le temps de charge pour passer de 10 à 80 % de la batterie LFP de 37 kWh est d'environ 23 minutes sur une borne de recharge rapide.
Avec la batterie NMC de 52 kWh, il faut compter environ 24 minutes pour passer d'un état de charge de 10 à 80 % sur une borne de recharge rapide.Systèmes d'aide à la conduite
Grâce à la plateforme MEB plus et aux logiciels installés dans le véhicule, l'ID. Polo est doté de série d'une large gamme de systèmes avancés d'aide à la conduite.
En option, l'assistant de conduite semi-autonome « Travel Assist » avec fonction de contrôle latéral et longitudinal (contrôle de vitesse et de direction) reconnaît, dans les limites du système, les feux de signalisation. Cinq packs d'équipements
L'ID. Polo sera disponible en cinq packs d'équipements : Trend, Life, Life Edition, Style et Style Exclusive.
L'ID. Polo Trend est équipée de série d'une fonction de recharge en courant continu de 90 kW. Les systèmes d'aide à la conduite comme le détecteur d'angles morts « Side Assist » et l'assistant de maintien dans la voie « Lane Assist » (avec assistant d'urgence « Emergency Assist ») font partie de la dotation de série. Les phares à LED avec assistant feux de route, le tableau de bord numérique (« Digital Cockpit ») avec écran de 10 pouces, le système d'infodivertissement « Innovision » de 13 pouces, le volant multifonction en similicuir et la climatisation automatique sont inclus.
L'ID. Polo Life arbore une ligne de finition intermédiaire. La version Life est dotée des systèmes d'aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif (« Adaptive Cruise Control »), une caméra de recul (« Rear View »), une assistance aux manœuvres de stationnement (à l'avant) et un assistant d'intersection. Le rétroviseur intérieur à fonction anti-éblouissement automatique, les rétroviseurs extérieurs rabattables avec fonction de mémoire offrent un confort supplémentaire au conducteur. Les fonctionnalités numériques comme la commande vocale, App Connect pour Apple CarPlay et Android Auto
et le support pour smartphone avec recharge inductive sont fournis de série. En outre, l'ID. Polo Life sera doté d'un plancher de chargement variable.
L'ID. Polo Style bénéficie, en plus des équipements des packs Trend et Life, de phares matriciels à LED IQ
. Light avec une barre lumineuse à LED, de feux arrière à LED en relief et de logos VW
rétroéclairés à l'avant et à l'arrière. À l'intérieur, les sièges confort Sport, l'éclairage d'ambiance, les matériaux supérieurs, le volant chauffant, les sièges chauffants et la climatisation automatique à deux zones font partie de la dotation.
La dotation en équipements mentionnée se rapporte au marché allemand.Équipements optionnels
Le système audio haut de gamme Harman Kardon d'une puissance de 425 W avec ses 10 haut-parleurs, dont un haut-parleur central pour une reproduction cristalline de la voix et un caisson de basses, figure parmi les équipements proposés en option.
Autre fonctionnalité disponible en option : un large toit panoramique.
Le modèle peut être équipé de sièges avant à réglage électrique 12 positions avec fonction massage. Trois programmes de massage sont disponibles. Le siège conducteur à réglage électrique comprend une fonction mémoire.Prix
La déclinaison électrique de la Polo sera disponible à partir de 24 995 euros
(ID. Polo Trend 37 kWh). La finition Trend devrait être disponible à la commande à partir de mi-juillet.Les prix de la Volkswagen ID. Polo:
155 kW 52 kWh Life: 35 820 €
155 kW 52 kWh Life Edition: 36 590 €
155 kW 52 kWh Style: 39 490 €
155 kW 52 kWh Style Exclusive: 39 990 €Equipements
Principaux équipements de sérieFINITION LIFE
Design Extérieur
• Projecteurs LED et feux arrière à LED
• Eclairage périmétrique avec projection de logo
Design Intérieur
• Revêtement du tableau de bord et des portes tissu composé de matériaux recyclés
• Sellerie en tissu Life
• Sièges avant réglables en hauteur
• Tapis de sol avant et arrière
• Volant multifonction (avec fonction de chauffage en option via Pack Hiver)
• Accoudoir central à l'avant
• 2 ports USB-C à l'avant et 2 à l'arrière dans l'accoudoir central jusqu'à 60W de puissance
• Eclairage d'ambiance personnalisable
• Rétroviseur intérieur à réglage automatique jour/nuit
• Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement du rétroviseur passager
• Banquette arrière non divisée, dossier rabattable en 2 parties asymétriquesAssistances à la conduite
• Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec limiteur de vitesse (ACC) et assistant au maintien dans la voie 'Lane Assist' et 'Emergency Assist' (sans changement de voie)
• Assistant de freinage d'urgence 'Front Assist' avec système de détection des piétons et cyclistes et assistant d'intersection 'Cross Traffic Alert'
• Système d'aide au stationnement avant et arrière 'Park Pilot'
• Allumage et régulation automatique des feux de route 'Light Assist'
• Capteurs de pluie avec essuie-glace automatique
• Reconnaissance des panneaux de signalisation routière
'Sign Assist' Assistant de changement de voie et sortie de stationnement 'Side Assist'
• Caméra de recul 'Rear View'
Confort et Connectivité
• Assistant vocal IDA
• Système d'infotainment 'Innovision' avec écran 12,9 pouces personnalisable et IQ. Cockpit de 10,25 pouces
• Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Pack Infotainment (en option)
• Interface téléphonique Bluetooth et fonction de recharge sans fil
• App-Connect sans fil pour Apple Car Play, Android Auto
• Radio numérique DAB plus
• Système audio 6 plus 1 haut parleurs
• Système de démarrage sans clé ‘Keyless Go'
• Climatiseur 1 zone 'Climatronic' avec préparation pour climatisation automatique bi-zone incluse
• Préparation pour services connectés 'VW Connect' activables via la boutique en ligne du véhicule ou via l'espace MyVolkswagen
• Service d'appel d'urgence, valable 10 ans à partir de la 1ère livraison (nécessite un contrat gratuit VW Connect)
• Plancher de coffre à bagages réglable sur 2 hauteurs et accès au volume de rangement sous le plancher
Recharge
• Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32A)
• Préchauffage de la batterie manuel (via infotainment) inclus. Réglages de la charge via le système d'infodivertissement ou l'application ‘Volkswagen'
• Recharge bi-directionnelle V2L (adaptateur en option)
• Recharge AC : 11 kW
• Recharge DC : 105 kW
Jantes
• Jantes en alliage 17 pouces 'Edimbourg' bicolore argent/noir, pneumatiques 215/55 R17 avec écrous antivolFINITION LIFE EDITION
Équipements supplémentaires de série par rapport à LIFE
Pack Hiver
• Volant chauffant
• Sièges avant chauffants
• Climatiseur 2 zones 'Air Care Climatronic' avec filtre à charbon actif
Pack Infotainment
• Système de Navigation & Infotainment ‘Innovision Pro‘ avec planificateur d'itinéraire inclus
Design Extérieur
• Vitres arrière et lunette arrière surteintées
• Peinture métallisée (ou unie Blanc Candy)FINITION STYLE
Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition LIFE EDITION
Design Intérieur
• Sellerie Top Sport tissu bi-matière Gris Noir ou Blanc
• Tableau de bord Noir ou Blanc
Pack Technologie - Keyless
• Accès et démarrage sans clé avec verrouillage/déverrouillage sans contact 'Keyless Access Advanced'
• Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulèvement
• Eclairage des poignées de porte
Pack Eclairage IQ.Light
• Projecteurs IQ. Light – Matrix
LED avec commutation automatique des feux de route, éclairage de mauvais temps, feux de braquage et fonction de bienvenue
• Feux arrière à LED avec clignotants séquentiels et logo Volkswagen illuminé
• Bande lumineuse entre les projecteurs et le logo avec logo Volkswagen illuminé
• Régulation dynamique des feux de route 'Dynamic Light Assist'FINITION STYLE EXCLUSIVE
Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition STYLE
Pack Aide à la conduite 'IQ.Drive' Pro
• Assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist 3.0' avec changement de voie assistée, assistant de maintien au centre de la voie ‘Lane Assist' et assistance en cas d'incapacité du conducteur à réagir ‘Emergency Assist' avec changement de voie
• 'Intelligent Park Assist Pro' avec la fonction mémoire et la fonction remote (commande à distance)
• Système proactif de protection des occupants 'Pre Safe Assist'
• Caméra 'Area View' - système de caméra 360°
• Fonction Car2X
Pack Sièges Confort
• Sièges avant ajustables électriquement, avec supports lombaires ajustables, fonction massante et fonction mémoire (pour le siège conducteur)
Confort
• Dispositif d'attelage amovible et verrouillable
• Toit panoramique en verre
Design Extérieur
• Vitres arrière et lunette arrière surteintées
• Peinture métallisée (ou unie Blanc Candy)
Jantes
• Jantes 18 pouces 'Linz' bicolore argent/noir.
• Pneumatiques 215/50 R18
Liens vidéos
:Volkswagen ID. Polo électrique (Extérieur)Volkswagen ID. Polo électrique (Intérieur)