La Peugeot E-408 électrique 157 kW 58,2 kWh atteint une autonomie WLTP de 456 km

Avec la Peugeot 408
au design Fastback défini par des lignes sculptées, la marque au lion a fait le choix d'un style audacieux en sortant des sentiers battus.
La E-408
restylée réinvente les codes avec des détails sophistiqués à l'avant comme à l'arrière.Signatures lumineuses avant et arrière
À l'avant, la Peugeot E-408 restylée présente une signature lumineuse spectaculaire. Les trois griffes sont représentées par trois fins modules LED inclinés, reliés par une ligne lumineuse au-dessus du blason central illuminé (sur les finitions GT et GT Exclusive).
À l'arrière, la Peugeot E-408 restylée arborer le lettrage Peugeot illuminé, intégré dans une bande noire et translucide brillante, sur toute la largeur du véhicule.
Les phares adoptent la technologie Full LED (Allure, Allure Business) ou Matrix
LED (GT, GT Exclusive).
Les projecteurs sont intégrés dans un insert noir brillant.Face avant
La E-408 restylée s'offre une nouvelle calandre et un bouclier sculpté en 3D. Le bouclier inférieur trapézoïdal renforce sa posture et son caractère.Protections de carrosserie
Les protections latérales et d'arches de roues s'étendent jusqu'au pare-chocs arrière noir, protégeant la carrosserie des chocs du quotidien.Confort de type « Lounge »
La conception des sièges arrière assure un confort optimal, permettant aux passagers de profiter pleinement de l'espace
généreux, avec accoudoir central et trappe à skis de série.
La Peugeot E-408 restylée dispose de sièges avant enveloppants ayant obtenu le label AGR (Aktion für Gesunder Rücken), décerné par une association allemande indépendante d'experts en ergonomie et santé du dos. Cette certification valorise à la fois la conception ergonomique et l'étendue des réglages des sièges avant.Qualité finition
Les sièges et garnitures de la nouvelle 408 restylée se dotent de tissus de haute qualité. Sur les finitions supérieures, la qualité perçue est renforcée par des matériaux tels que l'aluminium véritable (de série sur GT Exclusive et en option sur GT), l'Alcantara (option sur GT, de série sur GT Exclusive), et le cuir Nappa (option sur GT Exclusive).Espace intérieur
Grâce à son empattement de 2,79 mètres, la Peugeot E-408 restylée offre 183 mm d'espace aux genoux aux places arrière.
Le coffre offre jusqu'à 536 litres de volume. Avec la banquette arrière rabattable 60/40, la capacité de chargement atteint 1 611 litres. Il est possible de charger des objets jusqu'à 1,89 mètre de longueur.Motorisation
La Peugeot E-408 embarque un moteur électrique de 213 ch (157 kW) et 343 Nm de couple.
La E-408 (1 806 kg) atteint une vitesse de pointe de 160 km/h sur circuit et accélère de zéro à 100 km/h en 7,2 secondes.
L'aérodynamique a été optimisée (carrosserie et soubassement) pour atteindre un coefficient de traînée SCx de 0,66).
L'efficacité contribue à une consommation
électrique de 14,7 kWh/100 km. Batterie
Associée à une batterie NMC (Composition de la batterie : 80 % Nickel, 10 % Manganèse, 10 % Cobalt) haute tension offrant 58,2 kWh de capacité utile, la E-408 atteint une autonomie de 456 km en cycle WLTP combiné.Recharge
La capacité maximum de recharge AC est de 11 kW.
Le chargeur embarqué de la Peugeot E-408 supporte jusqu'à 120 kW, permettant une recharge de 20 % à 80 % en environ 30 minutes.Les temps de recharge:
- prise domestique 10A 2,3 kW AC: 20 h 20
- prise domestique Green'Up
16A 3,7 kW AC: 11 h 30
- borne de recharge 32A monophasé 7,4 kW AC: 5 h 25
- borne de recharge 16A triphasé 11 kW AC: 3 h 50
- borne de recharge 32A triphasé 22 kW AC: 3 h 50
- station de recharge rapide DC: 31 minutesExpérience électrique optimisée
La Peugeot E-408 propose un Trip Planner intégré au système de navigation connecté et aux services Peugeot Connect Plus. Fonctionnant en combinaison avec le préchauffage de la batterie, il planifie les trajets pour maximiser l'autonomie et simplifier la recharge. Il calcule l'itinéraire idéal selon la distance, le niveau de batterie au départ et souhaité à l'arrivée, les bornes disponibles près de la destination, et la consommation énergétique prévue (selon vitesse, trafic, type de route, dénivelé, etc.).
La fonction « limite de charge à 80 % », disponible en recharge AC, permet d'adapter le niveau de charge à l'usage quotidien.
La Peugeot E-408 bénéficie d'une fonction de préchauffage de batterie. Celle-ci permet d'amener la batterie à une température optimale pour la recharge par temps froid. Une commande sur l'écran central permet de lancer le préchauffage. Sur la finition GT, le système de navigation déclenche automatiquement le préchauffage à l'approche de la borne de recharge suggérée par le planificateur de trajet.
La recharge publique est simplifiée grâce à la fonctionnalité « Plug & Charge » : la borne reconnaît automatiquement le véhicule dès que le câble est connecté (plus besoin de badge, d'application ou de carte bancaire). Le coût
de l'électricité est directement prélevé sur le compte de l'utilisateur. Toutes les transactions sont visibles sur l'écran central ou via l'application Free2Move Charge. Cette fonctionnalité est disponible sur plus de 15 000 points de recharge en Europe, principalement sur les grands axes.
La fonction V2L (Vehicle-to-Load), permet d'alimenter des appareils externes via la batterie haute tension du véhicule, recharger un vélo électrique ou alimenter un éclairage portable. Le système délivre jusqu'à 3,5 kW et 16 A. Sécurité renforcée pour le conducteur
Pour améliorer la sécurité du conducteur, la Peugeot E-408 restylée est équipée de série d'un système de surveillance du conducteur (Driver Monitoring Camera) utilisant une caméra située sur le montant de parebrise côté conducteur pour surveiller son état de vigilance. Une alerte visuelle et sonore est activée si le système détecte une anomalie, telle que la fatigue.Infodivertissement et services connectés de dernière génération
La finition Allure est équipée de série de Peugeot i-Connect, offrant Apple CarPlay et Android Auto
sans fil, ainsi que le pack Peugeot Connect One (pendant 10 ans) avec des fonctionnalités de sécurité et de sérénité telles que notifications d'état du véhicule, rappels de service et accès à distance via l'application MyPeugeot.
Les finitions Business, GT et GT Exclusive disposent de Peugeot i-Connect Advanced avec navigation connectée TomTom, intégration ChatGPT AI et géolocalisation du véhicule.Mises à jour à distance
La Peugeot E-408 restylée reçoit des mises à jour logicielles à distance, permettant aux utilisateurs de bénéficier des dernières évolutions sans se rendre en concession.Fabriquée en France
La Peugeot E-408 restylée est produite à l'usine de Mulhouse, en France.
La motorisation électrique est produite en France à Trémery par la co-entreprise Stellantis-Nidec et la transmission est fabriquée à Valenciennes par Stellantis.Prix
La Peugeot E-408 s'affiche à partir de 42 700 euros (210 ch 58 kWh Allure).Les prix de la Peugeot E-408:
210 ch 58 kWh Allure: 42 700 €
210 ch 58 kWh GT: 45 250 €
210 ch 58 kWh GT EXCLUSIVE: 47 600 €Equipements de série de la Peugeot E-408:FINITION ALLURE
SÉCURITÉ
Projecteurs Peugeot Full LED Technology, avec feux diurnes 3 griffes à LED au-dessus des projecteurs
- Allumage et commutation automatique des feux
- Éclairage d'accueil et d'accompagnement
Feux arrière 3 griffes à LED
- Allumage dynamique griffe à griffe
Frein de stationnement électrique
Fixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrière
ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirecte
6 airbags
- Airbags frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé)
- Airbags latéraux conducteur et passager avant
- Airbags rideaux aux places avant et arrière
Peugeot Connect SOS & Assistance
- SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance Peugeot (24h/24 7j/7)
Pack Safety Plus
- Régulateur / Limiteur de vitesse
- Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision, piloté par caméra et radar
- Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté
- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse
- Alerte attention conducteur pilotée par caméra interne
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Pack Drive Assist
- Régulateur de vitesse adaptatif, fonction Stop & Go
VisioPark
- Caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
Éléments de design extérieur
- Calandre 3D avec finition alternée Noir brillant / Noir mat et rappels couleur caisse
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
- Lécheurs de vitres Noir brillant
- Bandeau entre les feux arrière Noir avec lettrage "Peugeot" éclairé en rouge
- Bouclier arrière Noir mat avec inserts "virgule" Noir brillant
- Enjoliveurs passages de roues et bas de caisse Noir mat
- Antenne requin
- Monogrammes avant : blason Peugeot et "408"
- Monogramme arrière gauche : "E408"
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
Éléments de design intérieur
- Planche de bord moussée avec décor tissu gris chiné
- Panneaux de portes avec décor tissu gris chiné, poignée de portes Noir mat
- Accoudoirs de portes en similicuir avec surpiqûres gris Tramontane
- Volant croûte de cuir avec surpiqûres parallèles gris Tramontane
- Ciel de pavillon clair
- Volant compact en croûte de cuir avec commandes multimédia intégrées
- Console centrale avec jonc gris, accoudoir type papillon TEP Isabella Mistral et surpiqûres gris Tramontane
- Éclairage des caves à pied avant à LED
CONFORT
Accès & Démarrage mains libres
- 2 Télécommandes 3 boutons
Climatisation automatique bi-zone
Diffuseurs d'air aux places arrière
Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre avant à déclenchement automatique
Éclairage intérieur
- Plafonnier avant et liseuses arrière à LED
- Boîte à gants et rangement de console éclairés à LED
- Éclairage de coffre à lampe
Rétroviseur intérieur photosensible avec cadre
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répétiteurs de feux clignotants à LED
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement
4 poignées de maintien
Direction assistée électrique, volant avec réglage manuel en hauteur et en profondeur
Sélecteur de modes de conduite : Eco, Normal et Sport sur Hybride
/ Electrique
GARNISSAGES ET SIÈGES
Sellerie tissu gris Tremezzo embossé, tri-matières
- Accompagnement TEP Isabella Mistral, et surpiqûres Quartz
Sièges avant dynamiques réglables en hauteur avec appuie-têtes mécaniques 2 voies
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
Accoudoir arrière central avec rangement et porte-gobelet et trappe à skis
JANTES ET ROUES
Jantes alliage 17 pouces
- "Silex" monoton Noir Onyx brillant
MUTIMEDIA ET NAVIGATION
Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10 pouces personnalisable
Peugeot i-Connect
- Radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10 pouces HD, Bluetooth
- Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto ) sans fil
- 2 prises USB-C sur console avant (1 prise Data & Charge, 1 prise Charge)
- Pack Connect One (Abonnement inclus 10 ans)
Système audio avec 6 haut-parleurs
- 2 tweeters et 2 woofers à l'avant, 2 haut-parleurs large bande à l'arrière
2 prises 12V à l'avant et dans le coffre
2 Prises USB-C (Charge) à l'arrière
SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE
Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW
Capacité brute batterie 61,9 kWh (utile 58,2 kWh)
Chargeur embarqué triphasé 11 kW bidirectionnel
- Avec fonction "Vehicle To Load" (V2L)
Freinage régénératif 3 niveaux via palettes au volant
Jantes alliage 19 pouces diamantées
- "Graphite" biton Noir Onyx brillant, inserts Noir Onyx mat
Pré-conditionnement thermique habitacle et batterie et charge différée via l'écran centralFINITION GT
Equipements en plus d'ALLURE
SÉCURITÉ
Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology
- Éclairage adaptatif en fonction des conditions extérieures et de la circulation
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Aide au stationnement avant, graphique et sonore
Pack Drive Assist Plus
- Conduite semi-autonome
(niveau 2)
- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go,
- Aide au maintien de la position dans la voie
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
Éléments de design extérieur
- Calandre avant avec grille supérieure et blason Peugeot illuminés
- Monogrammes blason Peugeot sur ailes avant
- Lécheurs de vitre Noir brillant
- Indicateurs de direction avant défilants
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
Éléments de design intérieur
- Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres vert Adamite (décor en aluminium avec selleries Alcantara et cuir Nappa)
- Panneaux de portes avec décor Alcantara, poignée de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane (décor en aluminium avec selleries Alcantara et cuir Nappa)
- Planche de bord et panneaux de portes avant avec éclairage d'ambiance (8 couleurs)
- Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane
- Ciel de pavillon Noir
- Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres en Z vert Adamite / Noir
- Pédalier sport et repose-pied en aluminium
- Seuils de porte avant en aluminium avec nouveau lettrage Peugeot
- Surtapis GT avant et arrière avec surpiqûres vert Adamite
CONFORT
Volet arrière motorisé
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
Vitrage portes avant feuilleté
Driver Sport Pack
- Personnalisation du combiné spécifique
GARNISSAGES ET SIÈGES
Sellerie tissu noir Uzila embossé, tri-matières
Accompagnement TEP Isabella Mistral, doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane, et blason Peugeot sur appuie-têtes avant
Sièges avant avec lombaire mécanique pour le conducteur et appuie-têtes à réglage intégré
JANTES ET ROUES
Jantes alliage 19 pouces diamantées
- "Adakite" biton Noir Orbital brillant, inserts Noir Orbital mat
MUTIMEDIA ET NAVIGATION
Peugeot i-Connect Advanced
- Navigation 3D connectée, et i-Toogles virtuels personnalisables
- Pack Connect Plus (Abonnement inclus 6 mois)
SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE
Trip planner
- Planification des trajets et de la recharge, intégré au système de navigation
Monogramme arrière droit "GT"FINITION GT EXCLUSIVE
Equipements en plus de GT
SÉCURITÉ
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Pack Vision
360°
- VisioPark 360° (4 caméras)
- Surveillance d'angles morts, aide au changement de voie longue portée et alerte de trafic arrière transversal
- Peugeot i-Cockpit avec instrumentation numérique 10 pouces 3D personnalisable
- Alarme périmétrique, volumique, anti-soulèvement
- Fonction Clean Cabin avec capteurs de particules dans l'habitacle
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
CONFORT
Volet arrière motorisé avec accès bras chargés
GARNISSAGES ET SIÈGES
Intérieur Alcantara Excecutive
- Sellerie tri-matières Alcantara, TEP, Maille technique
- Sièges avant électriques, chauffants, massants
- Siège conducteur AGR
- Volant chauffant
JANTES ET ROUES
Kit de dépannage pneumatique
- Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage
MUTIMEDIA ET NAVIGATION
Système Hi-Fi premium Focal 10 haut-parleurs
Recharge smartphone sans fil (par induction)
SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUE
Pompe à chaleur