Le SUV de taille moyenne Geely Starray EM-i Super Hybride affiche une autonomie électrique WLTP jusqu'à 135 km

Geely
lance le SUV
électrifié Starray EM-i Super Hybride
en France.
Le SUV Starray EM-i est un « super hybride » dans l'âme ; il a été spécialement conçu et développé comme un véhicule hybride rechargeable
(PHEV). Le SUV de taille moyenne Geely Starray EM-i Super Hybride revendique une autonomie WLTP en mode électrique pouvant atteindre 135 km
et une autonomie complète pouvant atteindre 1 055 km.
Le prix
du SUV Starray EM-i Super Hybride démarre à 34 990 euros
.
Les premières livraisons devraient débuter au mois de mai sur le marché français.
Le SUV Starray EM-i est disponible en trois niveaux de finition : Pro, Max et Max plus. Tous les modèles sont équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite
, ce qui a valu au SUV chinois la note
de cinq étoiles aux tests Euro NCAP
.
Le Starray EM-i bénéficie d'une garantie constructeur de huit ans ou 200 000 km.
Les intervalles d'entretien sont fixés à 12 mois ou 15 000 km.Architecture
Au cœur du SUV Starray EM-i se trouve la plateforme multi-énergie « Global Intelligent New Energy Architecture » (GEA) de Geely. Déjà éprouvée sur la Geely E5, la plateforme multi-énergie « Global Intelligent New Energy Architecture » (GEA) est une architecture automobile
qui combine matériel, systèmes électroniques, connectivité cloud et intelligence artificielle en une seule base. Elle a été conçue dès le départ pour prendre en charge des groupes motopropulseurs électriques, hybrides rechargeables et à prolongateur d'autonomie destinés à des applications mondiales, sur un large éventail de segments de véhicules et de styles de carrosserie.Design extérieur
Conçu par une équipe internationale basée au Geely Innovation Design Center de Milan, en Italie, le design du Geely Starray EM-i reflète la volonté de Geely de privilégier une simplicité élégante plutôt qu'un excès de détails visuels. Les phares à LED ultra-minces s'intègrent dans la partie avant aux lignes fluides. Le profil latéral présente neuf éléments de design discrets qui créent un jeu d'ombres et de lumières, au profil de l'esthétique générale. Les porte-à-faux avant et arrière courts s'associent à une posture assurée et droite ainsi qu'à des proportions affirmées pour projeter la forte présence attendue d'un SUV.Aérodynamique
L'efficacité aérodynamique a également été un principe directeur de la conception du Geely Starray EM-i et a été perfectionnée au cours de plus de 150 heures d'essais
en soufflerie. Il en résulte un coefficient de traînée de 0,288 Cd.Design intérieur
La structure « Global Intelligent New Energy Architecture » (GEA) sur laquelle repose le SUV Geely Starray EM-i permet de repousser les roues vers les angles et de créer davantage d'espace
pour le bloc-batterie sous le plancher. Il en résulte un espace important pour les cinq occupants, sans compromis sur le volume du coffre.
Un système d'éclairage d'ambiance à 256 couleurs et un toit ouvrant panoramique (disponible sur les versions Max et Max plus) créent une ambiance immersive digne d'un salon, le tout rehaussé par des finitions douces au toucher dans tout l'habitacle.Volume de chargement
Les nombreux espaces de rangement à bord constituent une autre caractéristique du Starray EM-i, avec plus de 30 emplacements différents pour ranger sacs, téléphones, tablettes et effets personnels.
Le coffre offre une capacité de 528 litres (2 065 litres avec les sièges arrière rabattus). L'ouverture du hayon mesure 1 122 mm de large, ce qui facilite le chargement d'objets volumineux dans le véhicule, et un hayon électrique est de série sur les versions Max et Max plus.Sièges
Conçus pour offrir un confort optimal au conducteur et aux passagers, lors des longs trajets, les sièges avant sont composés de neuf couches distinctes, dont un rembourrage en mousse à retour lent. Les fonctions de chauffage et de ventilation (disponibles sur les versions Max et Max plus) apportent plus de confort. Technologie
Le cockpit numérique du Starray EM-i s'appuie sur la rapidité et la puissance d'un processeur ARM. Associé au système d'exploitation Flyme Auto
et à une interface homme-machine conviviale, il offre une expérience utilisateur simple et intuitive.
L'écran tactile HD de 15,4 pouces offre un affichage d'une netteté élevée et une réactivité rapide aux commandes de l'utilisateur. Les informations de conduite essentielles s'affichent sur l'écran conducteur HD de 10,2 pouces, complété sur les modèles Max et Max plus, par un affichage tête haute de 13,8 pouces qui aide le conducteur à garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Un assistant vocal intelligent « Hi Geely » basé sur l'IA, proposant plus de 200 commandes sur toutes les finitions, permet aux conducteurs
de modifier les réglages de la climatisation, de la navigation et du système d'info-divertissement, et même d'ouvrir et de fermer le toit ouvrant panoramique.
Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série, ce qui, associé au point d'accès Wi-Fi, facilite la diffusion de contenu multimédia, sous réserve de la couverture réseau. Un socle de recharge sans fil de 15 W (versions Max et Max plus) permet de recharger les téléphones, et une alerte s'affichant sur l'écran tactile les avertira s'ils oublient de prendre leur téléphone avec eux.
Le système audio FlyMe Sound de 1000 w (sur les finitions Max et Max plus) comprend 16 haut-parleurs dont ceux intégrés aux appuie-têtes, pour une écoute immersive ou intime. Il propose également plusieurs modes sonores (opéra, studio, …). Sécurité
Tout comme son homologue, le SUV Geely E5, le Super Hybride Starray EM-i a obtenu la note maximale de cinq étoiles à l'Euro NCAP, avec notamment un score de 90 % pour la protection des occupants adultes et de 86 % pour la protection des usagers vulnérables de la route.
La structure de la carrosserie utilise divers matériaux destinés à assurer la protection des occupants en cas de collision, renforçant les montants A et B, et est complétée par sept airbags.
Le bloc-batterie est fixé à la structure de la carrosserie à l'aide de 13 points de fixation, tandis qu'une plaque distincte est installée 10 mm sous le bloc afin de limiter les dommages en cas de choc ou de contact avec le sol. En cas de collision, le système de contrôle de la batterie peut couper l'alimentation haute tension en 5 millisecondes.
Une large gamme de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) est de série sur toutes les versions du Starray EM-i, notamment le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le freinage d'urgence automatique (AEB), le maintien de voie et l'assistance d'urgence au changement de voie (LKA/ELKA), la détection d'angle mort (BSD), l'alerte de trafic transversal arrière (RCTA), l'alerte d'ouverture de porte (DOW), l'information sur les panneaux de signalisation (TSI) et un système de caméras à 360°.Système hybride rechargeable
Le Starray EM-i est équipé d'un groupe motopropulseur super hybride qui combine un moteur à essence de 1.5 litreà un puissant moteur électrique, une transmission automatique compacte
et un choix entre deux batteries au lithium fer phosphate. Le Starray EM-i est capable de basculer entre les modes hybride, essence ou tout électrique.
Le moteur à essence développe 73 kW et un couple de 125 Nm. Il a été conçu pour offrir une économie de carburant importante. Parmi les caractéristiques
qui y contribuent, on peut citer des niveaux de frottement intrinsèquement faibles, un processus de combustion à fort taux de tourbillonnement, une pompe à eau à commande électronique et une pompe à huile à cylindrée variable. Lorsqu'il est associé au moteur électrique, le groupe motopropulseur produit 193 kW et 262 Nm.
Les batteries au lithium fer phosphate bénéficient d'une composition chimique conçue pour offrir un meilleur rapport coût
-efficacité, car elles ne contiennent pas de matériaux rares et coûteux tels que le nickel ou le cobalt, tout en garantissant une robustesse et une durabilité impressionnantes. Dans un souci de sécurité, ces batteries ont été développées à l'issue de plus de 100 essais extrêmes, comprenant des crash-test
s, des chutes de 2 mètres, une immersion en eau salée et une exposition à des températures de 700 °C.
Entraînant les roues avant via une transmission 1DHT, le système hybride rechargeable délivre une puissance maximale combinée de 193 kW et 262 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 8,0 secondes.
Les modèles équipés d'une batterie de 18,4 kWh affichent une consommation
de carburant et des émissions de 2,4 litres aux 100 km et 54 g/km de CO2
, tandis que les modèles de 29,8 kWh affichent respectivement 1,4 litres aux 100 km et 32 g/km de CO2.
Geely Holding, la société mère de Geely Auto, a investi dans ses propres activités de récupération des matériaux utilisés dans les batteries. Les taux de récupération dépassent 90 % pour le lithium, le nickel et le cobalt.Recharge
La recharge rapide en courant continu de 30 kW permet aux modèles équipés d'une batterie de 18,4 kWh de passer de 30 à 80 % en 20 minutes, ou en 16 minutes pour la batterie de 29,8 kWh, qui bénéficie d'une capacité de recharge en courant continu de 60 kW. Le système de gestion thermique de la batterie est conçu pour garantir que les vitesses de recharge restent élevées même par temps très chaud ou très froid.
Il est possible de contrôler le processus de recharge via l'écran tactile du véhicule ou à l'aide de l'application Geely. Cela permet de programmer une recharge à heure fixe en spécifiant une heure de début et de fin, pour profiter des tarifs spéciaux pour véhicules électriques
et de l'électricité moins chère en heures creuses. L'application Geely permet de pré-climatiser l'habitacle afin d'atteindre une température rafraichie avant le début du trajet. Prix
Pro: 34 990 €
Max: 36 990 €
Max plus: 38 990 €Gamme
Le modèle d'entrée de gamme Starray EM-i Pro, proposé au prix de 34 990 euros, offre une autonomie WLTP en mode électrique pouvant atteindre 82 km, une recharge rapide en courant continu de 30 kW, ainsi que plusieurs technologies et équipements
de pointe de série. Parmi les points forts, citons les sièges avant chauffants à réglage électrique, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que l'accès sans clé.
Le modèle Max, proposé à 36 990 euros, bénéficie de fonctionnalités supplémentaires, notamment un affichage tête haute, un toit ouvrant panoramique, le système audio haut de gamme FlyMe Audio à 16 haut-parleurs et un hayon électrique.
Au sommet de la gamme, la finition Max plus, au prix de 38 990 euros, intègre une batterie plus puissante offrant une autonomie WLTP pouvant atteindre 135 km et une capacité de recharge rapide en courant continu de 60 kW.