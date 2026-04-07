Le SUV compact Zeekr X fait son entrée sur les routes françaises

La marque chinoise de mobilité électrique Zeekr
(marque automobile
et de technologies du groupe Geely Auto
) accélère son expansion européenne avec son lancement en France.
Tous les modèles Zeekr sont conçus au centre de design global de la marque, à Göteborg, en Suède, et reposent sur l'architecture Sustainable Experience Architecture
(SEA) de Geely.
A partir du 2 avril, le SUV compact Zeekr X
est disponible en France, marquant la poursuite de l'expansion de la marque chinoise en Europe, après les lancements des marchés italien, espagnol et portugais, plus tôt cette année.
La France bénéficie d'un intérêt croissant pour les véhicules électriques
, avec 1 voiture neuve
sur 4 étant électrique (Données d'immatriculation 2026) et environ 2 millions de véhicules électriques en circulation sur les routes françaises (Données d'immatriculation), renforçant la position de la France comme moteur clé de l'avenir électrique de l'Europe.
Le marché français est l'un des marchés de véhicules électriques à la croissance la plus rapide en Europe.
Le lancement du SUV compact Zeekr X intervient dans un contexte d'adoption accélérée des véhicules électriques en France, les données récentes mettant en évidence une forte croissance de la demande et une dynamique croissante à mesure que les consommateurs se tournent vers une mobilité électrifiée.
Les véhicules électriques représentent environ un quart des immatriculations de voitures neuves
en France (Données d'immatriculation 2026), avec un tournant notable au dernier trimestre 2025 où les immatriculations de véhicules électriques ont dépassé pour la première fois celles des moteurs à essence.
Les conducteurs
français de véhicules électriques afficheraient également des niveaux de satisfaction record (98 %), soulignant le rapport qualité-prix comme un facteur déterminant pour une adoption accélérée des véhicules électriques.
Le prix
du SUV compact Zeekr X débutent à partir de 37 990 euros
.Les prix du Zeekr X:
Core RWD: 37 990 €
Long Range RWD: 42 990 €
Privilege AWD: 47 990 €Les principales caractéristiques du Zeekr X:Core RWD
Moteur : Single
Transmission: Propulsion
Puissance (kW): 200
Vitesse de pointe: 190 km/h
Accélération: 5.9 secondes
Batterie (en kWh): 49
Autonomie (km): 330
Charge AC/DC (kW): 11/130Long Range RWD
Moteur: Single
Transmission: Propulsion
Puissance (kW): 250
Vitesse de pointe: 190 km/h
Accélération: 5.5 secondes
Batterie (en kWh): 61
Autonomie (km): 405
Charge AC/DC (kW): 11/230Privilege AWD
Moteur: Double
Transmission: Transmission intégrale
Puissance (kW): 365
Vitesse de pointe: 190 km/h
Accélération: 3.7 secondes
Batterie (en kWh): 69
Autonomie (km): 415
Charge AC/DC (kW): 11/150Les dimensions extérieures:
Longueur: 4 432 mm
Largeur y compris rétroviseurs: 2 029 mm
Hauteur: 1 566 mm
Empattement: 2 750 mmLes principaux équipements de série:Core RWD
Écran central de 14,6 pouces
Combiné d'instruments HD de 8,8 pouces
Zeekr Assisted Drive : Conduite, stationnement et sécurité
Application Zeekr Companion : Contrôle et surveillance à distance, chargement de la batterie, clé numérique, signature KYC
Phares entièrement LED
Toit ouvrant panoramique fixe avec protection contre la chaleur
Textile Noir Bermuda
Pompe à chaleur
Chargeur embarqué 11 kW ACLong Range RWD
Principales caractéristiques (en plus de Core RWD)
Toit noir
Vitres teintées à l'arrière
Sièges conducteur et passager à 6 réglages électriques avec mémoire
Volant chauffant
Lumière ambiante
Logo Zeekr lumineux sur le coffre
Système audio Yamaha à 13 haut-parleursPrivilege AWD
Principales caractéristiques (en plus des Long Range RWD)
Affichage tête haute de 24,3 pouces
Affichage intelligent sur le pilier B
Chargeur embarqué 22 kW AC
Sièges avant ventilés avec réglage lombaire électrique en 4 directions
Sièges avant massants en 8 directions
Système de contrôle de traction Zeekr
Les premiers points de vente ouvriront à Aix-en-Provence, suivis d'un déploiement dans des villes clés telles que Paris et sa région, Lyon, Fréjus, Saint-Étienne et Rennes, avec des plans visant à développer un réseau national et à établir une forte présence sur l'ensemble du territoire.
Les premières livraisons clients sont prévues à partir de mai 2026.
Le SUV compact Zeekr X bénéficie d'une garantie de 10 ans limitée à 200 000 km
.Les différentes garanties:
Garantie de la batterie haute tension: 8 ans
Garantie de la peinture: 4 ans
Garantie anticorrosion: 12 ans
Assistance routière
: 3 ans
Depuis le début des livraisons en octobre 2021, Zeekr a livré plus de 650 000 véhicules électriques dans le monde à ce jour.
La marque Zeekr développe ses propres technologies de batteries, systèmes de gestion de batterie, technologies de moteurs électriques ainsi que sa chaîne d'approvisionnement pour véhicules électriques.
Zeekr Europe est présent en Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Grèce, Croatie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal.
Lothar Schupet, CEO de Zeekr Europe, a déclaré : « La France est un marché clé dans notre stratégie d'expansion européenne. Face à une demande croissante pour les véhicules électriques premium, nous sommes convaincus que notre approche — combinant un savoir-faire innovant, des technologies de pointe et des performances enthousiasmantes — saura séduire les clients français. »