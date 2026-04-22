La Peugeot 408 au design Fastback affiche un caractère avant-gardiste

Avec la Peugeot 408
au design Fastback défini par des lignes sculptées, la marque au lion a fait un choix audacieux en sortant des sentiers battus.
La 408 restylée
réinvente les codes avec des détails distinctifs à l'avant comme à l'arrière.Signatures lumineuses avant et arrière
À l'avant, la Peugeot
408 restylée présente une signature lumineuse spectaculaire. Les trois griffes sont représentées par trois fins modules LED inclinés, reliés par une ligne lumineuse au-dessus du blason central illuminé (sur les finitions GT et GT Exclusive).
À l'arrière, la Peugeot 408 restylée arborer le lettrage Peugeot illuminé, intégré dans une bande noire et translucide brillante, sur toute la largeur du véhicule.
Les phares adoptent la technologie Full LED (Allure, Allure Business) ou Matrix
LED (GT, GT Exclusive).
Les projecteurs sont intégrés dans un insert noir brillant.Face avant
La 408 restylée s'offre une nouvelle calandre et un bouclier sculpté en 3D. Le bouclier inférieur trapézoïdal renforce sa posture et son caractère.Protections de carrosserie
Les protections latérales et d'arches de roues s'étendent jusqu'au pare-chocs arrière noir, qui protégeant la carrosserie des chocs du quotidien.Confort de type «â€¯Loungeâ€¯»
La conception des sièges arrière assure un confort optimal, permettant aux passagers de profiter pleinement de l'espace
généreux, avec accoudoir central et trappe à skis de série.
La Peugeot 408 restylée dispose de sièges avant enveloppants ayant obtenu le label AGR (Aktion für Gesunder Rücken), décerné par une association allemande indépendante d'experts en ergonomie et santé du dos. Cette certification valorise à la fois la conception ergonomique et l'étendue des réglages des sièges avant.Qualité finition
Les sièges et garnitures de la nouvelle 408 restylée se dotent de tissus de haute qualité. Sur les finitions supérieures, la qualité perçue est renforcée par des matériaux tels que l'aluminium véritable (de série sur GT Exclusive et en option sur GT), l'Alcantara (option sur GT, de série sur GT Exclusive), et le cuir Nappa (option sur GT Exclusive).Espace intérieur
Grâce à son empattement de 2,79â€¯mètres, la Peugeot 408 restylée offre 183â€¯mm d'espace aux genoux aux places arrière.Volume de chargement
Le coffre offre jusqu'à 536 litres de volume. Avec la banquette arrière rabattable 60/40, la capacité de chargement atteint 1â€¯611 litres. Il est possible de charger des objets jusqu'à 1,89â€¯mètre de longueur.Motorisations hybride et hybride rechargeablePeugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6
La Peugeot 408 Hybrid associe une motorisation essence hybridée de 145 ch (107 kW) et 230 Nm de couple à une boîte automatique électrifiée à double embrayage 6 rapports. Le moteur essence développe une puissance de 136 ch (100 kW) et un couple de 230 Nm à 1 750 tr/min. Le moteur électrique débite 28 ch (21 kW) et un couple de 51 Nm de 750 à 2 499 tr/min.
La 408 Hybrid 145 e-DCS6 (1 463 kg) atteint une vitesse de pointe de 205 km/h sur circuit et accélère de zéro à 100 km/h en 9,4 secondes. La batterie se recharge automatiquement en roulant, offrant un couple supplémentaire tout en maintenant une consommation
de 5,0 litres aux 100 km en cycle WLTP. En milieu urbain, la Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 peut fonctionner en mode électrique zéro émission jusqu'à 50 % du temps de conduite en conditions urbaines.Peugeot 408 Plug-In Hybrid 240 e-DCS7
La motorisation Plug-In Hybrid 240 e-DCS7 combine un moteur essence de 180 ch (132 kW) et 250 Nm de couple avec un moteur électrique de 125 ch (92 kW) et 343 Nm de coupe, associé à une boîte de vitesses double embrayage e-DCS7 à 7 rapports. Le couple maximum combiné atteint 360 Nm pour une puissance combinée de 240 ch (177 kW).
La 408 Plug-In Hybrid 240 e-DCS7 (1 696 kg) atteint une vitesse de pointe de 233 km/h sur circuit et accélère de zéro à 100 km/h en 7,5 secondes.
La batterie Lithium-Ion
de 14,6 kWh de capacité utile peut être entièrement rechargée en 2 h 05 avec une Wall Box de 7,4 kW (32 A) et le chargeur embarqué monophasé optionnel de 7,4 kW.Sécurité renforcée pour le conducteur
Pour améliorer la sécurité du conducteur, la Peugeot 408 restylée est équipée de série d'un système de surveillance du conducteur (Driver Monitoring Camera) utilisant une caméra située sur le montant de parebrise côté conducteur pour surveiller son état de vigilance. Une alerte visuelle et sonore est activée si le système détecte une anomalie, telle que la fatigue.Infodivertissement et services connectés de dernière génération
La finition Allure est équipée de série de Peugeot i-Connect, offrant Apple CarPlay et Android Auto
sans fil, ainsi que le pack Peugeot Connect One (pendant 10 ans) avec des fonctionnalités de sécurité et de sérénité telles que notifications d'état du véhicule, rappels de service et accès à distance via l'application MyPeugeot.
Les finitions Business, GT et GT Exclusive disposent de Peugeot i-Connect Advanced avec navigation connectée TomTom, intégration ChatGPT AI et géolocalisation du véhicule.Mises à jour à distance
La Peugeot 408 restylée reçoit des mises à jour logicielles à distance, permettant aux utilisateurs de bénéficier des dernières évolutions sans se rendre en concession.Fabriquée en France
La Peugeot 408 restylée est produite à l'usine de Mulhouse, en France.Prix
La Peugeot 408 s'affiche à partir de 38 500
euros (Hybrid 145 e-DCS6 Allure).Les prix de la Peugeot 408:HYBRIDE
Hybrid 145 e-DCS6 Allure: 38 500 €
Hybrid 145 e-DCS6 GT: 42 500 €
Hybrid 145 e-DCS6 GT Exclusive: 44 350 €PLUG-IN HYBRID
Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 Allure: 43 900 €
Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 GT: 47 250 €
Plug-in Hybrid 240 e-DCS7 GT Exclusive: 49 700 €Les équipements de série de la Peugeot 408:FINITION ALLURE
SÉCURITÉ
Projecteurs Peugeot Full LED Technology, avec feux diurnes 3 griffes à LED au-dessus des projecteurs
- Allumage et commutation automatique des feux
- Éclairage d'accueil et d'accompagnement
Feux arrière 3 griffes à LED
- Allumage dynamique griffe à griffe
Frein de stationnement électrique
Fixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrière
ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirecte
6 airbags
- Airbags frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé)
- Airbags latéraux conducteur et passager avant
- Airbags rideaux aux places avant et arrière
Peugeot Connect SOS & Assistance
- SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plateforme d'assistance Peugeot (24h/24 7j/7)
Pack Safety Plus
- Régulateur / Limiteur de vitesse
- Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision, piloté par caméra et radar
- Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté
- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse
- Alerte attention conducteur pilotée par caméra interne
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Pack Drive Assist
- Régulateur de vitesse adaptatif, fonction Stop & Go
VisioPark
- Caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
Éléments de design extérieur
- Calandre 3D avec finition alternée Noir brillant / Noir mat et rappels couleur caisse
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
- Lécheurs de vitres Noir brillant
- Bandeau entre les feux arrière Noir avec lettrage "Peugeot" éclairé en rouge
- Bouclier arrière Noir mat avec inserts "virgule" Noir brillant
- Enjoliveurs passages de roues et bas de caisse Noir mat
- Antenne requin
- Monogrammes avant : blason Peugeot et "408"
- Monogramme arrière droit : "408" et "Hybrid"
- Monogramme arrière gauche : "408"
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
Éléments de design intérieur
- Planche de bord moussée avec décor tissu gris chiné
- Panneaux de portes avec décor tissu gris chiné, poignée de portes Noir mat
- Accoudoirs de portes en similicuir avec surpiqûres gris Tramontane
- Volant croûte de cuir avec surpiqûres parallèles gris Tramontane
- Ciel de pavillon clair
- Volant compact en croûte de cuir avec commandes multimédia intégrées
- Console centrale avec jonc gris, accoudoir type papillon TEP Isabella Mistral et surpiqûres gris Tramontane
- Éclairage des caves à pied avant à LED
CONFORT
Accès & Démarrage mains libres
- 2 Télécommandes 3 boutons
Climatisation automatique bi-zone
Diffuseurs d'air aux places arrière
Commutation automatique des feux de route et essuie-vitre avant à déclenchement automatique
Éclairage intérieur
- Plafonnier avant et liseuses arrière à LED
- Boîte à gants et rangement de console éclairés à LED
- Éclairage de coffre à lampe
Rétroviseur intérieur photosensible avec cadre
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec répétiteurs de feux clignotants à LED
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement
4 poignées de maintien
Direction assistée électrique, volant avec réglage manuel en hauteur et en profondeur
Sélecteur de modes de conduite : Eco, Normal et Sport sur Hybride / Electrique
GARNISSAGES ET SIÈGES
Sellerie tissu gris Tremezzo embossé, tri-matières
- Accompagnement TEP Isabella Mistral, et surpiqûres Quartz
Sièges avant dynamiques réglables en hauteur avec appuie-têtes mécaniques 2 voies
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
Accoudoir arrière central avec rangement et porte-gobelet et trappe à skis
JANTES ET ROUES
Jantes alliage 17 pouces
- "Silex" monoton Noir Onyx brillant
MUTIMEDIA ET NAVIGATION
Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10 pouces personnalisable
Peugeot i-Connect
- Radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10 pouces HD, Bluetooth
- Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto ) sans fil
- 2 prises USB-C sur console avant (1 prise Data & Charge, 1 prise Charge)
- Pack Connect One (Abonnement inclus 10 ans)
Système audio avec 6 haut-parleurs
- 2 tweeters et 2 woofers à l'avant, 2 haut-parleurs large bande à l'arrière
2 prises 12V à l'avant et dans le coffre
2 Prises USB-C (Charge) à l'arrière
SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE
Câble de recharge mode 2, prise T2/EF (2,3 kW/10A)
Capacité brute batterie 17,2 kWh (utile 14,6 kWh)
Chargeur embarqué monophasé 3,7 kW
Freinage régénératif via bouton "B" sur console centrale
Jantes alliage 19 pouces diamantées
- "Adakite" biton Noir Orbital brillant, inserts Noir Orbital mat
Monogramme arrière droit : "Plug In"
Pré-conditionnement thermique habitacle et charge différée via l'écran central
Sélecteur de modes de conduite : Electrique, Hybride et SportFINITION GT
Equipements en plus d'ALLURE
SÉCURITÉ
Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology
- Éclairage adaptatif en fonction des conditions extérieures et de la circulation
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Aide au stationnement avant, graphique et sonore
Pack Drive Assist Plus
- Conduite semi-autonome
(niveau 2)
- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go,
- Aide au maintien de la position dans la voie
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
Éléments de design extérieur
- Calandre avant avec grille supérieure et blason Peugeot illuminés
- Monogrammes blason Peugeot sur ailes avant
- Lécheurs de vitre Noir brillant
- Indicateurs de direction avant défilants
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
Éléments de design intérieur
- Planche de bord moussée avec décor Alcantara, jonc chromé transversal, et surpiqûres vert Adamite (décor en aluminium avec selleries Alcantara et cuir Nappa)
- Panneaux de portes avec décor Alcantara, poignée de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane (décor en aluminium avec selleries Alcantara et cuir Nappa)
- Planche de bord et panneaux de portes avant avec éclairage d'ambiance (8 couleurs)
- Accoudoirs de portes en similicuir avec doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane
- Ciel de pavillon Noir
- Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres en Z vert Adamite / Noir
- Pédalier sport et repose-pied en aluminium
- Seuils de porte avant en aluminium avec nouveau lettrage Peugeot
- Surtapis GT avant et arrière avec surpiqûres vert Adamite
CONFORT
Volet arrière motorisé
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
Vitrage portes avant feuilleté
Driver Sport Pack
- Personnalisation du combiné spécifique, sonorité du moteur amplifiée et plus sportive
GARNISSAGES ET SIÈGES
Sellerie tissu noir Uzila embossé, tri-matières
Accompagnement TEP Isabella Mistral, doubles surpiqûres vert Adamite / gris Tramontane, et blason Peugeot sur appuie-têtes avant
Sièges avant avec lombaire mécanique pour le conducteur et appuie-têtes à réglage intégré
JANTES ET ROUES
Jantes alliage 19 pouces diamantées
- "Adakite" biton Noir Orbital brillant, inserts Noir Orbital mat
MUTIMEDIA ET NAVIGATION
Peugeot i-Connect Advanced
- Navigation 3D connectée, et i-Toogles virtuels personnalisables
- Pack Connect Plus (Abonnement inclus 6 mois)
SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLEFINITION GT EXCLUSIVE
Equipements en plus de GT
SÉCURITÉ
AIDES À LA CONDUITE ET À LA MANOEUVRE
Pack Vision
360°
- VisioPark 360° (4 caméras)
- Surveillance d'angles morts, aide au changement de voie longue portée et alerte de trafic arrière transversal
- Peugeot i-Cockpit avec instrumentation numérique 10 pouces 3D personnalisable
- Alarme périmétrique, volumique, anti-soulèvement
- Fonction Clean Cabin avec capteurs de particules dans l'habitacle
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE
ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
CONFORT
Volet arrière motorisé avec accès bras chargés
GARNISSAGES ET SIÈGES
Intérieur Alcantara Excecutive
- Sellerie tri-matières Alcantara, TEP, Maille technique
- Sièges avant électriques, chauffants, massants
- Siège conducteur AGR
- Volant chauffant
JANTES ET ROUES
Kit de dépannage pneumatique
- Compresseur 12 V avec cartouche de produit de colmatage
MUTIMEDIA ET NAVIGATION
Système Hi-Fi premium Focal 10 haut-parleurs
Recharge smartphone sans fil (par induction)
SPÉCIFICITÉS HYBRIDE RECHARGEABLE
Jantes alliage 20 pouces diamantées
- "Monolithe" biton Noir Onyx mat, inserts Noir Onyx brillant
Chargeur embarqué monophasé 7,4 kW