Le SUV intermédiaire Zeekr 7X fait son entrée sur les routes françaises

La marque chinoise de mobilité électrique Zeekr (marque automobile
et de technologies du groupe Geely Auto
) accélère son expansion européenne avec son lancement en France.
Tous les modèles Zeekr sont conçus au centre de design global de la marque, à Göteborg, en Suède, et reposent sur l'architecture Sustainable Experience Architecture (SEA) de Geely.
A partir du 2 avril, le SUV de taille intermédiaire Zeekr 7X
(marque automobile du groupe Geely Auto) est disponible en France, marquant la poursuite de l'expansion de la marque chinoise en Europe, après les lancements des marchés italien, espagnol et portugais, plus tôt cette année.
La France bénéficie d'un intérêt croissant pour les véhicules électriques
, avec 1 voiture neuve
sur 4 étant électrique (Données d'immatriculation 2026) et environ 2 millions de véhicules électriques en circulation sur les routes françaises (Données d'immatriculation), renforçant la position de la France comme moteur clé de l'avenir électrique de l'Europe.
Le marché français est l'un des marchés de véhicules électriques à la croissance la plus rapide en Europe.
Le lancement du SUV de taille intermédiaire Zeekr 7X intervient dans un contexte d'adoption accélérée des véhicules électriques en France, les données récentes mettant en évidence une forte croissance de la demande et une dynamique croissante à mesure que les consommateurs se tournent vers une mobilité électrifiée.
Les véhicules électriques représentent environ un quart des immatriculations de voitures neuves
(Données d'immatriculation 2026) en France, avec un tournant notable au dernier trimestre 2025 où les immatriculations de véhicules électriques ont dépassé pour la première fois celles des moteurs à essence.
Les conducteurs
français de véhicules électriques afficheraient également des niveaux de satisfaction record (98 %), soulignant le rapport qualité-prix comme un facteur déterminant pour une adoption accélérée des véhicules électriques.
Le prix
du SUV intermédiaire Zeekr 7X débutent à partir de 52 990 euros
.Les prix du Zeekr 7X:
Core RWD: 52 990 €
Long Range RWD: 55 990 €
Privilege AWD: 62 990 €Les principales caractéristiques du Zeekr 7X:Core RWD
Chaîne cinématique: Propulsion
Puissance: 310 kW/416 ch
Vitesse de pointe: 210 km/h
Accélération 0-100 km/h: 6.0 secondes
Taille de la batterie: 75 kWh
Autonomie: 480 km
Capacité de charge rapide DC (kW): 480
Chargement rapide DC (Données constructeur): 10-80 % en 13 minutesLong Range RWD
Chaîne cinématique: Propulsion
Puissance: 310 kW/416 ch
Vitesse de pointe: 210 km/h
Accélération 0-100 km/h: 6.0 secondes
Taille de la batterie: 100 kWh
Autonomie: 623 km
Capacité de charge rapide DC (kW): 480
Chargement rapide DC (Données constructeur): 10-80 % en 16 minutesPrivilege AWD
Chaîne cinématique: Transmission intégrale
Puissance: 475 kW/646 ch
Vitesse de pointe: 210 km/h
Accélération 0-100 km/h: 3.8 secondes
Taille de la batterie: 100 kWh
Autonomie: 543 km
Capacité de charge rapide DC (kW): 480
Chargement rapide DC (Données constructeur): 10-80 % en 16 minutesLes dimensions extérieures:
Longueur: 4 787 mm
Largeur y compris rétroviseurs: 2 100 mm
Hauteur: 1 650 mm
Empattement: 2 900 mmLes principaux équipements de série:Core RWD
Écran central mini
-LED de 16 pouces (3,5K)
Combiné d'instruments HD LCD 13 pouces
Application connectée : Mises à jour OTA, Zeekr GPT, Zeekr Places
Zeekr Assisted Drive : Fonctions de stationnement, de sécurité et de conduite
Prêt pour le V2L
Feux avant à LED matriciels
Sellerie tissus Black Bermuda Slope
Toit panoramique avec pare-soleil électriqueLong Range RWD
Principales caractéristiques (en plus du Core RWD)
Volant en cuir à réglage électrique 4 directions avec mémoire
Rétroviseur intérieur à gradation automatique (côté conducteur)Privilege AWD
Principales caractéristiques (en plus de Long Range RWD)
Mode de conduite : 6, y compris tout-terrain
Suspension pneumatique active avec contrôle continu des amortisseurs CDC
Toit et aileron arrière de couleur noire contrastée
Freinage : disque de frein et étriers fixes à 4 pistons (avant), étriers peints en orange
Sellerie cuir perforé (Nappa & PU) Charcoal Black
Les premiers points de vente ouvriront à Aix-en-Provence, suivis d'un déploiement dans des villes clés telles que Paris et sa région, Lyon, Fréjus, Saint-Étienne et Rennes, avec des plans visant à développer un réseau national et à établir une forte présence sur l'ensemble du territoire.
Les premières livraisons clients sont prévues à partir de mai 2026.
Le SUV intermédiaire Zeekr 7X bénéficie d'une garantie de 10 ans limitée à 200 000 km.Les différentes garanties:
Garantie de la batterie haute tension: 8 ans
Garantie de la peinture: 4 ans
Garantie anticorrosion: 12 ans
Assistance routière
: 3 ans
Depuis le début des livraisons en octobre 2021, Zeekr a livré plus de 650 000 véhicules électriques dans le monde à ce jour.
La marque Zeekr développe ses propres technologies de batteries, systèmes de gestion de batterie, technologies de moteurs électriques ainsi que sa chaîne d'approvisionnement pour véhicules électriques.
Zeekr Europe est présent en Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Grèce, Croatie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal.
Lothar Schupet, CEO de Zeekr Europe, a déclaré : « La France est un marché clé dans notre stratégie d'expansion européenne. Face à une demande croissante pour les véhicules électriques premium, nous sommes convaincus que notre approche — combinant un savoir-faire innovant, des technologies de pointe et des performances enthousiasmantes — saura séduire les clients français. »