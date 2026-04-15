Le grand SUV MGS9 hybride rechargeable offre sept places sur trois rangées de sièges

Le SUV sept places hybride rechargeable MGS9
à trois rangées de sièges propose une modularité complète pour les familles.
Grâce à sa configuration modulable de deux à sept places
, le MGS9 s'adapte à tous les usages, qu'il s'agisse des trajets du quotidien, des départs en vacances ou des déplacements à plusieurs. La conception permet de transformer le MGS9 l'habitacle selon les besoins. Avec ses 4,98 mètres de long
et 2,92 mètres d'empattement, l'espace
à bord est particulièrement généreux.
Le SUV sept places MG offre plus de 1 000 litres d'espace pour les bagages
, les animaux de compagnie, les poussettes ou tout ce que la vie familiale exige, lorsque les sièges de la troisième rangée sont rabattus.
Lorsque les sept sièges sont utilisés, un espace de 332 litres reste disponible.
Dans sa version hybride rechargeable, le MGS9 PHEV s'appuie sur la chaîne de traction hybride rechargeable de MG, déjà utilisée sur le MG EHS.
Le MGS9 PHEV hybride rechargeable
associe un moteur essence turbo de 1.5 litre de 143 ch (105 kW), à un moteur électrique de 231 ch (170 kW) alimenté par une batterie haute tension de 24,7 kWh offrant jusqu'à 100 km d'autonomie en mode électrique (selon le cycle WLTP).
Ces caractéristiques
permettent d'effectuer la majorité des trajets quotidiens en mode électrique, tout en conservant la liberté des longs voyages grâce à la motorisation hybride.
La boîte à un seul rapport, directement intégrée au bloc moteur, offre deux avantages: un confort accru grâce à une meilleure insonorisation à basse vitesse et une fluidité optimisée dans la dynamique du véhicule et une efficience renforcée, avec moins d'éléments entraînés par le système technologique.
Grâce à un moteur « galette » avec embrayage multidisque, le moteur du MGS9 PHEV bénéficie d'un meilleur refroidissement et génère moins de bruit, car il comporte moins de pièces à entraîner, donc moins de frottements.
Le moteur est légèrement plus lourd, mais cela permet d'économiser des pignons et des étapes mécaniques, assurant ainsi une transition d'un mode électrique à un mode hybride sans à-coups.
La puissance combiné du système hybride
rechargeable atteint 299 ch
(220kW) .
Le MGS9 PHEV offre un niveau d'équipement complet comprenant une sellerie simili cuir, un toit panoramique, des sièges chauffants, ventilés et massants, ainsi qu'une climatisation tri-zone.
Le MGS9 PHEV a obtenu la note
maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP
, notamment grâce à l'utilisation étendue d'acier à haute résistance et à la présence de jusqu'à 16 technologies avancées d'aide à la conduite
.
Le SUV sept places hybride rechargeable MGS9 PHEV constitue une offre compétitive dans le segment des grands SUV.
Le grand SUV polyvalent hybride rechargeable MGS9 PHEV est disponible dans les 199 points de vente et d'entretien MG Motor France.
Le grand SUV hybride rechargeable MGS9 PHEV démarre à partir de 39 990 euros
.
Dès la finition Comfort
, le modèle intègre de série une dotation particulièrement complète comprenant notamment un double écran numérique de 12,3 pouces, un système connecté iSMART, une caméra 360°, une climatisation automatique tri-zone, un toit panoramique ouvrant ainsi que des sièges chauffants et des jantes alliage de 20 pouces. La connectivité Apple CarPlay et Android Auto
sans fil est également incluse sur le premier niveau de finition.
La version Premium
, affichée à partir de 41 990 euros
, vient enrichir cette base déjà très complète avec des équipements
à forte valeur ajoutée, tels que des sièges ventilés et massants, un système audio Bose, un hayon électrique avec ouverture mains libres ou encore des rétroviseurs à mémoire. Les principaux équipements (liste non exhaustive):COMFORT
MG Pilot Custom
MG Pilot (ACC, ICA, LKA, BSD, RTA, LCA, DOW)
Siège conducteur à réglages électrique dans 8 directions à mémoire et accès facile
Siège passager à réglages électriques dans 6 directions
3ème rangée de sièges configuration 7 places
Sièges avant chauffants (3 niveaux)
Volant multifonction en similicuir
Banquette rabattable 60/40 de la 2ème rangée
Climatisation automatique tri-zone avec bouches d'aération arrière
Toit panoramique ouvrant en verre avec store électrique
Système V2L (Vehicle to Load)
Sélection des modes de conduite physique
Câble de recharge Type 2 Mode 3
Eclairage d'ambiance
Hayon électrique
2 prises électriques 12 V (1 sur la console avant, 1 dans le coffre)
8 haut-parleurs
Radio AM/FM/DAB plus
Compteur numérique 12,3 pouces
Ecran tactile 12,3 pouces
Système iSmart avec commandes à distance du véhicule et fonctions connectées
Système de navigation
5 ports USB
Apple CarPlay/Android Auto sans fil
Caméra 360°
2 prises isofix sur la 2ème rangée
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central
Jantes alliage 20 pouces (245/50 R20)
Vitres arrière surteintées jusqu'à la 3ème rangéePREMIUM
Equipements Comfort plus:
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement automatique et mémoire
Chargeur à induction
Système audio Bose à 12 haut-parleurs
Phares antibrouillards avant
Sièges en similicuir noir
Siège conducteur avec réglage électrique du support lombaire (4 niveaux)
Sièges avant chauffants (3 niveaux), ventilés (1 niveau) et massant (3 niveaux)
Rétroviseur sans cadre à atténuation automatique
Hayon électrique avec pédale virtuelle