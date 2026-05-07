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La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile

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La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud dispose d'un toit ouvrant en toile

La Renault 4 E-Tech Electric se décline dans une version découvrable baptisée « Plein Sud ».

Le nom Plein Sud fait référence à la version Plein Air de la Renault 4 originelle, totalement découverte, qui avait fait tomber les portes, le toit et le hayon au profit d'une petite capote toute simple.

Sans aller jusqu'à cette radicalité, la version Plein Sud de la Renault 4 E-Tech Electric dispose d'un toit ouvrant électrique en toile de couleur noire. S'ouvrant électriquement sur 92 centimètres de longueur et 80 centimètres de largeur, le toit en toile permet aussi bien aux passagers avant qu'aux passagers arrière de voyager dans un esprit « plein air » cheveux au vent.

Les barres de toit disparaissent pour maximiser la surface d'ouverture, tandis que l'antenne est intégrée dans la lunette arrière.

Le véhicule ayant été pensé dès le début avec un toit en toile, celui-ci n'impacte aucune de ses caractéristiques majeures de manière marquée. La garde au toit reste quasiment inchangée : 906 mm à l'avant et 813 mm à l'arrière contre respectivement 886 et 853 mm par rapport à la version à toit classique.

Les éléments de structure du toit , conçus avec le savoir-faire de Webasto et Haartz, ont la particularité d'être faits en matière plastique, plutôt que métallique.

Le tissu se rétracte en faisant trois plis au lieu de quatre. Des choix qui réduisent le poids de l'ensemble au profit d'une meilleure efficience. L'acoustique a été optimisée aussi bien toit fermé avec l'épaisseur du tissu que toit ouvert, grâce à un déflecteur qui s'active pour réduire le bruit extérieur lors des phases de roulage.

Activé par bouton (sur la clé ou près du rétroviseur intérieur) ou à la voix via la commande vocale de l'avatar Reno, le toit en toile de Renault 4 E-Tech electric Plein Sud s'ouvre en de multiples positions intermédiaires.

Les prix de la Renault 4 E-Tech electric Plein Sud:

Techno: 37 290 €

Iconic: 39 290 €

Eric Houguet, écrit le 07/05/2026

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