Le SUV électrique à transmission intégrale Volvo EX60 peut parcourir jusqu'à 810 km avec une charge

Le SUV électrique de taille intermédiaire Volvo EX60 redéfinit les standards de la catégorie en termes d'autonomie électrique et de vitesse de recharge.



Design extérieur scandinave fonctionnel



Le Volvo EX60 pousse les principes de design scandinave Volvo dans une ère entièrement électrique. Il combine un extérieur affirmé et efficace avec des matériaux naturels à l'intérieur.



Un avant bas, une ligne de toit fuyante et des flancs de carrosserie effilés améliorent l'efficacité aérodynamique globale.



Aérodynamique



L'EX60 fend l'air avec un coefficient de traînée de 0,26, contribuant à son autonomie.



Dimensions extérieures



Le Volvo EX60 est long de 4 800 mm, large de 1 899 mm et haut de 1 635 mm.



Espace intérieur



L'empattement long (2 970 mm) et le plancher plat créent de l'espace pour les jambes à l'arrière, ainsi qu'un grand compartiment à bagages (523 litres) et divers rangements pour les effets personnels.



Motorisations



L'EX60 est disponible avec trois variantes de motorisations différentes: P6 (374 ch / 275 kW), P10 AWD (510 ch / 375 kW) et P12 AWD (680 ch / 500 kW).



Le Volvo EX60 P6 (374 ch / 275 kW) développe un couple maximal de 480 Nm.



Le Volvo EX60 P10 AWD (510 ch / 375 kW) développe un couple maximal de 710 Nm.



Le Volvo EX60 P12 AWD (680 ch / 500 kW) développe un couple maximal de 790 Nm.



Performances



Le Volvo EX60 P6 (374 ch / 275 kW) de 2 189 kg atteint une vitesse de pointe limitée à 180 km/h. L'accélération de zéro 0 à 100 km/h est réglée en 5,9 secondes.



Le Volvo EX60 P10 AWD (510 ch / 375 kW) de 2 350 kg atteint une vitesse de pointe limitée à 180 km/h. L'accélération de zéro 0 à 100 km/h est réglée en 4,6 secondes.



Le Volvo EX60 P12 AWD (680 ch / 500 kW) de 2 405 kg atteint une vitesse de pointe limitée à 180 km/h. L'accélération de zéro 0 à 100 km/h est réglée en 3,9 secondes.



Batteries



L'EX60 est disponible avec trois variantes de batteries différentes:



- Nickel Manganèse Cobalt: 83 kWh (capacité nominale) / 80 kWh (capacité utile)

- Nickel Manganèse Cobalt: 95 kWh (capacité nominale) / 91 kWh (capacité utile)

- Nickel Manganèse Cobalt: 117 kWh (capacité nominale) / 112 kWh (capacité utile)



Au total, l'EX60 électrique est disponible en sept variantes motorisations/batteries.



Consommation



La consommation électrique mixte WLTP atteint 14,7 kWh/100 km (P6), 15,7 kWh/100 km (P10 AWD) et 16 kWh/100 km (P12 AWD).



Autonomie



La variante P6 Electric à propulsion offre jusqu'à 611 km d'autonomie WLTP. La P10 AWD Electric affiche une autonomie allant jusqu'à 660 km, tandis que la variante P12 AWD Electric à transmission intégrale offre une autonomie allant jusqu'à 810 km.



Puissance du chargeur embarqué





P6 P10 AWD P12 AWD Puissance du chargeur embarqué 22 kW 22 kW 22 kW



Temps de recharge en courant alternatif de 0 % à 100 %







P6 P10 AWD P12 AWD Prise domestique Monophasé 10 A 41 h 47 h 55 h Borne de recharge de 11 kW Triphasé 16 A 8 h 9 h 12 h

Puissance de recharge en courant continu



La puissance de recharge de l'EX60 atteint jusqu'à 370 kW.





Puissance de recharge maximale P6 P10 AWD P12 AWD Sur une borne électrique en 800 V 320 kW 370 kW 370 kW Sur une borne électrique en 400 V 120 kW 120 kW 150 kW



Temps de recharge en courant continu de 10 % à 80 %



L'EX60 peut recharger jusqu'à 340 km d'autonomie en dix minutes lorsqu'il utilise une borne de recharge rapide de 400 kW.





Temps de charge de 10 % à 80 % P6 P10 AWD P12 AWD Sur une borne électrique d'une puissance de 400 kW NC 16 min 19 min Sur une borne électrique d'une puissance de 350 kW 16 min 16 min 19 min Sur une borne électrique d'une puissance de 150 kW 26 min 28 min NC



Architecture



Le Volvo EX60 est construit sur la nouvelle architecture de véhicule électrique de Volvo (SPA3) et propulsé par le système central HuginCore de Volvo.



La technologie cell-to-body, les moteurs électriques de nouvelle génération, une nouvelle conception de cellule de batterie et le méga-casting contribuent à améliorer l'efficacité énergétique et l'autonomie de la batterie haute tension, tout en réduisant le poids, compris néanmoins entre 2,2 et 2,4 tonnes selon les versions.



Système central HuginCore de Volvo



Le Volvo EX60 est propulsé par la dernière itération du système central HuginCore de Volvo. Le développement technologique combine le développement interne et la collaboration avec des leaders technologiques tels que Google, NVIDIA et Qualcomm Technologies.



Sécurité



Au cœur de la structure de sécurité de l'EX60 se trouve la cage de sécurité, renforcée avec de l'acier au bore.



À l'intérieur, des systèmes de retenue de pointe travaillent ensemble pour offrir une protection optimale.



La ceinture de sécurité multi-adaptative de Volvo, une première mondiale, offrira une protection plus intelligente et personnalisée aux passagers avant.



Grâce au système HuginCore, le Volvo EX60 évalue constamment le monde autour de la voiture grâce à son vaste éventail de capteurs. Le résultat est une voiture avec une compréhension claire et précise de son environnement.



Système d'infodivertissement



Les écrans du système d'infodivertissement répondent rapidement et les cartes se chargent instantanément, tandis que l'UX offre un accès plus rapide aux fonctions clés.



Assistant IA



L'EX60 est lancée avec Gemini, l'assistant IA de Google. Gemini est intégré à la voiture et permet d'avoir des conversations naturelles et personnalisées sans avoir à mémoriser de commandes spécifiques.



Mises à jour régulières à distance (OTA)



Le Volvo EX60 est conçu pour s'améliorer avec le temps. Il bénéficiera de mises à jour régulières à distance (OTA), ce qui signifie que la voiture deviendra meilleure au fil du temps.



Production



La production a débuté ce printemps dans l'usine Volvo Cars en Suède.



Commercialisation



L'EX60 sera commercialisé sur les marchés européens et aux États-Unis.



Les livraisons des variantes P6 à propulsion et P10 AWD du véhicule familial à cinq places commenceront au cours de l'été 2026, la P12 AWD suivant peu après.



Garantie



Le Volvo EX60 électrique est livré avec une garantie de 10 ans sur la batterie.



Prix



Le Volvo EX60 électrique démarre à partir de 66 500 euros (P6 275 kW 83 kWh Plus).



Les prix du Volvo EX60:



P6 275 kW 83 kWh Plus: 66 500 €

P6 275 kW 83 kWh Ultra: 73 400 €

P10 AWD 375 kW 95 kWh Plus: 69 500 €

P10 AWD 375 kW 95 kWh Ultra: 76 400 €

P12 AWD 500 kW 117 kWh Plus: 75 500 €

P12 AWD 500 kW 117 kWh Ultra: 82 400 €



Equipements



FINITION PLUS



SÉCURITÉ



Safe Space Technology composé de 5 caméras, 5 radars et 12 capteurs ultrasons

Ceintures de sécurité avant multi-adaptative

Alerte à l'ouverture d'une portière

Système de compréhension du conducteur

Assistance à l'arrêt d'urgence et appel de sécurité

Cage de sécurité de la batterie

Aide à l'évitement et à l'atténuation des collisions

Alerte de franchissement de ligne

Aide au maintien dans la voie (fonctionne entre 50 km/h et 140 km/h)

Assistance anti-sortie de route (fonctionne entre 60 km/h et 140 km/h)

Assistance aux intersections

Aide à l'évitement des piétons et cyclistes

Alerte et atténuation de collision arrière

Alerte trafic en marche arrière

Système de détection des occupants

Surveillance anti-angle mort Blis

Détection des panneaux de signalisation

Système de sécurité connectée incluant les alertes anticipées de route glissante et de feux de détresse

Système d'adaptation intelligente de la vitesse (à partir de 20 km/h)

Plateforme de calcul central NVidia Orin X

Caméra de recul

Radars de stationnement avant, arrière et latéraux

Régulateur adaptatif de vitesse et de distance (ACC)

Colonne de direction réglable électriquement

Airbag genoux pour le conducteur

Airbags rideaux gonflables

Airbags latéraux avant

Protection contres les collisions latérales SIPS

Système de protection contre le coup du lapin

Commutateur de désactivation de l'airbag du passager avant

Système intelligent d'information du conducteur IDIS

Préparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)

Prétensionneur de ceinture de sécurité

Freins à disque 17 pouces à l'avant et à l'arrière (motorisation P6)

Détecteur de pluie

Alarme

Verrouillage centralisé

Verrouillage de sécurité enfant aux portes arrière

Préparation pour éthylotest antidémarrage

Trousse de premiers secours et triangle de pré signalisation

Indicateur de perte de pression des pneus TPMS

Kit anticrevaison



RECHARGE



Batterie Lithium-ion haute-tension 800V. Compatible avec les infrastructures de recharge en 400V.

Puissance de charge maximale

En courant alternatif, jusqu'à 22 kW. Chargeur embarqué de 22 kW.

En courant continu, jusqu'à 320 kW (P6) et 370 kW (P10 AWD et P12 AWD).

Logiciel d'optimisation de recharge Breathe

Fonctionnalité Plug & Charge

Recharge bidirectionnelle: V2H, V2G ou V2L. Nécéssite un adaptateur V2L pour les appareils et une borne de recharge bidirectionnelle pour les usages V2H et V2G. Fonctionnalité non disponible au lancement, déployée ultérieurement.

Passeport de batterie

Pompe à chaleur

Conduite à une pédale

Câble de recharge Type 2 Mode 3 de 32A en triphasé. Pour un usage sur borne de recharge.



CONFORT



Châssis confort avec amortissement piloté (uniquement avec motorisation P6)

Châssis actif (uniquement avec motorisations 4 roues motrices : P10 AWD et P12 AWD)

Climatisation automatique tri-zone

Chauffage de l'air haute tension pour une chaleur plus rapide et économe en énergie

Système de purificateur d'air avec indication de la qualité de l'air et pré-nettoyage de l'habitacle à distance

Capteur d'humidité

Toit panoramique

Vitres latérales et arrière en verre trempé

Balais d'essuie-glace avec gicleurs de lave-glace intégrés

Ouverture des portes et du coffre sans clé (Keyless) avec la clé numérique

Coffre à hayon électrique à ouverture et fermeture mains libres

Cache-bagages pour coffre

Plancher du coffre avec ouverture en deux parties (60/40)

Coffre à l'avant de 52 litres



LIGNE EXTÉRIEURE



Lame avant active

Rétroviseurs extérieurs électriques sans contour

Poignées de porte profilées avec capteur capacitif, ouverture électrique et éclairage LED

Pare-chocs et bas de porte avec inserts Chrome

Projecteurs LED Matrix 15 segments

Éclairage de sol intelligent autour du véhicule (en dessous de 10 km/h)

Jantes alliage 20 pouces 5 branches Noir Mat/Diamant



LIGNE INTÉRIEURE



5 sièges individuels

Sellerie Nordico Anthracite

Sièges avant à réglages électriques avec fonction mémoire

Sièges avant chauffants (3 niveaux d'intensité)

Supports lombaires des sièges avant (2 positions)

Assise des sièges avant extensible manuellement

Appuie-têtes arrière rabattables électriquement

Dossier des sièges arrière inclinable électriquement

Deuxième rangée rabattable d'une simple pression sur un bouton

Rétroviseurs intérieur et conducteur avec fonction anti-éblouissement automatique

Tapis de sol haute qualité

Éclairage intérieur haut de gamme, personnalisable selon 6 ambiances différentes

Volant en Nordico coloris Anthracite



CONNECTIVITÉ



Écran central paysage 15 pouces

Écran conducteur 11,4 pouces

Système audio Bose Premium Sound

Infodivertissement Volvo Car UX avec services Google

Volvo Car Connect Plus : 4 ans de données internet (connexion internet 5G selon le réseau mobile disponible)

Clé numérique pour smartphone disponible uniquement sur les smartphones disposant de la technologie UWB (Ultra-wideband)

Deux cartes NFC pour accès

Mise à jour du véhicule à distance (Over The Air ou OTA)

Connexion Bluetooth®

Radio numérique terrestre DAB plus

Apple CarPlay sans fil et Android auto sans fil

Application Volvo Cars sur smartphone iOS et Android

Chargeur de téléphone par induction

4 ports USB type-C (2 à chaque rangée)



FINITION ULTRA



ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À LA FINITION PLUS



Système audio premium Bowers & Wilkins

Projecteurs LED Pixel haute-définition

Lave-phares à haute pression

Toit panoramique opacifiant

Vitres latérales et arrière feuilletées

Sellerie Nordico coloris Anthracite

Sièges avant perforés / ventilés

Réglage électrique des supports lombaires (4 positions) (indisponible avec la sellerie Laine mélangée W3A0)

Caméra 360° avec vue 3D

Jantes alliage 21 pouces 5 branches Noir Laqué/Diamant



Liens vidéos:



Volvo EX60 électrique (Statique)



Volvo EX60 électrique (Dynamique)