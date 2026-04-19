La routière japonaise Lexus ES de huitième génération se convertit à l'électrique

La berline routière Lexus ES de huitième génération a été conçue selon le concept « Experience Elegant & Electrified Sedan » intégrant de nouvelles options technologiques, un confort de première classe à bord, une connectivité enrichissante et une sécurité avancés. Les caractéristiques reconnues de l'ES en termes de confort, de comportement routier et de silence de fonctionnement ont été améliorées.



La commercialisation de la berline ES renforce la stratégie multi-technologies de Lexus en étant disponible en motorisations électrique à batterie et hybride auto-rechargeable.



La Lexus ES propose plusieurs puissances différentes ainsi que le choix entre traction avant et transmission intégrale.



La berline routière ES de huitième génération est plus grande que sa devancière dans toutes ses dimensions. Les caractéristiques techniques en matière d'habitabilité, de confort et de qualité la rapproche des modèles du segment F.



La berline routière ES a été développée selon le concept de design Lexus : Clean Tech x Elegance.



L'élégance caractéristique des générations successives d'ES a été encore affinée pour ce tout nouveau modèle afin d'offrir une esthétique simple et épurée.



Le développement de la berline routière ES a été réalisé au centre technique Lexus de Shimoyama, au Japon.



Depuis le lancement de la première génération en 1989, la berline routière ES est un modèle incontournable de la gamme Lexus. L'ES est un modèle phare de Lexus en Amérique du Nord et en Asie depuis plus de trois décennies. Son arrivée en Europe est plus récente. Elle a été lancée sur les marchés d'Europe de l'Est avec la sixième génération de ce modèle en 2010, et en France avec le modèle actuel en 2018.



DESIGN EXTERIEUR



Le style extérieur est caractérisé par l'alliance du design fuselé emblématique de Lexus et d'une approche esthétique minimaliste, exprimant la vision de Lexus pour le design de véhicules électriques de nouvelle génération.



La voiture Lexus arbore une carrosserie évoquant la puissance électrique. La hauteur, la largeur et la longueur ont été calculées pour créer des proportions spectaculaires. Le positionnement des roues a été ajusté au millimètre près pour obtenir une posture large et basse.



L'avant de la voiture Lexus suit une forme précise qui s'étend de la calandre jusqu'au capot. La forme fuselée part de la partie inférieure pour embrasser les ailes horizontales, conférant à l'ES une allure puissante. Les modèles hybrides sont dotés d'une calandre avec des ouvertures sur la partie supérieure pour le refroidissement.



La signature lumineuse avant en double L devient un nouveau symbole Lexus à l'ère de l'électrification. L'association de feux de jour en L orientés vers l'intérieur et de clignotants en L orientés vers l'extérieur confère à la voiture une identité lumineuse Lexus distinctive.



Le profil dynamique de la Lexus ES donne une sensation de stabilité avec un centre de gravité bas.



La silhouette fluide, dans laquelle le coffre s'intègre, se rétrécit nettement vers l'arrière. Elle contraste avec la partie inférieure de la carrosserie, caractérisée par un mélange de surfaces planes et sculptées, et des épaules aux contours aérodynamiques.



En partie arrière, une ligne sculptée part des roues arrière et s'étend jusqu'au coffre.



L'habitacle effilé accentue le centre de gravité bas, conférant à la voiture une allure athlétique.



La berline ES reçoit des feux arrière en forme de L qui donnent au modèle une identité Lexus.



Un bandeau lumineux s'harmonise avec le logo Lexus illuminé et intègre les feux arrière et stop. Les autres feux sont déplacés vers les bords extérieurs. Cette implantation souligne la largeur de la voiture et met en valeur son profil arrière sculpté.



DIMENSIONS



La berline routière Lexus est longue de 5 140 mm, large de 1 920 mm et haute de 1 555 mm en hybride (1 560 mm en électrique). L'empattement flirte avec les 3 000 mm (2 950 mm).



HABITACLE



Un habitacle spacieux épuré



Lexus a conçu l'intérieur de l'ES en supprimant les détails superflus pour créer un espace épuré.



La partie supérieure de l'habitacle est largement ouverte pour une meilleure vision vers l'extérieur, tandis que la partie inférieure enveloppe les passagers.



Les sièges surélevés facilitent l'entrée et la sortie du véhicule.



L'accès aux places arrière est facilité par la hauteur du pavillon.



Les places arrière peuvent être équipées de sièges inclinables, et le siège derrière le passager avant peut bénéficier d'un repose-jambes pour une expérience exclusive avec chauffeur.



Le siège passager avant est rabattable vers l'avant pour maximiser l'espace aux jambes à l'arrière.



La stratification de bambou utilise des techniques d'impression et une technologie de transmission de la lumière sophistiquées pour créer un effet d'éclairage de surface qui s'harmonise avec l'éclairage d'ambiance de l'habitacle. Le gaufrage du cuir synthétique produit un motif en relief qui, combiné à l'éclairage d'ambiance, crée une esthétique épurée. La qualité sonore tridimensionnelle est améliorée par le positionnement des haut-parleurs du système audio Mark Levinson Surround Sound System.



Le poste de conduite est conçu selon le principe Tazuna de Lexus, concentrant l'attention du conducteur sur la route grâce à une disposition des commandes et des sources d'information qui leur permet d'être actionnées et reconnues d'un simple mouvement de la main et de l'œil.



La partie supérieure du poste de conduite est ouverte vers l'extérieur pour maximiser le champ de vision du conducteur.



Le combiné d'instruments est constitué d'un écran digital de 12,3 pouces avec une forme asymétrique qui permet d'abaisser sa visière supérieure.



La qualité des matériaux est soulignée par des éléments souples imitant le cuir et des effets d'éclairage dynamiques.



Un habitacle confortable



Les sièges avant ont été dessinés pour aider le conducteur à conserver une position confortable permettant de réagir intuitivement au comportement du véhicule. Le soutien au niveau des omoplates réduit la tension musculaire lors du braquage, tandis que le dossier épouse délicatement le corps.



Le niveau sonore a été réduit grâce à des joints de portes optimisés et à l'utilisation de verre à haute isolation phonique pour les vitres avant.



Le concept de commandes « Hidden Tech » affiche un design minimaliste qui s'intègre à l'habitacle. Lorsque le moteur est éteint, les commandes sont invisibles sous la garniture du tableau de bord ; lorsque le conducteur démarre, elles s'illuminent et se dévoilent. Tout en bénéficiant de l'esthétique discrète d'un écran, les interrupteurs offrent un retour tactile agréable à l'usage.



MOTORISATIONS ELECTRIQUES



Lexus ES 350e électrique



La Lexus ES 350e électrique à traction avant développe une puissance de 224 ch / 165 kW et un couple de 269 Nm. Le modèle exploite le potentiel de la nouvelle plateforme Lexus Global Architecture-K, notamment les nouveaux eAxles intégrant le calculateur de puissance et l'ensemble boîte-pont. La batterie haute capacité est située sous le plancher, contribuant à abaisser le centre de gravité du véhicule.



Lexus ES 500e électrique



La Lexus ES 500e électrique à transmission intégrale développe une puissance de 343 ch / 252 kW (données provisoires). Le modèle exploite le potentiel de la nouvelle plateforme Lexus Global Architecture-K, notamment les nouveaux eAxles intégrant le calculateur de puissance et l'ensemble boîte-pont. La batterie haute capacité est située sous le plancher, contribuant à abaisser le centre de gravité du véhicule. L'ES 500e est équipée de la transmission intégrale électrique intelligente Direct4 de Lexus. Celle-ci ajuste en permanence la répartition du couple entre les quatre roues en fonction des sollicitations du conducteur et des conditions de circulation. Cette répartition peut varier de 100:0 à 0:100, en fonction des données issues des capteurs surveillant l'accélération, la vitesse des roues et l'angle de braquage. Le système offre une tenue de route efficace.



PERFORMANCES



La Lexus ES 350e (2 695 kg) atteint une vitesse maximale de 160 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h en 8,0 secondes.



BATTERIE HAUTE TENSION



La Lexus ES 350e embarque une batterie Lithium-ion d'une capacité brute de 77 kWh).



CONSOMMATION



La Lexus ES 350e affiche une consommation en cycle mixte de 14,6 kWh/100 km.



AUTONOMIE ÉLECTRIQUE



L'autonomie électrique en cycle mixte de la Lexus ES 350e atteint 581 km.



RECHARGE



La puissance de chargement maximale est de 22 kW en courant alternatif et de 150 kW en courant continu.



La durée de chargement de 10 - 100 % est de 04 h 00 sur une borne de 22 kW et de 0 h 28 (10 - 80 %) sur une borne rapide de 150 kW.



COMPORTEMENT ROUTIER



Lexus Driving Signature



L'objectif de Lexus est d'offrir la Lexus Driving Signature : confort, confiance et contrôle pour le conducteur à tout moment.



Lexus a augmenté la rigidité des parties avant et arrière et du plancher de la ES. Ces mesures minimisent les vibrations et contribuent à offrir une direction plus précise, ainsi que des accélérations et des freinages progressifs.



Plateforme Lexus Global Architecture-K



La ES est construite sur la plateforme Lexus Global Architecture-K repensée pour accueillir des motorisations hybrides auto-rechargeables et électriques. À partir de cette plateforme, la structure du véhicule a été retravaillée, ce qui a permis d'augmenter la longueur de 165 mm et l'empattement de 80 mm par rapport au modèle précédent. Les voies avant et arrière ont été allongées de 64 mm et 82 mm. La distance entre les sièges avant et arrière a été allongée de 77 mm pour atteindre 1 102 mm, permettant ainsi de créer un habitacle plus spacieux. Les sièges surélevés facilitent l'entrée et la sortie du véhicule.



La suspension avant est de type MacPherson, tandis qu'à l'arrière, un système multi bras est utilisé.



Des mesures ont été prises pour optimiser le confort de conduite, notamment l'optimisation des bagues des bras de suspension afin d'obtenir une course plus fluide.



La direction utilise une crémaillère à démultiplication variable qui favorise la stabilité à haute vitesse, la réactivité en virage et la maniabilité à basse vitesse.



COCKPIT NUMÉRIQUE



La Lexus ES dispose d'un cockpit numérique qui intègre un combiné d'instruments de 12,3 pouces, un nouveau système multimédia LexusConnect de 14 pouces et l'application LexusLink plus.



Système de navigation LexusConnect



Grâce à l'affichage de la carte du système de navigation et des fonctions de sécurité avancées sur le combiné d'instruments, le conducteur peut suivre les instructions tout en restant concentré sur la route.



Le système de navigation LexusConnect des ES électriques 350e et 500e intègre les bornes de recharge à l'itinéraire. Il surveille en temps réel l'état de charge de la batterie et met automatiquement à jour les propositions de bornes de recharge sur le trajet.



Le système multimédia LexusConnect bénéficie de mises à jour logicielles à distance, permettant une amélioration constante des fonctionnalités.



Application pour smartphone LexusLink plus



L'application pour smartphone Lexus Link plus permet d'accéder simplement à deux solutions de recharge : le réseau Lexus Charging Network (Plus d'1 million de bornes en Europe) pour la recharge en déplacement et Lexus HomeCharge pour la recharge à domicile avec possibilité de définir les heures de démarrage et d'arrêt du système, permettant ainsi aux clients de profiter facilement des tarifs de l'énergie en heures creuses.



L'application LexusLink plus permet de s'abonner à des services connectés.



FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ AVANCÉES



La Lexus ES bénéficie des technologies et fonctionnalités du Lexus Safety System plus.



Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptative Cruise Control, ACC)



L'ACC intègre des données cartographiques pour faciliter la décélération à l'approche des panneaux stop, des ronds-points et des péages autoroutiers. Les données cartographiques permettent d'optimiser la décélération en virage, permettant d'adapter la vitesse à la route.



Sécurité pré-collision (Pre-Collision Safety, PCS)



La fonction de freinage automatique PCS a été étendue pour détecter et réagir à un plus large éventail de situations de conduite, y compris en prenant en compte les scooters électriques.



Moniteur de surveillance du conducteur (Driver Monitor System, DMS)



Une caméra montée au-dessus du volant surveille en permanence l'état du conducteur. Si elle détecte une perte de concentration due à la fatigue ou à un malaise, elle déclenche des alertes visuelles et sonores. La technologie permet de détecter l'utilisation du téléphone et les bâillements. Le dispositif est relié aux systèmes de sécurité active du véhicule. En cas d'absence de réaction du conducteur aux alertes, le véhicule peut être automatiquement immobilisé en douceur, feux de détresse allumés.



Système d'intervention en cas d'urgence liée au conducteur (Driver Emergency Response System)



Le système a été amélioré pour fonctionner aussi bien sur route que sur autoroute. S'il détecte un changement important de posture du conducteur, indiquant une difficulté à poursuivre la conduite, il active les feux de détresse et immobilise progressivement le véhicule sur sa voie de circulation. Il déverrouille automatiquement les portes et envoie une alerte aux services d'urgence via l'eCall.



Moniteur d'angle mort (Blind Spot Monitor, BSM)



Le BSM détecte les vélos et les motos circulant à côté du véhicule, contribuant ainsi à prévenir les accidents lors des virages à gauche et à droite.



Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Alert, LDA)



L'alerte de franchissement de ligne est capable de détecter les structures en bordure de route, telles que les poteaux électriques et les barrières de terre-plein central, contribuant à prévenir les franchissements de ligne involontaires. L'assistance au changement de voie (Lane Change Assist) et l'alerte de trafic transversal avant (Front Cross Traffic Alert) sont intégrées au pack Lexus Safety System plus de la Lexus ES.



Le modèle intègre l'assistance au changement de voie et l'alerte de trafic transversal avant au sein du pack Lexus Safety System plus.



Système de feux de route adaptatifs haute définition



Le système de feux de route adaptatifs haute définition offre un contrôle amélioré de l'éclairage, qui est réglable horizontalement et verticalement. Le découpage du faisceau lumineux est plus précis qu'avec le système AHS classique, permettant un meilleur éclairage des objets tels que les panneaux de signalisation.



PRIX



La Lexus ES électrique est proposée à partir de 67 200 euros (ES 350e Luxe).



ÉQUIPEMENTS ES 350e LUXE



EXTÉRIEUR



• Antenne type aileron de requin

• Calandre avant supérieure fermée

• Capteurs de stationnement avant et arrière intelligents avec détection arrière des piétons

• Chargeur embarqué CA 22 kW (triphasé) avec prise Type 2/ Mennekes (sur ES 350e)

• Chargeur rapide CC 150 kW avec prise CCS2

• Essuie-glaces à détecteur de pluie

• Feu antibrouillard arrière à LED

• Projecteurs avant LED à simple lentille

• Feux arrière à LED

• Feux de jour à LED

• Lave-phares haute pression

• Pare-brise acoustique et anti-UV

• Réglage automatique de la hauteur du faisceau

• Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, avec miroirs asphériques et fonction d'inclinaison en marche arrière

• Rétroviseur extérieur conducteur électrochromatique (atténuation automatique de la brillance)

• Système d'éclairage d'accueil

• Vitres latérales avant et arrière acoustiques et anti-UV

• Vitres latérales et lunette arrière surteintées



JANTES



• Jantes en alliage 19 pouces avec pneumatiques 235/55 R19



SÉCURITÉ ACTIVE ET DYNAMIQUE DE CONDUITE



• Assistance à la conduite proactive (PDA)

• Assistance au démarrage en côte (HAC)

• Avertisseur sonore piéton (AVAS)

• Electrified Program

• Feux de détresse automatiques (ARFHL)

• Feux de route automatiques (AHB)

• Moniteur d'angle mort (BSM) avec avertisseur de circulation arrière intelligent (RCTAB)

• Safe Exit Assist - assistant de sortie du véhicule (SEA)

• Sélecteur de mode de conduite Eco/Normal/Custom/Sport/Range

• Signalement de véhicule approchant par l'arrière (RVAI)

• Système de freinage d'urgence (EDSS)

• Système de freinage régénératif à plusieurs niveaux

• Système de surveillance d'attention du conducteur (Driver Monitor)

• Système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPWS)

• Systèmes de freinage, de stabilité, de direction et d'antipatinage

- ABS / BAS / EBD / ECB-R / EPB / EPS / TRC / VSC



SÉCURITÉ PASSIVE



• Airbag central avant

• Airbag de genoux conducteur et passager avant

• Airbags à 2 phases de déploiement conducteur et passager avant

• Airbags latéraux conducteur et passager avant

• Airbags rideaux

• Bouton de désactivation de l'airbag passager avant

• Point d'ancrage i-Size (places latérales arrière)

• Point d'ancrage Isofix (places latérales arrière)

• Prétensionneurs de ceintures de sécurité (places avant et latérales arrière)

• Rappel visuel et sonore de non bouclage des ceintures de sécurité



PROTECTION DU VÉHICULE



• Double verrouillage des portières

• Système antivol avec alarme sonore, dispositif d'immobilisation, capteur d'intrusion, capteur d'inclinaison et capteur de bris de vitre

• Système antivol Ultra Large Bande

• Verrouillage automatique des portières

• Verrouillage des portières à distance



SYSTÈME AUDIO, COMMUNICATION ET INFORMATION



• Caméra de recul

• Chargeur sans fil pour smartphone

• Combiné d'instrumentation haute définition 12,3 pouces

• Commandes au volant (audio / affichage / reconnaissance vocale / aides à la conduite)

• Connectivité audio et téléphonie mobile Bluetooth

• Console centrale avant avec 1 port HDMI

• Console centrale avant avec 3 ports USB de type C

• Console centrale arrière avec 2 ports USB de type C

• Contrôle actif du son

• Prise 12 V à l'avant

• Radio Numérique Terrestre (DAB)

• Services connectés standards Lexus Link plus

• Services connectés Connexion & Conduite Lexus Link plus

• Services connectés Sécurité Renforcée Lexus Link plus

• Système audio à 10 haut-parleurs

• Système d'appel d'urgence (eCall)

• Système multimédia LexusConnect :

- Apple CarPlay sans fil et Android Auto sans fil

- Écran central tactile 14 pouces

- Système de navigation embarquée LexusConnect

- Système de navigation LexusConnect via le cloud



CONFORT INTÉRIEUR ET PRATICITÉ



• Accès et sorties facilitées (siège conducteur)

• Chauffage radiant avant

• Climatisation automatique bi-zone avec technologie nanoe X, recirculation automatique, S-Flow et capteur d'humidité

• Commandes de contrôle dissimulées intégrées au tableau de bord

• Éclairage ambiant multicolore (64 couleurs)

• Garniture des portières en matériau synthétique Tahara

• Hayon électrique

• Insert de tableau de bord finition micro-géométrique

• Kit de réparation de pneus

• Palettes au volant

• Pare-brise chauffant

• Plaques de seuils de portes avant en acier avec logo Lexus

• Pompe à chaleur

• Rétroviseur intérieur électrochromatique (atténuation automatique de l'intensité lumineuse)

• Sellerie en matériau synthétique Tahara

• Siège conducteur, volant et rétroviseurs extérieurs à réglages mémorisables (3 présélections)

• Sièges avant avec soutien lombaire (2 positions)

• Sièges avant chauffants

• Sièges avant réglables électriquement

• Sièges avant ventilés

• Système d'accès et de démarrage sans clé (Smart Entry & Start)

• Système d'ouverture/fermeture électronique des portières (e-Latch)

• Toit panoramique ouvrant

• Trappe à ski

• Volant à 3 branches en matériau synthétique Tahara

• Volant chauffant

• Volant réglable électriquement



LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS



• Assistance à la lecture des panneaux de signalisation (RSA)

• Assistance au changement de bande de circulation (LCA)

• Avertisseur de circulation avant (FCTA)

• Limiteur de vitesse couplé à l'assistance à la lecture des panneaux de signalisation

• Régulateur de vitesse dynamique (DRCC) avec réduction de la vitesse en courbe

• Système de maintien dans la file de circulation avancé (LTA)

• Système de sécurité pré-collision (PCS) avec détection des intersections (ITA) et correction active de trajectoire (ESA)



PACK INNOVATION



• Affichage tête haute (HUD)

• Clé au format électronique (Key Card)

• Clé digitale plus

• Rétroviseur intérieur numérique

• Système audio Mark Levinson Premium Surround à 17 haut-parleurs

• Vision panoramique à 360°