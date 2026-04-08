Le Grand Tourer électrique Zeekr 7GT arrive sur les routes françaises

La marque chinoise de mobilité électrique Zeekr (marque automobile
et de technologies du groupe Geely Auto
) accélère son expansion européenne avec son lancement en France.
Tous les modèles Zeekr sont conçus au centre de design global de la marque, à Göteborg, en Suède, et reposent sur l'architecture Sustainable Experience Architecture (SEA) de Geely.
A partir du 2 avril, le Grand Tourer électrique Zeekr 7GT
est disponible en France, marquant la poursuite de l'expansion de la marque chinoise en Europe, après les lancements des marchés italien, espagnol et portugais, plus tôt cette année.
La France bénéficie d'un intérêt croissant pour les véhicules électriques
, avec 1 voiture neuve
sur 4 étant électrique (Données d'immatriculation 2026) et environ 2 millions de véhicules électriques en circulation sur les routes françaises (Données d'immatriculation), renforçant la position de la France comme moteur clé de l'avenir électrique de l'Europe.
Le marché français est l'un des marchés de véhicules électriques à la croissance la plus rapide en Europe.
Le lancement du Grand Tourer Zeekr 7GT intervient dans un contexte d'adoption accélérée des véhicules électriques en France, les données récentes mettant en évidence une forte croissance de la demande et une dynamique croissante à mesure que les consommateurs se tournent vers une mobilité électrifiée.
Les véhicules électriques représentent environ un quart des immatriculations de voitures neuves
(Données d'immatriculation 2026) en France, avec un tournant notable au dernier trimestre 2025 où les immatriculations de véhicules électriques ont dépassé pour la première fois celles des moteurs à essence (Données d'immatriculation 2026).
Les conducteurs
français de véhicules électriques afficheraient également des niveaux de satisfaction record (98 %), soulignant le rapport qualité-prix comme un facteur déterminant pour une adoption accélérée des véhicules électriques.
Le prix
du Grand Tourer Zeekr 7GT débutent à partir de 45 990 euros
.Les prix de la Zeekr 7GT:
Core RWD: 45 990 €
Long Range RWD Launch Edition: 50 990 €
Privilege AWD Launch Edition: 57 490 €Les principales caractéristiques:Core RWD
Moteur : Single
Transmission: Propulsion
Puissance (kW): 310
Vitesse de pointe: 210 km/h
Accélération: 5.3 secondes
Batterie (en kWh): 75
Autonomie (km): 519Long Range RWD
Moteur: Single
Transmission: Propulsion
Puissance (kW): 310
Vitesse de pointe: 210 km/h
Accélération: 5.3 secondes
Batterie (en kWh): 100
Autonomie (km): 655Privilege AWD
Moteur: Double
Transmission: Transmission intégrale
Puissance (kW): 475
Vitesse de pointe: 210 km/h
Accélération: 3.3 secondes
Batterie (en kWh): 100
Autonomie (km): 558Les dimensions extérieures:
Longueur: 4 817 mm
Largeur y compris rétroviseurs: 2 070 mm
Hauteur: 1 456 mm
Empattement: 2 900 mm
Les premiers points de vente ouvriront à Aix-en-Provence, suivis d'un déploiement dans des villes clés telles que Paris et sa région, Lyon, Fréjus, Saint-Étienne et Rennes, avec des plans visant à développer un réseau national et à établir une forte présence sur l'ensemble du territoire.
Les premières livraisons clients sont prévues à partir de mai 2026.
Le Grand Tourer Zeekr 7GT bénéficie d'une garantie de 10 ans limitée à 200 000 km.Les différentes garanties:
Garantie de la batterie haute tension: 8 ans
Garantie de la peinture: 4 ans
Garantie anticorrosion: 12 ans
Assistance routière
: 3 ans
Depuis le début des livraisons en octobre 2021, Zeekr a livré plus de 650 000 véhicules électriques dans le monde à ce jour.
La marque Zeekr développe ses propres technologies de batteries, systèmes de gestion de batterie, technologies de moteurs électriques ainsi que sa chaîne d'approvisionnement pour véhicules électriques.
Zeekr Europe est présent en Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Grèce, Croatie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal.
Lothar Schupet, CEO de Zeekr Europe, a déclaré : « La France est un marché clé dans notre stratégie d'expansion européenne. Face à une demande croissante pour les véhicules électriques premium, nous sommes convaincus que notre approche — combinant un savoir-faire innovant, des technologies de pointe et des performances enthousiasmantes — saura séduire les clients français. »