Le SUV compact électrique Geely E5 affiche une autonomie WLTP pouvant atteindre jusqu'à 475 km

Le constructeur automobile
chinois Geely
fait son entrée sur le marché français avec le SUV compact électrique E5
.
Le SUV compact électrique à cinq places Geely allie un design contemporain, un espace
généreux, des fonctionnalités intelligentes, une sécurité de pointe et une technologie intuitive.
Au cœur de la Geely E5 se trouve la plateforme Global Intelligent New Energy Architecture
(GEA) de Geely, une plateforme multi-énergie conçue pour répondre aux exigences complexes de la mobilité de demain. La GEA est une architecture automobile intégrant l'IA qui combine matériel, systèmes électroniques, connectivité cloud et intelligence artificielle en une seule et même base. Elle a été conçue dès le départ pour prendre en charge les motorisations électriques, hybrides rechargeables et à prolongateur d'autonomie destinées à des applications dans le monde entier.
Bien plus qu'une simple base structurelle, la plateforme Global Intelligent New Energy Architecture (GEA) de Geely fait office de système nerveux central de la Geely E5. Elle gère tout, de l'efficacité énergétique aux mises à jour logicielles à distance, en passant par les fonctionnalités intelligentes de l'habitacle.
L'intégration s'étend jusqu'à la structure de la batterie du SUV compact GEELY, qui est intégrée à la carrosserie grâce à la technologie Cell-to-Body
(CTB). Cela augmente la rigidité torsionnelle et permet un agencement plus efficace et un espace intérieur amélioré. Associé au système de sécurité de la batterie à huit couches de Geely, au système de gestion thermique et à l'architecture électronique et électrique GEEA 3.0, le résultat est un SUV haute technologie, entièrement électrique, doté de caractéristiques
et de fonctions qui continueront d'évoluer et de s'améliorer au fil du temps.
Les équipements
de série comprennent une pompe à chaleur et des lamelles de calandre actives et des niveaux de freinage régénératif sélectionnables par le conducteur pour optimiser l'efficacité énergétique en conditions réelles.
La Geely E5 affiche une autonomie WLTP pouvant atteindre jusqu'à 475 km.
La recharge rapide de 30 à 80 % s'effectue en 20 minutes.
Côté tarif, le SUV compact électrique Geely E5 démarre à partir de 37 990 euros.
La Geely E5 bénéficie d'une garantie
, pour le véhicule et pour la batterie, de 8 ans
limitée à 200 000 km.
Les premières livraisons sont prévues avant la fin de l'année 2026.
L'entrée de Geely sur le marché français s'appuie sur un réseau de distribution et un service après-vente assuré par des techniciens spécialisés dans les véhicules électriques
en construction et une chaîne d'approvisionnement en pièces détachées. L'objectif étant d'atteindre 70 concessions à l'échelle nationale avant la fin de l'année 2026, puis 120 d'ici fin 2027.
Geely n'est pas un nouveau venu. La société mère, Zhejiang Geely Holding Group, détient ou possède des participations stratégiques dans Volvo
Cars, Polestar, Lotus, Smart
, Proton et Zeekr. Design extérieur
Conçue par une équipe internationale basée au Geely Innovation Design Center de Milan, en Italie, l'esthétique du Geely E5 reflète l'importance que Geely accorde à une simplicité élégante plutôt qu'à une surabondance visuelle. Conçues pour répondre aux goûts internationaux, les courbes inspirées de la porcelaine de sa carrosserie délicatement sculptée, rehaussées par un éclairage LED distinctif et des détails affleurants, sont guidées par l'efficacité aérodynamique. Il en résulte un coefficient de traînée de 0,269 Cd.
Le design centré sur l'humain s'associe à des porte-à-faux courts, des flancs affirmés, une posture large et dynamique et une ligne de toit épurée.
On retrouve des touches subtiles de design sophistiqué telles que des poignées de porte escamotables et une barre lumineuse LED arrière sur toute la largeur du véhicule.Design intérieur
La structure Global Intelligent New Energy Architecture (GEA) permet de repousser les roues vers les angles et de créer davantage d'espace pour la batterie sous le plancher. Cela signifie que, malgré son encombrement compact, le Geely E5 offre autant d'espace pour les occupants que certains SUV de taille moyenne.
L'une des caractéristique réside dans les sièges avant entièrement rabattables à plat qui transforment l'habitacle en un espace de détente ou de repos pour les longs trajets, les sorties en famille ou le camping en voiture
. Un rembourrage en mousse à rebond lent « zéro pression » offrant un bon maintien, associé à six fonctions de massage ainsi qu'au chauffage et à la ventilation des deux sièges avant, fait du confort une priorité.
Un système d'éclairage d'ambiance à 256 couleurs et un toit ouvrant panoramique (disponible sur la version Max plus) créent une atmosphère immersive digne d'un salon.Espaces de rangement
Les nombreux espaces de rangement à bord constituent une caractéristique de la Geely E5. Avec jusqu'à 1 877 litres d'espace de chargement disponibles une fois les sièges arrière rabattus, un système de coffre à trois niveaux, un tiroir arrière de 14 litres sous les sièges et 33 compartiments de rangement au total, pour les sacs, les téléphones, les tablettes et les effets personnels, la Geely E5 s'adapte facilement aux départs en week-ends. Un hayon électrique avec cinq réglages de hauteur différents et une ouverture de 1,1 mètre de large offre un confort supplémentaire.Technologie
Le cockpit numérique s'appuie sur la rapidité et la puissance d'un processeur Arm. Associé au système d'exploitation Flyme Auto
et à une interface homme-machine conviviale, il offre une expérience utilisateur simple et intuitive.
L'écran tactile HD de 15,4 pouces offre un affichage d'une netteté élevée et une réactivité ultra-rapide aux commandes de l'utilisateur. Les informations de conduite essentielles s'affichent sur l'écran conducteur HD de 10,2 pouces, complété sur les modèles Max plus par un affichage tête haute de 13,8 pouces qui permet au conducteur de garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Un assistant vocal intelligent basé sur l'IA, capable de reconnaître plus de 200 commandes, permet au conducteur de modifier les réglages de la climatisation, de la navigation et du système d'info-divertissement, et d'ouvrir et de fermer le toit ouvrant panoramique.
La navigation connectée est de série, garantissant ainsi que les cartes sont toujours à jour et permettant aux conducteurs
de trouver facilement des bornes de recharge tout au long de leur trajet. Les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont également de série, ce qui, associé au point d'accès Wi-Fi, facilite la diffusion de contenus multimédias. Un socle de recharge sans fil de 15 W permet de recharger le téléphone du conducteur, et une alerte s'affichant sur l'écran tactile le préviendra s'il oublie à bord.
Le système audio intelligent Flyme Sound de 1 000 W (disponible sur la version Max plus) comprend 16 haut-parleurs, dont des haut-parleurs intégrés aux appuie-tête pour une écoute immersive ou privée. Plusieurs modes sonores, allant de « Opera » à « Studio », s'adaptent à l'ambiance, aux goûts et aux contenus multimédias.Sécurité
La sécurité est une caractéristique déterminante de tous les modèles des marques du groupe Geely. La Geely E5 s'inscrit dans cette stratégie, comme en témoigne l'obtention de la note
maximale de cinq étoiles au test de sécurité Euro NCAP
. La structure de la carrosserie utilise toute une gamme de matériaux pour offrir un niveau élevé de protection des occupants en cas de collision, notamment de l'acier à haute résistance, de l'acier avancé à haute résistance, de l'acier à ultra-haute résistance et de l'acier formé à chaud pour renforcer les montants A et B. La protection des occupants est complétée par une gamme complète de sept airbags, tandis qu'un capot déployable renforce la protection des piétons et des cyclistes.
De l'acier biphasé d'une résistance à la traction élevée de 1 500
MPa est utilisé dans les bas de caisse pour protéger les cellules de la batterie en cas de choc latéral. La technologie « Cell-to-Body », qui intègre la carrosserie et le pack batterie, est conçue pour protéger la batterie et contribue à la rigidité torsionnelle de la structure de la carrosserie, qui atteint 31 kNm/degré. La batterie est protégée par un système de gestion thermique et une surveillance basée sur le cloud : en cas de collision, elle peut couper l'alimentation haute tension en 39 millisecondes.
Une gamme complète de systèmes avancés d'aide à la conduite
(ADAS) est proposée de série sur toutes les versions du Geely E5, notamment le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), le freinage d'urgence automatique (AEB), l'aide au maintien de voie et l'assistance d'urgence en cas de sortie de voie (LKA/ELKA), l'assistance aux manœuvres d'urgence (EMA), la détection d'angle mort (BSD), l'alerte de trafic transversal arrière (RCTA), l'alerte d'ouverture de porte (DOW), l'information sur les panneaux de signalisation (TSI) et un système de caméras à 360°. Ces équipements complètent un ensemble de sécurité qui place le bien-être des occupants et des usagers vulnérables de la route au cœur du SUV Geely E5.Groupe motopropulseur électrique
Le groupe motopropulseur entièrement électrique de la Geely E5 allie des performances
réactives à une autonomie étendue et efficace. Il s'articule autour du système de propulsion électrique haute performance 11-en-1 de Geely, qui intègre un moteur électrique monté à l'avant, la transmission, l'onduleur, le système de gestion de la batterie, le chargeur embarqué et le système de gestion thermique au sein d'un module compact, pour une efficacité, un poids et un encombrement optimaux. L'ensemble affiche un poids de 79,8 kg.
Les performances sont vives, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes (7,6 pour la version Max plus) grâce à une puissance maximale de 215 ch et un couple de 320 Nm disponible instantanément, transmis aux roues avant via les modes de conduite Eco, Normal et Sport sélectionnables par le conducteur. Le système de contrôle de traction Geely (G-TCS) réagit rapidement et peut réduire le patinage des roues jusqu'à 50 % dans des conditions difficiles par rapport aux systèmes concurrents. L'ECU est également intégré au système de transmission 11-en-1. Batterie
La batterie de 60,2 kWh (capacité utile) est composée de cellules au lithium fer phosphate « Short Blade ». Elle offre une autonomie WLTP pouvant atteindre 475 km, tandis que l'efficacité en conditions réelles est améliorée par la pompe à chaleur qui peut récupérer l'énergie de l'air extérieur pour réduire la charge sur le chauffage, un volet actif pour la calandre qui réduit la traînée aérodynamique, et un système de freinage régénératif avec trois niveaux de récupération.
La batterie intègre le système de gestion thermique « Magic Cube
» de Geely. Le système regroupe une vingtaine de sous-systèmes distincts en un seul module, rationalisant le contrôle du chauffage et du refroidissement du pack batterie, du groupe motopropulseur et de l'habitacle. Cela permet d'optimiser l'efficacité énergétique aussi bien par temps chaud que par temps froid, tout en renforçant la sécurité au niveau des cellules grâce à la gestion des pics de température et à la réduction du risque d'incidents thermiques.
Geely Holding, la société mère de Geely Auto, a investi dans ses propres activités de récupération des matériaux des batteries. Les taux de récupération dépassent 90 % pour le lithium, le nickel et le cobalt. Recharge
La recharge est rapide. Grâce à une puissance maximale de 100 kW en courant continu, la batterie de la Geely E5 peut passer de 30 à 80 % en 20 minutes. À domicile, avec une borne murale de 7 kW en courant alternatif, la recharge de 10 à 100 % prend environ 6,1 heures, ce qui permet une recharge nocturne. Le chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif de série, permet de bénéficier d'une recharge plus rapide, sous réserve de disposer d'une alimentation électrique triphasée et d'une borne murale de 11 kW peuvent.
Le processus de recharge peut être géré via l'écran tactile du véhicule ou à l'aide de l'application Geely. Cela permet de programmer une recharge à heure fixe en indiquant une heure de début et de fin, ce qui est permet de profiter pleinement des tarifs spéciaux réservés aux véhicules électriques et de l'électricité moins chère en heures creuses.
L'application Geely permet de pré-climatiser la batterie et l'habitacle afin d'atteindre la températures souhaitée avant le début de leur trajet.
Tous les modèles de la Geely E5 bénéficient de la polyvalence de l'alimentation véhicule-à-charge (V2L) et véhicule-à-véhicule (V2V). D'une puissance nominale de 3,3 kW, la fonction V2L de la Geely E5 permet de recharger des vélos électriques ou de brancher des appareils tels que des réchauds de camping, des machines à café et des réfrigérateurs, ce qui en fait une source d'alimentation mobile adaptée à toutes sortes d'aventures en plein air. Ingénierie mondiale adaptée au marché français
Bénéficiant de l'expertise mondiale de Geely en matière d'ingénierie, ainsi que des contributions du centre de R&D de Geely basé à Coventry et des ingénieurs en châssis de renommée mondiale de Lotus, Geely E5 est le fruit du travail d'une équipe internationale d'experts, réunis au sein d'un pôle d'innovation central du groupe, qui a contribué à la création de l'architecture GEA utilisée dans le SUV. Fabriquée en Chine, le SUV Geely E5 a été optimisée pour les conditions routières
et les habitudes de conduite britanniques, après plus d'un million de kilomètres d'essais
à l'échelle mondiale dans des conditions de températures extrêmes et sur différents types de terrains.
Les ressorts, les amortisseurs et les barres antiroulis ont été revus pour les modèles destinés au marché britannique, conférant à l'E5 un comportement serein et prévisible qui allie confort de conduite et maniabilité hors pair, pour une confiance accrue au quotidien, que ce soit sur les routes secondaires criblées de nids-de-poule ou lors de longs trajets sur autoroute. La suspension avant à jambes MacPherson et la suspension arrière multibras, associées à la grande rigidité torsionnelle de la structure de la carrosserie et au groupe motopropulseur électrique intrinsèquement silencieux, garantissent un raffinement dans l'habitacle à toutes les vitesses.Prix
Pro: 37 990 €
Pro plus: 39 990 €
Max plus: 41 990 €